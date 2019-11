Kröpelin: Ab 28. soll Kreuzung befahrbar sein

Kröpelin

„Ab Donnerstag, dem 28. November, sollte der Kreuzungsbereich wieder befahrbar sein“, sagte gestern Kröpelins Bauamtsleiterin, Jana Schmidt, zur derzeit noch prekären Verkehrslage an der Kreuzung Straße des Friedens/Hundehäger Weg/Hohlweg/Dammstraße.

Hier waren in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit der Sanierung der Straße des Friedens und der Erneuerung der Wasserkanäle die Leitungsanschlüsse erneuert worden. „Wir haben die Hygienefreiheit für die neue Trinkwasserleitung bekommen und am Donnerstag erfolgte die Umbindung auf die neuen Rohre.

Nächste Woche kommt Asphalttragschicht drauf

In der nächsten Woche werden wir die Asphalttragschicht bauen und ab 28. November den Kreuzungsbereich so öffnen, dass der Bereich der Kita ,Pusteblume’ und der Seniorenresidenz ,Am Wedenberg’ wieder befahrbar ist“, sagte Jana Schmidt. Am Montag sei die Probe zur Feststellung der Keimfreiheit der neuen Trinkwasserleitung genommen worden und am Mittwochnachmittag wäre kam das Okay gekommen, dass alles in Ordnung sei.

Allerdings hätte es eine kleine Verzögerung im Bauablauf von knapp einer Woche gegeben, „weil doch mehr in der Tiefe des Bauraums“ gelegen habe, informierte die Bauamtsleiterin.

Der nächste Bauabschnitt zur Erneuerung der Schmutz-, Regen- und Trinkwasserleitungen soll die Asphaltpiste Richtung ehemalige Kaufhalle sein.

Von Thomas Hoppe