Kröpelin

Hilfe kommt jetzt von der Küste für diejenigen, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli durch die Flutkatastrophe im Ahrtal alles verloren. Der Kröpeliner Benjamin Joost und sein Chef Michael Pfister, Inhaber des Veranstaltungshauses „Zum Raben“ in Kröpelin, fuhren eine Woche nach der Katastrophe dorthin – mit Schaufel und Rucksack – um mit Tatkraft zu unterstützen. „Ich schlief auf dem Gehweg, es gab ja nichts mehr“, sagt Benjamin Joost. Er sammelt nun vor allem Sachspenden. Jedoch auch Geld, um am 29. August wieder hinzufahren und alles direkt an bedürftige Familien zu verteilen.

Auch die Kröpeliner Physiotherapeutin Daniela Borchert möchte helfen. Sie organisierte eine Hilfsaktion und wird mit ihrem Team am 28. August in der Zeit von 9 bis 15 Uhr Am Silberberg 13 „Massieren für die Flutopfer“ anbieten. Desweiteren gibt es einen Flohmarkt. Die Standgebühren kosten einen Kuchen. Der wird ebenfalls verkauft sowie Suppe. Der Erlös fließt komplett in die Flutopferhilfe.

von links: Michael Pfister und Benjamin Joost im Ahrtal, um den Flutopfern zu helfen. Fotos von den beiden entstanden nur während der kurzen Essenspausen. Quelle: Privat

„Für mich ist das selbstverständlich“, sagt Daniela Borchert. „So viele Menschen sind betroffen. Ich finde gut, was Herr Joost macht. Er wird an diesem Tag hier sein, um aufzuklären und zu sagen, wohin genau das Geld geht.“

„Ich finde gut, was Herr Joost macht. Er wird an diesem Tag hier sein, um aufzuklären und zu sagen, wohin genau das Geld geht.“ Quelle: privat

Akkuschrauber und Stemmhämmer werden gebraucht

Für seine dritte Tour nach Dernau im Ahrtal stellt die Dachdeckerei Daniel Saß einen großen Transporter Benjamin Joost zur Verfügung. Nun bittet Joost die Bevölkerung um Unterstützung: „Gebraucht werden vor allem Akkuschrauber und Stemmhämmer. Aber auch OSB-Platten und anderes, was zum Aufbau eben benötigt wird“, macht er klar. „Wer möchte, kann Briefe mit Geld an Familien verschicken“, sagt er. „Oder direkt auf das vom Bürgermeister in Dernau angelegte Spendenkonto einzahlen.“ Um sich das Reisen ins Ahrtal zeitlich leisten zu können, arbeitete er jetzt 14 Tage durch. Urlaub hat Joost keinen mehr.

So fand Benjamin Joost Dernau vor. Quelle: Benjamin Joost

Seine Familie muss viel Verständnis aufbringen, denn auch zuhause wartet viel Arbeit auf den 32-Jährigen, der am 24. August Geburtstag hat.

„Das zweite Mal nahm ich meine Frau mit ins Ahrtal, damit sie versteht, warum mir das so nah geht“, sagt der Vater von zwei Mädchen. Sie wunderte sich, dass ihr Mann von vielen Fremden freundlich begrüßt wurde. „Sie suchen das Gespräch, sind dankbar“, sagt er. Joost sieht etwas müde aus. „Ich kann kaum noch schlafen. Die Bilder lassen mich nicht mehr los.“

Erlebtes trägt er in den Schlaf

Es ist schwierig, manches zu verarbeiten. „Ich hatte immer Angst, Tote zu finden. Es gab einen Baggerfahrer, der weinte jeden Tag, weil er immer welche fand“, sagt er. Es war nicht zu verhindern, dass auch Joost nicht davon verschont blieb. „Schlimm finde ich, wenn in den kaputten Häusern Kerzen brennen.“ Jeder weiß, was das bedeutet.

Es gibt Menschen, die verloren ihre ganze Familie durch die Fluten. Was macht das mit einem? Ein lebloses Kind im Auto, ein totes Mädchen, das alles schockierte Joost bis aufs Mark. Hämmerte sich ein in seinen Kopf und wandelt durch seine Träume. Da sind Bilder wie drei Autos übereinandergestapelt in einer Apotheke, eher mit Galgenhumor zu betrachten.

Nicht alle verstehen, warum er sich engagiert für Menschen, die so weit weg leben. Er lässt sich nicht beirren, will weiter helfen, denen, die nun verzweifelt versuchen, wieder ein Leben zurückzubekommen. „Ich muss da wieder runter. Ich kann nicht anders“, sagt Joost. „Ich bin glücklich, wenn ich helfen kann.“

Vielen ist nichts geblieben, auch keine Zukunft

Unterschlupf erhielt er letztens bei einer Familie, die bei einem Freund unterkam, weil ihr Haus unbewohnbar wurde. „Das sind Menschen, die haben rein gar nichts mehr. Die Versicherung wird wohl frühestens Ende des Jahres zahlen. Ihre Rücklagen sind aufgebraucht und sie haben kein Geld mehr für Essen“, sagt er. „Ihre Jobs bei einer Weinkelterei gibt es nicht mehr, weil es den Betrieb auch nicht mehr gibt.“ Die 18-jährige Tochter hatte sich gerade ein Auto zusammengespart, es lag im Schlamm. Für eine Schachtel Zigaretten und einen Red Bull fand Joost einen Traktorfahrer, der das Fahrzeug aus dem Dreck zog – alles umsonst, es ist unbrauchbar.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Deshalb sind Aktionen wie von der Hohenfelder Feuerwehr so toll, wo über 3000 Euro für die Flutopfer zusammenkamen“, sagt Joost, selbst Feuerwehrmann in Kröpelin. Den Kameraden zeigte er Fotos aus dem Katastrophengebiet.

Benjamin Joost hofft nun auf noch mehr Spendeneinnahmen, die er persönlich überbringt. Denen, zu deren Hoffnung er wurde.

Spendenkonto: Katastrophenhilfe Dernau der Ortsgemeinde Dernau bei der Kreisparkasse Ahrweiler, DE08577 513 101 000 562 569, Direkthilfe für unsere Dorfbevölkerung

Von Sabine Hügelland