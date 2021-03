Kröpelin weist Flächen für bis zu 600 Wohnungen aus

Kröpelin

Der Kröpeliner Kleingärtner Werner Auls ist erschüttert: „Was haben Sie da vor? Auf unseren Gärten soll gebaut werden? Warum diese Anlage oder ein Teil von ihr weg soll, kann ich nicht verstehen. Das ist doch ein kleines Naturparadies, wo auch viele Familien mit Kleinkindern einen Garten haben. Wir sind fast siebzig und mussten schon mal vor 30 Jahren einen Garten räumen, weil an der AIV (Agrar-Industrie-Vereinigung) ein Lärmschutzwall gebaut werden sollte – der steht bis heute nicht!“ Die Stadtvertreter hatten diese Frage zugelassen, obwohl sie sich auf einen Punkt der aktuellen Tagesordnung bezieht, was in Kröpelin laut Satzung eigentlich nicht zulässig ist.

Werner Auls sieht erschüttert, dass Kröpeliner Kleingärten künftig Neubauten weichen sollen. Quelle: Thomas Hoppe

Nach der Bürgerfragestunde geht es nämlich um die Billigung des Vorentwurfs eines Flächennutzungsplans für die Stadt Kröpelin und ihre Ortsteile. „Damit wird noch nichts rechtskräftig beschlossen“, schickt Bürgervorsteher Veikko Hackendahl voraus und nennt den Flächennutzungsplan einen Entwicklungsvorschlag, bei dem auch nichts in Stein gemeißelt sei. Bürgermeister Thomas Gutteck ergänzt dazu, dass aber auch die Ziele der Raumordnung beachtet werden müssten, die zuerst eine Innenverdichtung der Orte vorsähen.

Es gehe im Vorentwurf vor allem darum, die Kröpeliner Flächen aufzulisten, welche in den nächsten zwei Jahrzehnten zu Wohn-, Gewerbe- oder sonstigen Gebieten entwickelt werden könnten, sagt dann der Geschäftsführer der Wismarer Stadt- und Regionalplanung, Lars Fricke. Seine Firma hat den Plan in Absprache mit Kröpelins Gremien verfasst: „Da sind auch viele Flächen alternativ dargestellt, wie ein Teil der Kleingartenanlage nördlich des großen Parkplatzes.“ Ursprünglich sei die ganze Gartenanlage als Wohngebiet überplant worden, was sich aber schnell als „Quatsch“ herausgestellt hätte, weil es in Kröpelin nicht genug Ersatzflächen für Kleingärten gebe. Nunmehr werde etwa ein Viertel der Anlagenfläche in die Diskussion um Wohnbebauung geworfen: „Es ist überhaupt nichts festgelegt! Jetzt werden sich die Behörden und Sie als Bürger bei einer vierwöchigen Auslegung dazu äußern können.“

Auch Flächennutzungspläne werden geändert

Selbst wenn dann im Flächennutzungsplan ein künftiges Wohngebiet ausgewiesen werde, bedeute das nicht, dass es dort umgehend Baurecht gebe. Das schaffe erst ein B-Plan, betont der Diplom-Geograf und ergänzt: „Nach diesem Vorentwurf kommt der Entwurf, der noch einmal ausgelegt und an die Behörden versandt wird. Bis zur abschließenden Fassung wird das also Jahre dauern.“ Auch dann könne der Plan, der eigentlich rund 20 Jahre gelten soll, noch geändert werden: „In Kühlungsborn gibt es jetzt wohl die 8. Änderung, in Wismar mittlerweile die 52. glaube ich.“

Als mögliche Flächen für neue Gewerbeansiedlungen nennt Lars Fricke „relativ ebenes“ Land im Westen Kröpelins, nördlich der B 105 und des jetzigen Gewerbegebietes sowie im Osten der Stadt, gegenüber der Avia-Tanke in nördlicher Richtung. Dazu wird jedoch bereits im Umweltbericht festgestellt, dass diese Fläche landschaftlich hochwertiger sei als die im Westen.

Noch existiert bei Jennewitz Plan für Ferienhausgebiet

Für den Wohnungsbau seien im Vorentwurf Flächen ausgewiesen, die insgesamt „eventuell 500 bis 600 Wohneinheiten bringen könnten – in Eigenheimen oder Mehrfamilienhäusern.“ Kröpelin habe ja einen großen Nachholebedarf bei Wohnbauland. Aus dem eigentlichen Jennewitzer Nutzungsplan existiere im Norden noch ein Gebiet für Ferienhäuser: „Da müssen wir sehen, ob das noch aktuell ist, wir haben es erst einmal drin gelassen.“ Aber auch Wohnbauflächen könnten sich in Jennewitz noch entwickeln, wie auch in Schmadebecks Kernbereich und in Altenhagen bei den ehemaligen Stallanlagen.

Paul Schlutow von den Freien Wählern spricht sich strikt gegen die Ausweisung von 2,2 Hektar Kleingartenland als Wohnbaufläche aus und erklärt seine folgende Stimmenthaltung so: „Dazu habe ich mich bereits mehrfach geäußert, ohne Gehör zu finden. Denn diese Anlage wurde vor mehr als 70 Jahren errichtet und wenn man sie sich ansieht, ist sie etwas ganz Besonderes.“ In Bezug auf „Dauergrün“, auf das Biotop – das allerdings auch wieder mal gepflegt werden müsse – sowie hinsichtlich des historischen Charakters der Anlage.

Werner Auls beruhigt das alles nicht. Sein Garten gehört zur Anlage „Am Karpfenteich“ und die soll laut gebilligtem Entwurf sozialen und kulturellen Zwecken dienenden Einrichtungen weichen.

Von Thomas Hoppe