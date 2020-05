Kröpelin

Unscheinbar fließt der Stadtbach in Kröpelin an den Häusern der Bützower Straße vorbei. Doch bei Starkregen tritt der Bach über sein Ufer, bedroht die Häuser, flutet die Landesstraße. Deshalb wird derzeit ein neuer Durchlass unter der Straße gebaut. Es ist die erste von vier Maßnahmen, die das Hochwasserschutzkonzept für die Stadt vorzieht. Zwei weiteren Vorhaben haben die Stadtvertreter jetzt zugestimmt.

Der Stadtbach in Kröpelin fließt in Gräben und Rohren durch die Stadt. Im Hochwasserschutzkonzept, welches der Wasser- und Bodenverband „ Hellbach – Conventer Niederung“ erstellen ließ, heißt es, dass der Gesamtzustand der Leitung als besonders kritisch eingeschätzt wird. „Insbesondere der Abschnitt zwischen Rostocker Straße und Schulstraße weist deutliche Defizite auf.“ Hier gebe es unter anderem Risse, die ein Zeichen für reduzierte Tragfähigkeit seien und Rohrbrüche zur Folge haben könnten. Daher soll dieser saniert beziehungsweise die Rohre neu verlegt werden. „Eine Erneuerung ist zwingend notwendig, um einen sicheren Hochwasserabfluss garantieren zu können, ohne dass Schäden an Gebäuden oder Infrastuktur auftreten.“

Überflutungsfläche bei Brusow

Als weiteres Vorhaben steht im Hochwasserschutzkonzept die Schaffung einer Retentionsfläche zwischen Brusow und Kröpelin. „Das Grabensystem soll offen wiederhergestellt werden und zusätzlich 5000 Quadratmeter als Retenionsraum geschaffen werden, um das Wasser hier zurückzuhalten“, erläutert Marco Schreiber vom Wasser- und Bodenverband.

3,4 Millionen Euro kosten die beiden Maßnahmen, für die Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro eingeworben werden sollen. „Die Förderfähigkeit wurde signalisiert“, sagt Bürgermeister Thomas Gutteck. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 720 000 Euro, die auf vier Jahre verteilt würden.

Stadt kann sich Eigenanteil leisten

„Wir verplanen heute viel Geld, was wir nicht haben“, sagt Jürgen Borchardt ( CDU) vor der Entscheidung. Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei davon auszugehen das Bund und Land einen massiven Finanzeinbruch erleiden werden. „Wir sanieren derzeit die Straße des Friedens mit hohem Eigenanteil, der bei 400 000 Euro liegt. Bei der Bahnhofstraße können wir den Eigenanteil noch nicht beziffern“, erläutert Jürgen Borchert und möchte wissen, ob sich die Stadt die Hochwasserschutzmaßnahmen leisten könne.

Thomas Guttek, Bürgermeister Kröpelin: „Wir haben einen nicht unerheblichen Kontostand, aus dem wir den Eigenanteil decken können, auch die der anderen Baumaßnahmen.“ Quelle: Sabine Hügelland

„Wir haben einen nicht unerheblichen Kontostand, aus dem wir den Eigenanteil decken können, auch die der anderen Baumaßnahmen“, antwortet Thomas Gutteck. Die Stadtvertreter stimmten dann einstimmig für die beiden Hochwasserschutzvorhaben.

Arbeiten in Bützower Straße bis mindestens Juli

Die Zustimmung für zwei weitere Maßnahmen hatten sie bereits erteilt. Die Arbeiten für die beiden Vorhaben, deren Zuschlag die Firma Eurovia erhalten hat, konzentrieren sich derzeit auf die Bützower Straße, „um dort die Bauzeit und die Beeinträchtigungen möglichst kurz zu halten“, teilt Marco Schreiber mit.

Der Stadtbach in Kröpelin fließt unter der Bützower Straße durch. Der Durchlass soll jetzt vergrößert werden, damit bei Hochwasser die Straße nicht überflutet wird. Quelle: Anja Levien

Hier wird nicht nur die Regenkanalisation, sondern auch der Straßenaufbau erneuert. Neben dem Boden- und Wasserverband sind hier auch der Zweckverband Kühlung, das Straßenbauamt Stralsund und die Stadt Kröpelin beteiligt. „Wenn alles planmäßig läuft, werden wir Anfang Juli mit den wesentlichen Arbeiten dort fertig sein“, so Schreiber. Die Restleistungen in der Bützower Straße, die dann ohne größere Beeinträchtigungen ablaufen sollten, würden dann noch ein paar Wochen andauern.

„Wenn alles planmäßig läuft, werden wir Anfang Juli mit den wesentlichen Arbeiten in der Bützower Straße fertig sein.“ Marco Schreiber, Wasser- und Bodenverband „Hellbach – Conventer Niederung“. Quelle: Lennart Plottke

„Daran anschließend werden die Arbeiten im Torfmoor beginnen“, so Schneider. Das Wasser aus dem Torfmoor im Norden der Stadt läuft über den Stadtbach durch die komplette Innenstadt. Durch die Umgestaltung eines Durchlasse in der Nähe des Judenfriedhofs werde das Wasser länger im Torfmoor zurückgehalten, so dass sich der Abfluss verzögere und damit bei Starkregen der Stadtbach und damit die Innenstadt nicht unmittelbar belastet werde.

Von Anja Levien