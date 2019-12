Kröpelin sucht neuen Träger für den Jugendclub

Kröpelin

Die Stadt Kröpelin ist auf der Suche nach einem neuen Träger für den Jugendclub. Der Vertrag mit dem Verband Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken ist gekündigt worden. Die Stadtvertretung hatte Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) dazu beauftragt. Bis 31. Dezember läuft der Vertrag noch.

„Wir wollen einen regelmäßig geöffneten Anlaufpunkt“, erläutert Thomas Gutteck den Grund für die Kündigung. „Mehrere Tage in der Woche sollte ein Ansprechpartner, also eine Fachkraft, da sein.“ Das sei zuletzt nicht mehr der Fall gewesen. „Wir haben das Gefühl, die Einrichtung wird nicht im relevanten Maße genutzt, wie wir das erwartet haben.“ Gespräche seien geführt worden. Seit 2011 ist die Jugendbegegnungsstätte (Jubek) in Trägerschaft des Landesverbandes SJD – Die Falken.

Träger: Jugendarbeit kontinuierlich verbessert

Für diesen sei die Kündigung „aus heiterem Himmel“ und „unerwartet“ gekommen. „Dies stößt bei uns auf großes Unverständnis, da es uns gerade in den letzten anderthalb Jahren gelungen ist, die schwierige Situation unserer Jugendarbeit in Kröpelin kontinuierlich zu verbessern“, teilt der Landesverband mit.

Seit 1. April 2018 hatte Sozialarbeiter Christian Ströhl die Leitung der Jubek neben der Grundschule inne. Davor war sie über ein halbes Jahr geschlossen, weil der vorherige Leiter gekündigt hatte. „Seit der Wiedereröffnung im Juni 2018 ist die Akzeptanz und Wertschätzung unserer Arbeit bei den jungen Menschen vor Ort stetig gestiegen. Unsere Angebote werden dort gern wahrgenommen. Dass dies trotz der schwierigen Bedingungen in einer strukturschwachen Region und lediglich minimaler Fördermittel seitens der Stadt möglich war, liegt vor allem an den aktiven Ehrenamtlichen und dem professionellen Engagement unseres Sozialarbeiters Christian Ströhl“, teilt Martin Bernateck, Landesvorsitzender der SJD – Die Falken in Mecklenburg-Vorpommern, mit.

Die Gründe für die Kündigung seien nicht „eindeutig transparent“ gemacht worden. Im November habe man Gespräche geführt, sich auf zukünftige Öffnungszeiten und eine gemeinsame Kommunikationsstruktur geeinigt.

Stadtvertretervorsteher: Gespräche nicht überzeugt

„Die haben uns nicht überzeugt“, sagt Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl ( CDU) in Bezug auf die Gespräche. „Wir waren unzufrieden mit den Öffnungszeiten und haben uns da nicht wiedergefunden. Wir brauchen das Gebäude nicht zu unterhalten, wenn sich dort nicht aufgehalten wird.“

Am 19. Dezember findet dann die vorerst letzte Veranstaltung in der Jubek statt: das Weihnachtsfest mit Jugendlichen, Ehrenamtlichen und Gästen. 15 Uhr geht es los.

Die Jugendarbeit in Kröpelin soll im nächsten Jahr aber weitergehen. „Wir wollen Jugendarbeit in Kröpelin“, sagt Veikko Hackendahl. Der Landkreis Rostock ist aktiv auf der Suche nach einem neuen Träger zum 1. Januar.

