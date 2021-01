Kröpelin

„Ich finde das unmöglich hier – genau da oben, an der Schule rum, da müssen Sie mal laufen! Unmöglich diese Unebenheiten, das ist so schräg“, schimpft Hans-Ulrich Weidemann, der auf seinem Seniorenmobil den Bürgersteig an der Schulstraße von Kröpelin herunterfährt. Er sei auf das Teil angewiesen, seit er wegen einer schweren Fuß-OP sein Auto mit Schaltgetriebe stehen lassen musste: „Das Geld für ein Automatik-Auto habe ich noch nicht.“

„Als Glatteis war und alles, bin ich auch mal auf der Straße gefahren – da haben sie gleich gemeckert, obwohl ich da zugelassen werde“, erzählt der 62-Jährige weiter, der den Weg hier entlang oft zur Erledigung seiner Einkäufe nimmt.

„Das muss hier mal gemacht werden, insbesondere bei der Schule. Das habe ich auch schon mal vor zwei, drei Jahren bei einem angesprochen, der im Rathaus arbeitet“, sagt der Rentner noch. Die Leiterin der Grundschule, aus der die Kinder im Sportunterricht zu pandemiefreien Zeiten den Gehweg zum Sportplatz nutzten, sieht von der Piste zwar keine Gefahren ausgehen, aber sie „ist schon schwierig zu laufen“, sagt Jacqueline Ata.

Volksvertretern den neuen Plan erläutert

So weit zur seit Langem von mehreren Seiten kritisierten Situation des Gehweges an der Schulstraße von Kröpelin. Nunmehr stehen jedoch grundsätzliche Verbesserungen an, wie sie zur Bauausschusssitzung am vergangenen Montag im Rathaus von Diplomingenieur Olaf Richter von der Rostocker Roga-Ingenieurbüro GmbH den Volksvertretern dargelegt worden sind.

Demnach wird die alte Fußgängerpiste zum größten Teil erneuert und ein Stück neuer Gehweg auf der anderen Straßenseite angelegt. Die ursprünglichen Planungen, die dafür bereits vor zwei Jahren erfolgten, hätten sich allerdings etwas geändert, weshalb der Planer die gesamte Baumaßnahme noch einmal detailliert erläuterte.

Stadtbach muss umverlegt werden

Zum einen hätte es am 14. Dezember 2020 noch eine Gesprächsrunde des Planers mit dem Behindertenbeirat und der Stadt gegeben, in deren Ergebnis nun Verweilflächen in die Planung aufgenommen wurden und Verbreiterungen des Gehweges an einigen Stellen vorgesehen sind.

Zum anderen wird ein Teil des straßenbegleitenden Gehweges von der Ecke Schulstraße bis etwa zur Bushaltestelleneinfahrt erst dann erneuert, wenn der Stadtbach wegen einer noch laufenden Hochwasserschutzmaßnahme umverlegt worden ist.

Schmalste Stelle wird 1,65 Meter sein

Der Rest des Bürgersteigs, der auch zum Sportplatz und dann daran vorbei führt, wird mit anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster auf Breiten zwischen 2,25 Metern (also später von der Ecke Bützower bis zum Busstopp) sowie ansonsten je nach den verfügbaren Grundstücksflächen zwischen 1,65 bis 2,05 Metern ausgelegt werden. Der neu zu bauende Gehwegabschnitt auf der Westseite der Schulstraße im Bereich zwischen der Straße „Bölkenhufen“ und der Zufahrt zur Kröpeliner Mühle soll in den geplanten Ausbaubereichen eine Breite von 1,85 Metern erhalten.

Der Behindertenbeirat hatte bemängelt, dass es nach den ursprüngliche Planungen für Rollatoren oder Kinderwagen keinerlei Ausweichmöglichkeiten gab: „Deshalb haben wir jetzt Ausweitungsflächen in bestimmten Abständen geschaffen, wo gewartet werden kann, damit der ,Gegenverkehr’ vorbeikommt.“ Hinzu kämen Stellen, wo sich jene mal ausruhen könnten, denen das starke Gefälle (7 bis 8 Prozent Längsneigung) zu anstrengend werde. Solche Verweilflächen würden zum Beispiel nahe der Bushaltestelle, oberhalb der Schule – bei deren Feuerwehreinfahrt – und beim Zugang zur Kleingartenanlage eingerichtet.

Das Mitglied des Bauausschusses Dieter Sartorius, der auch Präsident des Kröpeliner Sportvereins ist, erkundigte sich nach dem Plan zur Anbindung des Haupteingangs zum Sportplatz an der Schulstraße, zumal der Behindertenbeirat das ja geprüft haben soll. Es gehe hier nur um den Gehweg, hieß es dazu im Gremium.

162 000 Euro für Gehwegausbau

Zur Dezembersitzung der Kröpeliner Stadtvertretung waren in der Beschlussvorlage für diesen Gehwegausbau noch rund 162 000 Euro angegeben worden, bei einer Zuwendung von gut 90 000 Euro und mit einem Eigenanteil von knapp 72 000 Euro.

Nun stehen die Planung und die Ausschreibungen bevor. „Wir gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr der Ausbau beginnen kann“, sagt Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) zur OZ.

Von Thomas Hoppe