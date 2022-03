Kröpelin: Zwei Fotovoltaikanlagen geplant

Altenhagen

Seit Jahren verfallen die alten Stallanlagen der einstigen Landwirtschaftlichen Produktionsgenosssenschaft (LPG) in Altenhagen bei Kröpelin. Die Pläne von Stadt und Investor, hier unter anderem vor allem Wohnraum zu schaffen, lehnt das Amt für Raumordnung und Landesplanung in Bezug auf die geplante Wohnraumentwicklung in Kröpelin ab. Daher soll die Fläche jetzt als Sondergebiet für Fotovoltaikanlagen genutzt werden. Nicht die einzige Solaranlage die in Kröpelin entstehen soll.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz der Stadt empfiehlt jetzt mit dem Investor für Altenhagen-Hof einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen und einen Bebauungsplan (B-Plan) aufzustellen, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann. „Wir haben da eine Ruine stehen. Es war immer die Frage, mit welchen Einnahmen der Missstand beseitigt werden kann“, so Steffen Gäde, Mitglied im Bauausschuss und Vorsitzender des Ortsbeirates. „Es ist ein guter Kompromiss, vorne eine Bebauung zu haben und hinten die Fotovoltaikanlage“, so Gäde. Das sei bisher der Plan. Auch die Stadtvertretung hatte bei der Vorstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt, der derzeit erarbeitet wird, keine Bedenken gegen dieses Vorhaben geäußert.

Quelle: Benjamin Barz/ Stadt Kröpelin

Laut Bauamtsleiterin Jana Schmidt würden bei Umsetzung die alten Stallanlagen abgerissen. Entlang der Straße könnten Wohnungen und Gewerbe entstehen. Wie viel Wohnraum geschaffen werde, stehe laut Bürgermeister Thomas Gutteck noch nicht fest. „Das ergibt dann die Planung.“

Altenhagen ist der Hauptort der ehemaligen Gemeinde Altenhagen. Die städtebauliche Grundstruktur eines ehemaligen Gutsdorfes ist noch gut erhalten und ablesbar, heißt es in der Erläuterung des F-Planes. „Der nahezu gesamte östliche Teil der Ortslage ist durch das Gutshaus mit zugehörigem Park und großen ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden geprägt.“ Die Gebäude seien nur teilweise genutzt, „so dass sich eine städtebaulich unbefriedigende Situation ergeben hat“.

Auf einem Teil der ehemaligen LPG sind bereits Fotovoltaikanlagen entstanden. Quelle: Anja Levien

In dem östlichen Teil des zu DDR-Zeiten mit Stallanlagen bebauten Bereichs ist inzwischen eine Fotovoltaikanlage entstanden, die als Sondergebiet ausgewiesen wird. Die nördlich liegende Fläche mit einer Größe von 2,3 Hektar und weiteren ungenutzten Landwirtschaftsgebäuden war als Entwicklungsfläche für das Wohnen in den F-Plan aufgenommen worden. Nachdem es Einwände gegen diese Flächenausweisung gab, soll der F-Plan nun angepasst werden.

Solarpark an der Bahnschiene geplant

Eine weitere Fotovoltaikanlage wird derzeit an den Bahnschienen nordöstlich von Brusow geplant. Für den Solarpark Brusow ist ebenfalls ein B-Plan notwendig. Auf 2,3 Hektar möchte die Securenergy Solutions AG hier Module errichten. Zwischen Bahntrasse (Bad Doberan–Neubukow) und Fotovoltaikanlage wird es einen Grünstreifen geben. Zur Anlage hin wird ein Erschließungsweg gebaut, der laut Planer Lutz Braun Vorschrift ist.

„Der Schutz der Brusower Allee ist uns sehr wichtig“, sagt Lutz Braun im Ausschuss. „Die Behörden haben sich nicht gegen das Vorhaben ausgesprochen, aber die Allee darf bei der Ausführung nicht beschädigt werden.“ Die Fahrzeuge, die die Module sonst zu den Baustellen bringen, könnten hier nicht zum Einsatz kommen, resümiert der Planer. Laut Axel Czoski von der Securenergy Solutions AG sei daher mit dem Eigentümern des Gewerbegebiets an der B 105 gesprochen worden. Dort könnten die Module auf kleinere Fahrzeuge umgeladen werden.

geplanter Solarpark Brusow, Kröpelin Quelle: Arno Zill/ Stadt Kröpelin

In Kröpelin steht bereits ein Solarpark im Gewerbegebiet „Süd-West“, welcher von der Stadt betrieben wird. Über die weiteren Planungsschritte für die Fotovoltaikanlagen in Brusow und Altenhagen entscheiden die Stadtvertreter am 21. April.

Von Anja Levien