Kröpelin startet Contest für Campus-Kita

Kröpelin

Das ging reibungslos über die Bühne: Einstimmig beschlossen am vergangenen Montagabend die im Rathaussaal anwesenden Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Kröpelin den Start eines Ideenwettbewerbs mit der Hochschule Wismar zur Integration des Ersatzneubaus für die Kita „Kinder kunterbunt“ in den Schulkomplex am Mühlenberg.

Bereits Ende 2019 waren sich die Volksvertreter der Stadt Kröpelin grundsätzlich darüber einig geworden, dass in der Nähe der „Grundschule am Mühlenberg“ künftig ein Ersatzneubau für die Kindertagesstätte in der 1871 eröffneten Stadtschule an der Wismarschen ­Straße entstehen soll. Sie hatten dann die Verwaltung im Rathaus beauftragt, die Durchführung eines Ideenwettbewerbs zu prüfen, um letztlich einen „optimierten Standort“ ermitteln zu können. Dabei sollten umliegende städtische Grundstücke mit in Betracht gezogen werden sowie auch eine sichere Erreichbarkeit des Sportplatzes an der Schulstraße.

Wettbewerb läuft bereits in diesem Semester

Coronabedingt hätte die Organisation des Wettbewerbs zwar mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant, sagte Bürgermeister Thomas Gutteck den anderen Hauptausschussmitgliedern, aber trotzdem würden die Arbeiten an den entsprechenden Ideen nunmehr noch in diesem Jahr in die entsprechenden Hochschulseminare des laufenden Semesters im Fachbereich Architektur einfließen. Es gebe dort 40 Studenten, die sich für dieses Thema interessieren würden. Für sie ist am 13. Oktober eine Besichtigung des Schulkomplexes vorgesehen sowie eine Zwischenbesprechung zum Konzept am 21. November. Mitte Januar 2021 sollen die Entwürfe bei der Preis- und Beratungskommission abgegeben werden. Dazu zählen vor allem Campuskonzeptionen, Entwürfe für den Kita-Neubau, Energie- und Nachhaltigkeitskonzepte, Arbeitsmodelle und entsprechende CDs.

Für den 1. Preis soll es 1000 Euro geben

Nach dem Beschluss des Hauptausschusses werden die Kosten für diesen Wettbewerb, insgesamt 3000 Euro, in den Haushalt der Stadt für 2021 eingestellt. Davon sollen voraussichtlich für den 1. Preis 1000, für den zweiten 700 und den dritten Preis 400 Euro gezahlt werden. Geplant ist auch der Ankauf von sechs weiteren Entwürfen für jeweils 150 Euro.

Der Preis- und Beratungskommission werden der Stadtvertretervorsteher, die Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeister angehören. Letzterer wird auch die organisatorische Leitung der Kommission innehaben.

Von Thomas Hoppe