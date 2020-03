3,6 Millionen Euro investiert die Stadt Kröpelin in diesem Jahr. Der Ausbau der Bahnhofstraße für den Durchgangsverkehr und als Vernetzung von Bus und Bahn sowie der Hochwasserschutz in der Bützower Straße sind die größten Vorhaben.

Strauch und Junglinden sind an der Böschung in der Bahnhofstraße in Kröpelin entfernt worden. Der Bauhof der Stadt hat die kleineren Äste und Zweige zerkleinert. Quelle: Anja Levien