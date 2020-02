Kröpelin

Im Kröpeliner Karneval geben die Frauen den Ton an - zumindest m Wochenende bei der Festveranstaltung zur 40. Session in der Aula der Grundschule. „Wir sind die zweitältesten in der Region“, sagt Anja Wendt, Präsidentin des KKV. „Darauf kann man schon stolz sein.“

Sie eröffnete den Abend, der unter dem Motto „Casino, Glamour-Party & Showtime – der KKV lädt nach Las Vegas ein“ stand. Passend dazu eröffnete Anja Wendt als Showgirl den Abend, den die Frauen in der Hand hatten. Danach traten unter anderem die Funkengarde und die Tanzgruppen „Girlies“, „Fesche Mädels“ und „Pin-Up-Girls“ auf. Bei den Funken und den „Girlies“ war auch Marlene Prüter dabei. Zusammen mit Klara Burghardt sang die 17-Jährige außerdem „Diamonds are a girls best friend“.

Frauen durften glänzen

Ein halbes Jahr lang hatten sich die Kröpeliner Karnevalisten auf die Veranstaltung vorbereitet. „Auf unserem Sommerfest haben wir uns auf das Motto geeinigt“, sagt Anja Wendt. Auch wegen der Kostüme. „Man muss die Leute abholen“, sagt die Präsidentin. „Niemand will sich heute mehr als Clown verkleiden. „Die Leute wollen etwas, wozu sie auch was im Kleiderschrank haben.“ Einige der Besucher in der ausverkauften Aula der Grundschule kamen aber auch als Spielkarten verkleidet.

Die Männer im KKV unterstützen die Damen hauptsächlich mit Technik und Dekoration. Ins Scheinwerferlicht trat nur das Männerballett. „Vor Publikum aufzutreten ist nicht jedermans Sache“, sagt die Präsidentin. „Aber es stimmt schon, wir sind weitgehend weiblich.“

Die jüngste Mitwirkende des Abends war die vierjährige Melina, die mit der Kindergruppe „Pompoms“ tanzte. Eine der ältesten im Verein ist Annelies Radtke. Seit 1984 ist sie im KKV – und wurde dafür am Sonntag beim Familienkarneval mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Im kommenden Jahr feiert der Kröpeliner Karneval Verein seinen 40. Geburtstag. „Dafür werden wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, sagt die Präsidentin. Und auch die Männer haben im Kröpeliner Karneval eine Zukunft. „Wir sorgen selbst für unseren Nachwuchs“, sagt Anja Wendt: Doro Gabbert, Mitglied im Elferrat, stand nicht mit auf der Bühne, weil sie gerade ein Kind bekommen hat. Und der jüngste Kröpeliner ist ein Junge.

