Kröpelin/Neubukow

Nicht nur bei dem Satower Karnevalsverein wurde am vergangenen Wochenende digital gefeiert. Während die Satower Narren einen Livestream auf die Beine stellten, schwelgten auch andere Karnevalsvereine im Landkreis Rostock in Erinnerung.

Bei dem Neubukower Carneval Club hieß es am vergangenen Samstag: „Zieht euren feinsten Zwirn an, stellt das Bierchen kalt und macht es euch auf dem Sofa bequem!“ So stand es auf der Facebook-Seite des Vereins. Dort haben sie eine Veranstaltung organisiert, bei der die Zuschauer zurück in das „Wunderland“, wie sie es genannt haben, vom Rosenmontag 2020 reisen konnten. Mehr als drei Stunden wurde das vollständige Programm gestreamt. Um 19.20 Uhr startete das Video und mehr als 120 Personen haben im Vorfeld bei der Facebook-Veranstaltung auf „teilnehmen“ oder „interessiert“ geklickt.

Kröpeliner Karnevalsverein zeigt Programm vom letzten Jahr

Auch der Kröpeliner Karnevalsverein, der in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiern wollte, hat es sich nicht entgehen lassen, noch einmal auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Auf YouTube wurde am Freitag (12. Januar) ein Video mit einem Auszug von den Programmpunkten der letzten Karnevalsfeier im Februar hochgeladen. Diese stand unter dem Motto: „Casino, Glamour-Party & Showtime - der KKV lädt nach Las Vegas ein“.

In der Zeit des Lockdowns haben die Mitglieder für die Fans und Freunde zudem kleine Überraschungsvideos gedreht, die auf Facebook und YouTube zu finden sind. Darunter auch eines über die Entstehungsgeschichte des Vereins.

Von gh