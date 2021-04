Kröpelin/Hundehagen

„Unser Karfreitagspaziergang durch die ‚Natur‘ wurde mehrfach getrübt! Der erste Müllhaufen begegnete uns am Eingang von Hundehagen zur Kühlung – und es geht noch dreister! Der zweite Haufen lag direkt neben der liebevoll angelegten und betreuten Obstarche der umliegenden Gemeinden. Was ist bei solchen ‚Erdenbürgern‘ schiefgelaufen?“, fragt ärgerlich unser Leser Henrik Jenß aus Steffenshagen in einer Mail an die Redaktion und hängte ein paar Fotos an den Text.

Von diesem neuen Umweltfrevel hatte der Ordnungsamtschef von Kröpelin, Ingo Schultz, noch nicht gehört. Hundehagen ist ein Ortsteil seiner Stadt.

Dieser Müllhaufen lag am Eingang von Hundehagen zur Kühlung. Quelle: Henrik Jenß

Wie er der OZ aber sagte, werde er darüber umgehend die Mitarbeiter des Kröpeliner Stadtbauhofes informieren.

Wie bereits bei einer illegalen Entsorgung von alten Autoreifen im März – sie waren gemeinsam mit weiterem Unrat am Rande des Kröpeliner Torfmoors abgekippt worden – müsse die Stadt den Müll abtransportieren sowie die Kosten dafür übernehmen. Es sei denn, die oder der Verursacher würden ausfindig gemacht. Da sei man auch auf Bürgerhinweise angewiesen.

Müll im Storchennest keine Seltenheit

So einen Hinweis aus Kröpelin gab es gestern im Hinblick auf das Storchennest am Bahndamm in der Wismarschen Straße. Hier hat Adebar für den Ausbau seines Horstes offensichtlich auch Folienreste verwendet.

Das sei bei diesem Storch durchaus keine Seltenheit, reagierte der regionale Weißstorchexperte des Nabu, Dr. Stefan Kroll, auf eine entsprechende OZ-Anfrage. Auch wenn es an diesem Standort deswegen noch nicht zu Problemen bei der Aufzucht gekommen sei, könne grundsätzlich die Verwendung solcher Plastikmaterialien auch zum Wasserstau im Nest führen oder Küken hätten sich bereits durch Bänder oder Stricke die Beine folgenreich verdreht. Er bedauere sehr, dass immer wieder Müll in der Natur entsorgt werde, sagte Dr. Kroll.

Von Thomas Hoppe