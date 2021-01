Kröpelin

„Vom Handling her ist das eigentlich eher was Einfaches. Es ist viel Bodenbewegung dabei, aber ansonsten normaler Straßenbau mit einem Regenkanal drin, also nichts Kompliziertes.“ So schätzt der erfahrene Bauleiter von der Eurovia Verkehrsbau GmbH Kavelstorf, Herbert Wollenhaupt, den jetzt für ihn und seine Leute anstehenden 1,6-Millionen-Auftrag ein. Sie werden die seit Jahrzehnten teilweise gesperrte Bahnhofstraße mit zwei Bushaltestellen am Bahn-Haltepunkt in Kröpelin ausbauen.

Der heute 61-jährige Wahlsanitzer hatte 1976 auf dem Bau gelernt und ist seit 2011 als Projektleiter tätig, war im Vorjahr für A-20-Arbeiten bei Rostock verantwortlich, auf dem Bauplatz der Raststätte Stolpe-Nord an der A 24 – „Auch ein zwei-Millionen-Objekt“ –, am Grünen Tal in Schwerin sowie momentan in Wittenhagen bei Grimmen, bei einem weiteren zwei-Millionen-Auftrag. Im Februar soll es nun in ähnlicher finanzieller Größenordnung auf Kröpelins Bahnhofstraße mit dem zweiten vor dem ersten Bauabschnitt losgehen.

Ursprünglich war als Baustarttermin die fünfte Kalenderwoche angedacht gewesen, wie es von den Planern heißt. Doch konzernintern sei entschieden worden, dass die Mitarbeiter während des Lockdowns nicht unbedingt für einen Regenwasserkanal die Köpfe zusammenstecken müssten, erklärt dazu der Projektleiter zur offiziellen Baufeldübernahme am Mittwoch in dieser Woche und betont: „Wenn es dann nach dem 14. Februar gelockert wird, geht es los.“

Kröpelin übernahm Bahnhofsstraße von der Deutschen Bahn

„Es ist viel Bodenbewegung dabei, aber ansonsten normaler Straßenbau mit einem Regenkanal drin“, Bauleiter Herbert Wollenhaupt zum Ausbau der Bahnhofstraße. Quelle: Thomas Hoppe

Im November 2014 hatte die Stadt Kröpelin die Bahnhofstraße von der Deutschen Bahn übernommen und seit 2017 die Pläne zum Ausbau der Bushaltestelle am Bahnhof und der Piste zwischen Bützower und Wismarscher Straße immer wieder konkretisiert. Fördergelder wurden erfolgreich eingeworben und die Rostocker BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH mit der Planung beauftragt. Da zum 1. Januar drei Dorsch-Niederlassungen zum Mecklenburgischen Ingenieurbüro für Verkehrsbau in Schwerin wechselten, firmiert jetzt auch die Bauaufsicht in Kröpelin unter MIV.

Zunächst geht es in dieser gemeinsamen Runde auf der künftigen Baustelle um Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen. Dabei kommt zur Sprache, dass vom Zweckverband der Teil einer Niederschlagswasserleitung neu verlegt werden müsse und dass auch die diversen Ableitungen, die bislang einfach in die Böschung gingen sowie die Zugehörigkeit von ein paar alten Schachtanlagen Beachtung werden finden müssen.

Die nötige Aufmerksamkeit gefunden haben bereits die Kröten und Eidechsen des Geländes. Sie werden mit einem Amphibienzaun von Baugestellengefahren ferngehalten. Zudem sollen dann Eimerchen bereitstehen, in denen möglicherweise am Zaun „gestrandete“ Tiere aus der Gefahrenzone getragen werden können.

Dieser Hang (r.) wird abgetragen. Quelle: Thomas Hoppe

Steilere Böschung soll entstehen

Teile vom grünen Hang am Kamp, insbesondere an der Einmündung von der Bützower Straße auf die Bahnhofstraße, werden solchen Tieren keine Zuflucht mehr bieten können, weil sie abgetragen werden: „Hier wird nach dem Abtragen des Hangs eine steilere Böschung entstehen“, sagt dazu der Bauleiter. Der Boden werde noch analysiert, bevor er in die nähere Umgebung abtransportiert wird. Die Behelfs-Parkflächen am „Trichter“ zur Bahnhofstraße neben der Bahnbrücke sind dann Geschichte.

Zur Zukunft gehört dagegen ein neuer Gehweg, der auf der Seite der Gleise hinter einer neuen Leitplanke – die höher und stabiler sein wird – entlangführt. Auch Enrico Zur aus der Fahrplanabteilung von Rebus blickt voraus und sagt zur OZ: „Wir können hier dann den Schienenpersonenverkehr optimal mit dem ÖPNV verbinden und gegebenenfalls Linien anpassen und auch ausweiten.“

„Wir freuen uns, wenn es fertig ist“, sagt er zu allen und als Echo ertönt eine Stimme vom MIV mit den Worten „Wir auch!“ und dazu quasi aus dem Rathaus: „Wir erst!“

„Die Mittel sind gebunden, wir haben die Ermächtigungen aus den Vorjahren, die Fördermittelbescheide sind auch da – alles gut“, sagt der Bürgermeister schließlich zur OZ und stellt klar, dass es keinen ersten offiziellen Spatenstich geben wird: „Den haben wir coronabedingt abgesagt.“

Von Thomas Hoppe