Kröpelin

Der Bebauungsplan Nr. 16 der Stadt Kröpelin für den Campingplatz in Diedrichshagen steht in der kommenden Sitzung der Stadtvertreter zur Abstimmung. Bereits im Sommer beschäftigten sich die Mitglieder der Stadtvertretung mit der Aufstellung. Allerdings wurde der B-Plan immer wieder von der Tagesordnung genommen.

Nach einer Rückweisung in die Ausschüsse wurden Vertreter des Ortsbeirates Jennewitz gehört und eine Änderung des Gebietes vorgenommen. Nach Absprache mit Ann Kruth, Geschäftsführerin der Ferienhof Porm UG, die den Campingsplatz im Ortsteil Diedrichshagen betreibt, beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Kröpelin eine Verkleinerung des zu bewirtschaftenden Grundstücks.

Der neue B-Plan schließt nun nur noch etwa die Hälfte des bis dahin vorgesehenen Geländes ein. „Wir haben den größeren Bereich auf der rechten Seite zurückgenommen“, sagte Jana Schmidt, Leiterin des Bauamtes der Stadt Kröpelin. Eine Entscheidung soll nun in der kommenden Woche kommen. „Ich gehe derzeit davon aus, dass der Tagesordnungspunkt bestehen bleibt und die Stadtvertreter darüber entscheiden werden“, so Schmidt.

B-Plan im Sommer angepasst

Ann Kruth, Betreiberin des Campingplatzes Diedrichshagen, war auf Nachfrage für eine Stellungnahme verhindert. Im Juni 2020 eröffnete der Campingplatz im Kröpeliner Ortsteil Diedrichshagen. Damals kam die Ferienhof Prom Unternehmensgesellschaft auf den Markt. Bereits im Juni wollten die Stadtvertreter Kröpelins über die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 16 Campingplatz Diedrichshagen beschließen.

Die bisher positive Entwicklung des Campingplatzes sollte weiter vorangetrieben und der Platz „auf rechtlich gesicherter Basis“ weiter ausgebaut werden, hieß es damals in der Begründung des Beschlussentwurfes. Dieser wurde bereits im Mai vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz beraten.

Im Sommer wurden auf der Sitzung unter anderem Anwohner von Diedrichshagen gehört und der B-Plan im Anschluss angepasst.

Geländeausbau und Investitionen

Camping in der Region wird immer beliebter. Schon vor der Corona-Pandemie stiegen die Besucherzahlen auf den Campingplätzen in der Region. Viele Betreiber haben daher in den vergangenen Jahren in ihr Gelände investiert oder wollen dies tun.

Auch der Betreiber des Campingplatzes in Wittenbeck möchte seinen Platz erweitern. Die Gemeindevertretung beschloss, den Flächennutzungsplan für das Areal an der Steilküste zu ändern. „Die Änderung bedeutet für uns ein Stück weit Rechtssicherheit“, sagt Geschäftsführer Christoph von Brandenstein. „Bisher war der Zustand ja nur geduldet – und alles ein bisschen vage.“ Die Entscheidung der Gemeindevertreter zeige auch, dass die Gemeinde die Erweiterung möchte.

Insgesamt geht es um eine Fläche von vier Hektar, die die Betreiber erworben haben. „Wir werden dann insgesamt Stellplätze für 200 Wohnmobile haben“, sagt der Geschäftsführer. Das sind fast doppelt so viele wie bisher. Zudem seien ein neues Sanitärgebäude und eine moderne Ver- und Entsorgungsanlage geplant. Dort könnten Camper beispielsweise Wasser tanken und ablassen.

Um die zwei Millionen Euro möchte der Betreiber für die Erweiterung investieren. Die Bäderbahn hatte jedoch Bedenken über eine Erweiterung angemeldet. Durch die zusätzlichen Stellplätze befürchtet sie, dass mehr Verkehr am bislang unbeschrankten Bahnübergang an der Zufahrt zum Platz entstehen wird. Die Planungshoheit liegt aber bei der Gemeinde.

Das Gebäude auf dem Campingpark in Kühlungsborn wurde erneuert. Quelle: Dietmar Lilienthal

In der Vergangenheit investierte auch der Kühlunsborner Campingpark. Es wurde ein zweigeschössiges Empfangsgebäude mit einer Fläche von 400 Quadratmetern errichtet. Darin untergebracht ist eine neue moderne Rezeption, Aufenthalts-, Sanitär- und Umkleideräume für die Mitarbeiter, Büroräume sowie zwei Wohnungen für Angestellte. Platzinhaber Manfred Sürken investierte 2,2 Millionen für die Erneuerung.

Von Lisa Walter