Kröpeliner Zeichen zur Völkerverständigung

Kröpelin

„Kann sich so was wiederholen? – das ist ja eigentlich die wichtige Frage. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse“, sagt der Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung von Kultur, Bildung und Gemeinwesen in der Regiopole Rostock „de Drom“, Hubertus Wunschik, in Sachen Holocaust. Dieser nationalsozialistische Völkermord (auch Shoa – das große Unheil – genannt) hatte vor allem in der ersten Hälfte der 1940er Jahre sechs Millionen Juden das Leben gekostet.

„Diese aktuellen Ereignisse zeigen, dass der Antisemitismus in Deutschland total auf dem Vormarsch ist. Da passieren so viele Sachen um uns herum. Das ist nicht nur Halle, wo versucht wurde, Menschen in der Synagoge zu erschießen, sondern das ist auch das, was dir täglich so passiert. Dass dir intelligente Menschen, die noch nie in Israel waren, Sachen über das Land erzählen und dann hinterher als Entschuldigung betonen, dass sie auch ,nette Juden’ kennen würden. Oder wenn ich zu den Vereinten Nationen schaue, wie viele Resolutionen es dort gegen Israel gibt und wie fragwürdig dabei das Abstimmungsverhalten von Deutschland ist“, ergänzt Christine Borgwald, Vorstandsmitglied bei „de Drom“.

„ Israel ist ein wunderbarer Ort, Urlaub zu machen“

Beide Kröpeliner besuchten schon mehrmals Israel, allein Wunschik 30 Mal, und weilten gerade wieder über die vergangenen Weihnachtsfeiertage dort: „Auch um sich mit der Geschichte, auch der eigenen Geschichte, auseinanderzusetzen und die Menschen kennenzulernen, die sich durch Herzlichkeit und eine große Gastfreundschaft auszeichnen. Ein wunderbarer Ort, um Urlaub zu machen.“

Veranstaltungsort der Deutsch-Israelischen Kulturtage, der Kulturbahnhof von Kröpelin. Quelle: Thomas Hoppe

Gemeinsam mit anderen Mitgliedern von „de Drom“ laden sie nun im 10. Gründungsjahr ihres Vereins bereits zum dritten Mal zu deutsch-israelischen Kulturtagen nach Kröpelin ein. Den Rahmen dieser Wochen, die unter der Schirmherrschaft des israelischen Botschafters in Deutschland, Jeremy Issacharoff, und der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig ( SPD), stehen werden, sollen die Ausstellungen „ Shoa – Wie war es menschlich möglich?“ vom 26. Januar bis zum 8. März sowie „Kunst und Glaube“ mit den Künstlern Mischa Kuball und Belu-Simion Fainaru vom 13. September bis zum 25. Oktober bilden.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar zeigt der Verein „de Drom“ die Ausstellung zur Shoa. Sie entstand in Kooperation mit der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Nach ihrer Eröffnung am Sonntag, dem 26. Januar, um 15 Uhr wird der Düsseldorfer Künstler Robert Reschkowski eine „Herz Schlag“-Performance bieten: „Mit Tüchern und Farben, die das Leben symbolisieren.“

Schulklassen beschäftigen sich mit dem Holocaust

Innerhalb dieses Ausstellungsprojektes hat „de Drom“ Schulklassen aus der Region dazu eingeladen, sich mit der Frage „Kann sich der Holocaust wiederholen?“ auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Schülerinnen und Schüler sollen ab Donnerstag, dem 27. Februar, bis zum 8. März präsentiert werden. Aus dem Bad Doberaner Gymnasium sei bereits signalisiert worden, dass da so ein Projekt lief.

Auch für die folgenden Wochen und Monate haben „de Drom“ und seine Kooperationspartner, wie zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung, zahlreiche Vorträge, Lesungen sowie Musik-und Filmaufführungen geplant. Dazu gehören ein Vortrag über deutsch-israelische Beziehungen von Ulrich Sahm aus Jerusalem, eine Lesung von Eva Gruberová und Helmut Zeller über die „Wiederkehr einer deutschen Krankheit“ und die Aufführung des Dokumentarfilms „Der ewige Antisemit“ von Joachim Schroeder und Henryk M. Broder von 2017.

Die ersten deutsch-israelischen Kulturtage hatte Kröpelin im Mai 2012 erlebt. 2016 eröffneten der damalige Botschafter Israels in Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, und der damalige Ministerpräsident von MV, Erwin Sellering ( SPD), die 2. Deutsch-Israelischen Kulturtage.

Für Hubertus Wunschik ist das Anliegen dieser Wochen eine „Selbstverständlichkeit, die zu unserem Leben dazugehört.“ Es sei doch selbstverständlich, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen: „Das ist gelebte Völkerverständigung, was wir machen.“

Von Thomas Hoppe