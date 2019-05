Kröpelin

„Ich bin 74 Jahre und rocke auch noch“, sagt Doris Löffler an diesem Sonntagvormittag im Kröpeliner Ostrockmuseum. Die Kühlungsbornerin hat gerade ein Freiluftkonzert der beiden Tanzmusiker Reinhard Dankert aus Klein Nienhagen und Thomas Lehner aus Detershagen im Hof des Museums an der Hauptstraße erlebt.

Doris Löffler: „„Das ist alles so professionell, wirklich toll. Ich bin überrascht.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Ich bin begeistert, zumal ich schon lange ein Fan von Five Men on the Rocks bin. Ich habe mir alle Auftrittstermine der Band von Herrn Lehner geben lassen. Ich möchte bei weiteren Konzerten von ihnen dabei sein“, sagt Doris Löffler und lobt auch die Ausstellung im Haus. „Das ist alles so professionell, wirklich toll. Ich bin überrascht.“

„Ich fand das gut, weil es schöne Musik war“, schätzt Julian Kneller aus Rostock den Kröpeliner Livemusicact anlässlich des diesjährigen Tages der Museen ein. Der Neunjährige ist gemeinsam mit seiner Mutti (39), die vor vierzehn Jahren von Kröpelin in die Hansestadt gezogen ist, zum ersten Mal im hiesigen Ostrockmuseum. Wie auch sein Opa Klaus, ein gebürtiger Kröpeliner: „Ich bin das erste Mal hier. Den Herrn Lehner von Five Men on the Rocks kenne ich schon von Stadtfesten, habe mit ihm auch mal mitgesungen. Und im vergangenen Jahr war ich erstmals in Schmadebeck zum Dorfrock – das hat uns sehr gut gefallen“, berichtet der 67-Jährige und meint sogar: „Es ist traurig, dass man das noch nicht mitgemacht hat. Aber jetzt gehen wir ins Ostrockmuseum.“

Julian Kneller: „Ich fand das gut hier, weil es schöne Musik war.“ Quelle: Thomas Hoppe

Dort hat die Urlauberin Sabine Landsberger aus Berlin bereits den Großteil der Ausstellung gesehen: „Beim Frühstück im Hotel las ich in der Ostsee-Zeitung, dass das Museum heute auch am Sonntag offen ist – am Montag fahren wir ja schon wieder zurück.“

Sie sei „Nachwende-Renft-Fan“ und habe so auch Rüdiger Kropp (einen Immer-Renft-Fan) kennengelernt, der gemeinsam mit Dankert und Lehner Kurator der Ostrock-Schau ist. Früher hätte sie halt andere Hobbys gehabt, sagt die 67-Jährige.

Denn die Geschichte der einstigen Klaus-Renft-Combo hatte ja in der DDR begonnen. Kein Wunder also, dass die beiden Musiker des Tages ihr kleines Ostrock-Live-Konzert mit dem 40 Jahre alten Titel „McDonald“ der Gruppe Karussell begannen – eine Band, die nach dem Auftrittsverbot für Renft aus Mitgliedern seiner Gruppe und der Leipziger Formation Fusion gegründet worden war.

Sabine Landsberger: „Ich bin Nachwende-Renft-Fan. Früher hatte ich andere Hobbys.“ Quelle: Thomas Hoppe

Reinhard Dankert – bereits seit 1973 in der Küstenregion als Amateurtanzmusiker unterwegs – und Thomas Lehner – seit 1982 auf der Rockbühne – boten ihrem Publikum eine Tour d'Horizon zur DDR-Rockmusikentwicklung, mit zahlreichen Anekdoten aus dem eigenen Erleben als Musiker: „In der DDR deckten die Profi-Bands den Konzertbereich und die Amateure den Tanzmusikbereich ab.“

Wie Reinhard Dankert sagte, fänden viele Einheimische die Existenz des bundesweit einzigen Ostrockmuseums in Kröpelin zwar toll, aber seien noch nicht hier gewesen. Das bestätigte Leni Reißig gegenüber der OZ: „Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich das erste Mal hier bin. Wir haben zwar immer darüber geredet, dass wir hierher müssten, aber erst heute Morgen hat meine Tochter gesagt: ,So, los!’“ Und der 90-Jährigen hat es gefallen. „Es war sehr hübsch, sehr nett und sehr gut gemacht das ganze Haus.“

„Wir werden mal sehen, was wir noch machen können – für Livemusik bietet sich das hier ja an“, sagte Reinhard Dankert. Und Thomas Lehner verriet, dass in Kröpelin eine 80-seitige Broschüre zur Geschichte des Ostrocks entwickelt wurde, die wahrscheinlich Mitte des Jahres auf den Markt kommen soll.

Thomas Hoppe