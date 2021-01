Kröpelin

Das hatte sich schon im Online-Bürgerinformationssystem spannend gelesen: „Die Stadtvertretung beschließt die Ansiedlung einer Lerngruppe mit dem Förderschwerpunkt Verhalten an der Grundschule ,Am Mühlenberg‘ zum 1. Februar 2021.“ Dazu war der Sachverhalt zur ursprünglich öffentlichen Beschlussvorlage erläutert worden.

Doch dieser Tagesordnungspunkt von Kröpelins Volksvertretern war dann zur Dezembersitzung auf Antrag des Stadtvertretervorstehers Veikko Hackendahl, der auch als Kreistagspräsident in der Kommunalpolitik ehrenamtlich mitwirkt, einstimmig in den nichtöffentlichen Teil verschoben worden. Seitdem steht die Frage im Raum, ob die Volksvertreter eine entsprechende Ansiedlung befürworteten und damit auch zwei neue Lehrkräfte eingestellt werden können oder ob die Ausschreibungen zurückgezogen werden mussten.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Die Leiterin der Grundschule, Jacqueline Ata, sagte der OZ dazu kürzlich auf Anfrage, dass sie zu diesem Lerngruppenprojekt, das „Kleine Schulwerkstatt“ genannt wird, den Stadtvertretern am 10. Dezember im nichtöffentlichen Teil Rede und Antwort gestanden hätte: „Ich habe es vorgestellt und es ist durchgekommen.“

Nach zwei Schuljahren zurück in die Regelklasse

Derzeit sei man noch im Einstellungsprozess für die zwei neuen Lehrkräfte, eine sonderpädagogische Fachkraft und eine Person mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung – „unterstützendes pädagogisches Fachpersonal“. Sie finde das toll und eine gute Sache, betont die Schulleiterin weiter und erklärt zur Kleinen Schulwerkstatt: „Mit dem Einverständnis der Eltern gehen da Kinder hinein, die emotionale und soziale Probleme haben – diagnostiziert vom Diagnostischen Dienst.“ In zwei Schuljahren würden die Kinder lernen, das zu managen und gingen dann zurück in die Regelklasse.

Grundsätzlich würden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 oder der Jahrgangsstufen 3 und 4 eine Lerngruppe bilden: „Aber wir starten ganz langsam mit Klasse eins/zwei“, ergänzt Jacqueline Ata. Bereits im März 2020 waren das staatliche Schulamt und der Landkreis in dieser Sache an die Stadt Kröpelin, als Träger der Grundschule, herangetreten.

Schulleiterin Jacqueline Ata: „Alles, was Kindern hilft, ist eine hohe Aufwertung der Schule.“ Quelle: Thomas Hoppe

Allerdings werde der ganze Prozess gegenwärtig durch die Corona-Pandemie verzögert – wann die Lerngruppe in Kröpelin konkret starte, sei noch nicht absehbar: „Der 1. Februar ist als Termin für den Beginn nicht mehr haltbar.“ Auch über die zahlenmäßige Größe der Gruppe ließe sich noch nichts sagen, weil darüber erst der Diagnostische Dienst gemeinsam mit den Eltern und der Schule entscheiden müsse.

Im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern wurde dazu im vergangenen Juli die „Inklusive Lerngruppenverordnung“ veröffentlicht und Kröpelins Schulleiterin unterstreicht, dass es eben auch bei der Kleinen Schulwerkstatt um Inklusion gehe: „Das ist Inklusion – es wird auch so sein, dass die betreffenden Kinder nicht isoliert sein werden. Sie erhalten nur die Möglichkeit, einen eigenen Raum zu besitzen und der Inklusionsprozess läuft langsam und behutsam nach pädagogischen Richtlinien.“

Kinder können Umgang mit sozialen Kontakten lernen

Gegenwärtig komme noch erschwerend dazu, dass Corona die ganzen Lebensumstände ändere, wie Jacqueline Ata darlegt: „Die Kinder sind isoliert, viele sind Einzelkinder und haben nur mit Erwachsenen zu tun. Und dann kommen sie in eine Klasse mit 20 oder vielleicht noch mehr Kindern – sie sind dann komplett sozial überfordert.“ In der Kleinen Schulwerkstatt könnten die Kinder den Umgang mit sozialen Kontakten lernen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die beiden neuen Lehrkräfte sollen, je nach Stundenzahl bedingt, auch für die ganze Schule zur Verfügung stehen, heißt es. Gegenwärtig zählt das Kollegium der Kröpeliner Grundschule vierzehn Köpfe bei insgesamt 138 Schülerinnen und Schülern. Von denen sollen jetzt etwa 40 Kinder am Mühlenberg betreut werden, weil es ihre Eltern nicht können. „Die Kinder, die im Schulgebäude sind, arbeiten an den gleichen Aufgaben, wie die Kinder zu Hause“, erklärt Jacqueline Ata und betont extra, dass sie sich bei den Eltern bedanken möchte, für ein ganz ruhiges, gutes Miteinander: „Es gibt ein gutes Feedback von den Eltern, auch von den Lehrern an die Eltern. Wir sind immer in Kontakt, per E-Mail meistens oder telefonisch. Wir bekommen Rückmeldungen von den Eltern, wo die Kinder Probleme haben und geben Hilfestellungen.“

Von Thomas Hoppe