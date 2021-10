Kröpelin will Mehrwegbecher anschaffen und verleihen: Das sagen die Vereine zur Idee

Kröpelin

Die Stadt Kröpelin möchte mindestens 2000 Mehrwegbecher für Veranstaltungen anschaffen, um Plastikmüll zu vermeiden. Dazu liegt dem Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Bildung, Sport und Partnerschaften der Stadt eine Beschlussvorlage vor. Über diese soll auf der kommenden Sitzung am Montagabend im kleinen Saal des Kröpeliner Rathauses entschieden werden. Geplant sei, dass sich die Vereine der Stadt diese Becher dann für ein kleines Entgelt ausleihen können und gewaschen zurückbringen.

„Das fände ich richtig gut“, sagte Anja Wendt, Vorsitzende des Kröpeliner Karneval-Vereins. Sie würden dieses Angebot der Stadt auf jeden Fall nutzen. Die Mitglieder des Vereins haben bereits vor der Corona-Pandemie über die Anschaffung von Mehrwegbechern gesprochen.

Anja Wendt, Präsidentin des Elferrates des Kröpeliner Karneval Vereins 81 e.V., würde die zukünftigen Becher der Stadt gerne auf ihren Veranstaltungen nutzen. Quelle: Lisa Walter

„Wenn die Stadt allerdings welche auf Lager hat, muss nicht jeder Verein allein diese Summe stemmen“, sagte Wendt. Bisher hat der Verein bei seinen Veranstaltungen im Außenbereich auf Einwegbecher gesetzt. „Für Drinnen haben wir meist einen Caterer, der dann Gläser mit dabei hat.“ Sie fände es gut, wenn die Becher beispielsweise das Logo der Stadt zieren würden.

Das ist zumindest geplant, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht. Eine Markterkundung habe ergeben, dass beispielsweise 1000 bedruckte 0,4 Liter Becher die Stadt 700 Euro kosten würden. Geplant sei die Anschaffung der Becher in zwei Größen. So dass die Stadt am Ende 2000 Mehrwegbecher auf Lager hätte, die sich die Vereine ausleihen könnten. Das ist eine Anzahl die sogar für das Dorfrock-Festival in Schmadebeck reichen könnte.

Vereine in der Stadt begrüßen die Idee

Dessen Organisator und Vorstandsvorsitzender der Land-Projekt-Gemeinschaft (L.P.G.) „Hügelland“ e.V., Rüdiger Kropp, findet die Idee, Becher anzuschaffen, auch sehr gut. Entscheidend sei die Zahl der Becher, die die Stadt erwerben möchte. „Auf dem Dorfrock bräuchten wir schon einige hundert Becher“, sagte Kropp. „Natürlich müssen wir uns dann umorganisieren, damit wir die irgendwo waschen können.“

Rüdiger Kropp ist Vorsitzender der L.P.G. Hügelland und organisiert den Dorfrock in Schmadebeck. Quelle: Thomas Hoppe

Bisher wurden auf dem Musikfestival Einwegbecher genutzt, die dann weggeworfen wurden. „Wir haben die ganz normal im Einzelhandel erworben. Das verursacht natürlich hohe Kosten.“ Die Mehrwegbecher seien zudem viel umweltfreundlicher. Und vielleicht könnten so auch die Kosten für den Verein reduziert werden.

In Neubukow sind Mehrwegbecher kein Thema

Auch der Vorsitzende des Fördervereins Kröpeliner Mühle, Manfred Schwarz, ist für die Anschaffung von Mehrwegbechern durch die Stadt. Der Verein würde gerne das Angebot für seine Veranstaltungen nutzen. „Wir haben vor der Pandemie über eine eigene Anschaffung von Bechern nachgedacht, diese Idee dann aber wieder verworfen“, sagte Schwarz.

Manfred Schwarz (Die Linke) ist Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Kröpeliner Mühle. Quelle: privat

Bisher wurde bei Veranstaltungen im Innenraum der Mühle normales Geschirr benutzt. Bei Großveranstaltungen im Freien, wie dem Sommerfest oder der Walpurgisnacht, setzten sie auf Einweggeschirr. Die Kosten für die Anschaffung der Becher trug der Verein selbst.

Auf den Veranstaltungen in Neubukow werden bisher ebenfalls keine Mehrwegbecher genutzt, wie Rathausmitarbeiterin Ines Trede erklärte. Auf kleinen Veranstaltungen, wie beispielsweise im Bürgerhaus der Stadt, werde normales Geschirr verwendet.

„Bei größeren Veranstaltungen wird Einweggeschirr aus Plaste oder Pappe benutzt, dass im Handel erworben wird.“ Bei Veranstaltungen, auf denen ein Caterer arbeitet, laufe die Organisation des Geschirrs über diesen. So werde beim Neujahrsempfang beispielsweise Porzellangeschirr eingesetzt, bei dem Stadtfest allerdings Einweggeschirr.

Produktion von Einweggeschirr in der EU verboten

Bisher sei nicht geplant, Mehrwegbecher für die Stadt Neubukow anzuschaffen. „Das war hier bisher noch kein Thema“, sagte Trede.

Einwegbesteck und -geschirr aus Plastik, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff dürfen ab dem 3. Juli 2021 EU-weit nicht mehr produziert werden, wie die Bundesregierung auf ihrer Webseite informiert. Gleiches gelte demnach für To-go-Getränkebecher, Fast-Food-Verpackungen und Wegwerf-Essenbehälter aus Styropor.

Zudem müssen Artikel aus Plastik inzwischen besonders gekennzeichnet werden. Der Wunsch der Stadt Kröpelin, einen Beitrag für die Umwelt zu leisten, kommt somit zur richtigen Zeit. Derzeit werden nur noch Restbestände im Handel verkauft.

Von Lisa Walter