Reddelich/Güstrow

Erstklässler aus Reddelich und Steffenshagen werden ab sofort nicht mehr in Bad Doberan, sondern in Kröpelin eingeschult. Eine entsprechende Änderung der Einzugsbereiche im Landkreis Rostock haben die Mitglieder des Kreistages auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. „Die Genehmigung wurde jetzt bei der unteren Schulbehörde beantragt“, erklärt Kreissprecher Michael Fengler. „Wenn diese vorliegt, kann die Satzung ausgefertigt und bekannt gemacht werden – die Änderungen treten, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, zum 1. August dieses Jahres in Kraft.“

„Mir tut das für unsere Kinder und Eltern leid – wir waren bekanntlich gegen einen Wechsel des Grundschulstandortes.“ Ulf Lübs, Bürgermeister Gemeinde Reddelich Quelle: Sabine Hügelland

Begründet wird diese Maßnahme mit der Raumsituation an den Doberaner Grundschulen. Die Münsterstadt hatte sich an den Landkreis gewandt, weil die Räume für die steigenden Schülerzahlen nicht mehr ausreichten. Neben einem Hortneubau, der für freie Klassenräume in der Lessing-Grundschule sorgen würde, brächte eine Änderung des Einzugsbereiches inner- und außerhalb der Stadt Entspannung.

Reddelich sieht Bad Doberan stärker in der Pflicht

„Mir tut das für unsere Kinder und Eltern leid“, sagt Reddelichs Bürgermeister Ulf Lübs (parteilos). „Wir waren bekanntlich gegen einen Wechsel des Grundschulstandortes.“ Dabei habe er persönlich gar nichts gegen die Einrichtung in Kröpelin, stellt Lübs klar: „Die Schule hat einen guten Ruf – meine Enkelkinder haben da auch zeitweilig gelernt.“ Aber viele Schüler hätten unter anderem auch ihre Freizeitbeschäftigungen wie Vereine, Sport oder Musik in Bad Doberan.

Nach seiner Auffassung werde die Stadt ihrer Verantwortung nicht gerecht, so Lübs: „Unsere Gemeinde musste aufgrund der Einstufung Bad Doberans als Mittelzentrum schon auf viele Dinge verzichten – man kann nicht immer neue Wohngebiete schaffen und dann überrascht sein, dass da plötzlich Familien mit Kindern hinziehen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Argument, die Busverbindungen nach Kröpelin seien für die Schüler alles andere als optimal, zieht aus Sicht des Landkreises nicht. Denn ab dem kommenden Schuljahr werde eine neue Linie eingesetzt, die Rückfahrt nach Reddelich und Brodhagen sei durch die zeitliche Anpassung der bestehenden Linien 104 und 108 möglich. Nach Steffenshagen soll eine neue Linie an die Schulzeiten angepasst werden.

Von Lennart Plottke