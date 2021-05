Reddelich

Freudig rennt Pudeldame Babsy auf das vermeidliche Leckerli zu und frisst es. Kurze Zeit darauf bekommt sie Krämpfe, Schaum vor dem Mund. Ihre Besitzerin ist entsetzt und ratlos. Ihr Hund hat einen ausgelegten Giftköder gegessen, keine Seltenheit.

„Vor vier Wochen gab es wieder Fälle in Kröpelin und Neubukow. Dauerhaft sehr viele in Rostock. Überall legen Hundehasser zum Beispiel Würstchen gespickt mit Rattengift, Schneckenblaukorn, Rasierklingen oder Nägeln aus“, weiß Hundetrainerin Stefanie Schlandt. 2020 gründete sie ihre Pfötchen-Akademie in Reddelich.

Seelische Belastung, wenn der Hund so qualvoll stirbt

„Ich kenne viele, denen es so ergangen ist“, sagt sie. „Im Netz tauschen sich Betroffene aus und suchen seelischen Beistand.“ Denn die Trauer – ein Hund ist schließlich ein Familienmitglied – ist groß. „Wir haben gerade wegen so einem Schwein unsere eineinhalbjährige Hündin verloren“, schreibt auf Facebook eine Halterin.

Wenn ein Hund einen Giftköder frisst, überlebt er das selten. „Auch ich habe das erlebt mit dem Hund meiner Tochter“, berichtet Stefanie Schlandt. „Es hatte jemand etwas über den Zaun geworfen als ich noch in Schwerin lebte. Einem Hund konnte ich das noch aus dem Maul nehmen, aber die Hündin verstarb elendig. Es war wirklich schlimm, das miterleben zu müssen.“ Ihr Enkel Felix verlor so in ganz jungen Jahren seine Hundefreundin. „Sie war wie eine Beschützerin für ihn“, sagt sie.

Tiertrainerin Stefanie Schlandt gibt Anti-Giftköder-Kurse für Hundebesitzer in Reddelich. Quelle: Sabine Hügelland

Anti-Giftköder-Kurs kann helfen

Das ist mit ein Grund, weshalb die Fachfrau einen Anti-Giftköder-Kurs für Hund und Herrchen ins Leben rief. „Dabei lernt nicht nur der Hund, sondern auch sein Halter“, sagt sie. „Ich höre im Bekanntenkreis immer wieder von solchen Vergiftungen. Und ich weiß, wie ohnmächtig man selbst vor solch einer Situation stehen kann.“

Stefanie Schlandt rät: „Hundehalter sollten Apps, die Giftköderstellen anzeigen, installieren. Ich selbst nutze mehrere, aber bevorzugt Dogorama.“ Ein Radar warnt per Push-Mail automatisch vor verschiedensten Gefahren für den Hund und es gibt Hinweise zu Tierärzten und anderem. „Facebook-Gruppen wie ‚Hundetreff Rostock‘ sind ebenfalls hilfreich.“

Giftköder seit Jahrzehnten Thema

„Das Thema Giftköder kenne ich schon aus den 90gern und es ist leider immer noch aktuell“, sagt die Kröpelinerin. „Ich empfehle bei den kleinsten Anzeichen von ungewöhnlichem Verhalten wie Übergeben, Schaum vor dem Maul, Krämpfe, Zittern oder Ohnmacht des Hundes lieber einmal mehr einen Arzt aufzusuchen.“ Eine Probe von dem, was gefressen wurde, unbedingt mitnehmen, damit der Arzt es analysieren kann. Denn es gibt auch andere Arten von Vergiftungen, die im Haushalt mit dem Hund passieren können. Wer sich nicht sicher ist, ob es eine Vergiftung ist, kann das Notfalltelefon anwählen: 0361 / 730 730.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Erste Hilfe leisten, versuchen das Futter aus dem Maul zu holen. Kohletabletten können bei einfachen Vergiftungen helfen.“ So wenn der Hund Schokolade oder Ähnliches gefressen hat. Im Fall von Giftködern zählt jede Minute. „Bevor sie vor verschlossenen Türen stehen, rufen sie vorher den Tierarzt an. Sonst gleich in eine Tierklinik fahren“, mahnt die Trainerin.

In ihrem Anti-Giftköder-Kurs geht es unter anderem darum, dass der Hund ein Abbruchtraining erhält und stoppt, bevor er etwas frisst. Auch sollte der Vierbeiner sofort auf Kommandos des Halter diesbezüglich reagieren. „Welpen sind wie Staubsauger und fressen alles, was ihnen vor die Nase kommt“, weiß sie. Und hinterfragt den Grund warum Giftköder ausgelegt werden: „Leider nehmen es einige Halter mit der Rücksichtnahme nicht ernst. So können Hassgefühle bei Menschen auftreten, die einmal von einem Hund gebissen oder anderweitig angegriffen wurden“, überlegt sie.

Hundeführerschein gibt Richtungsweisung

„Ich plädiere für den Hundeführerschein als Pflicht, wie es bereits in Niedersachsen der Fall ist.“ Denn wenn der Halter seinen Hund im Griff hat, kommt es erst gar nicht zu unerwünschten Annäherungen mit anderen Menschen.

Eine gute Zusammenarbeit herrsche mit dem Ordnungsamt Bad Doberan. „Wir helfen uns gegenseitig“, sagt sie. Es sei wichtig, bei einem Giftköderfund das Ordnungsamt zu informieren. Die 50-Jährige arbeitet auch als Beisitzerin des Prüfungsausschusses des Landkreis Rostock im Rahmen der Sachkundeprüfung in der Hundehalteverordnung.

Stefanie Schlandt wuchs mit Hunden auf. Sie arbeitete in einem Verwaltungsjob, bot aber schon lange nebenberuflich das Hundetraining an. 2020 erfüllte sie sich ihren Wunsch nach einer Hundeschule. Dort haben die Tiere Auslauf, sogar eine Halle mit pfötchenschonendem Untergrund. Zurzeit darf sie coronabedingt keine Gruppenkurse anbieten. Einzelcoachings gehen jedoch und sind stark nachgefragt.

Von Sabine Hügelland