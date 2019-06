Kröpelin

„Das ist ein Riesending“, sagt der Leadsänger von Kröpelins Rockband Iron Horses, Sebastian Wegner, genannt Babschke. Er spricht vom größten Open-Air-Rockfestival im westlichen Russland „K!nRock“, zu dem die Band eingeladen wurde.

Internet-Infos über K!Rock. Quelle: Thomas Hoppe

Das Logo des Festivals steht für „Kaliningrad in Rock“ und es ist die Rede davon, dass zum einstündigen Horses-Konzert am Samstag, dem 24. August, 12 000 Besucher erwartet werden. So viele zählten die ­Küstenrocker bei ihrer 2014er Tour durch England und Wales ­zusammen.

„K!nRock 2019“ ist quasi das Finale mehrerer Rockwettbewerbe in Petersburg, Moskau, Minsk und Kaliningrad. Es ist zudem ein Jubiläumsfestival, da es 1994 erstmals stattfand, auch wenn es damals nur als ausschließlich Kaliningrader Rockmusikertreffen galt. Seit 1998 trägt „K!nRock“ internationalen Charakter. Es gab bereits Teilnehmer und Gastgruppen nicht nur aus den Weiten Russlands und Weißrusslands, sondern auch aus dem Baltikum, aus Israel, Deutschland, Irland, Italien, Kanada, den USA und zahlreichen ehemaligen Republiken der Sowjetunion. Die Veranstalter sprechen vom ältesten Rockfestival Russlands.

Für Iron Horses wird es das erste Konzert in Russland werden: „Wir sind 2006 bei einem Auftritt in Polen erstmalig als Rockmusiker gemeinsam im Ausland gewesen, später dann auch in Großbritannien und mehrmals in der Schweiz, aber Russland ist eine Premiere“, sagt Babschke. „Das ist schon super. Wer hätte das gedacht, unsere Band in Russland, zum großen Festival“, freut sich auch Gitarrist Manu. „Da ist ja auch der Weg das Ziel, das darf man nicht vergessen“, ergänzt er noch und denkt schon schmunzelnd an die Fahrt mit dem neuen Iron-Horses-Transporter nach Kaliningrad: „Im Endeffekt ist es dichter als die Schweiz.“

Diese Coolness zeigt die ganze Truppe, auch Lou der Bassist, Gino der Schlagzeuger und Babschke: „Wir sind da alle locker, wir kommen so ja auch mal wieder raus – in Richtung Osten geht für uns noch mal mehr. Die Menschen dort sind für handgemachten, harten Rock noch mehr zu haben.“

Babschke hat den Cheforganisator des Wettbewerbs, Andrej Feoktistov, als einen enthusiastischen Zeitgenossen kennengelernt, der Bands gern die Möglichkeit gibt, auf dem Festival zu spielen. So waren auch schon der US-Sänger Joe Lynn Turner oder die Budapester „Kiss Forever Band“ Gäste in Kaliningrad. In diesem Jahr sollen die Horses die einzigen Musiker „aus dem Westen“ sein. „Wir bleiben unserer Musik treu, die wollen uns ja so haben, wie wir sind“, beantwortet Babschke die Frage, ob die Kröpeliner einen speziellen Kaliningradbeitrag bieten wollen. Sie bekommen am 24. August abends von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr ihre Konzertstunde und spielen dann als „Co-Headliner“ – „also als zweite Hauptband – das ist doch total geil vor 12 000 Russen, die da abgehen“, freut sich der Leadsänger und dankt allen Fans, die die Band bislang unterstützt haben.

Der Vertrag, die Visa und die Hotelbuchungen seien alle in Sack und Tüten, sagt Babschke. Neben der vierköpfigen Band steigt noch Manager Dieter Hecker aus Bad Lauterberg in den Horses-Wagen: „Am Freitag, dem 23. August, checken wir 18 Uhr im Hotel ein, 11 Uhr ist am 24. Soundcheck. Unsere Kosten, inklusive Hotel und Fahrt, werden von den Gastgebern aus einem deutsch-russischen Kulturtopf bezahlt.“

Iron Horses spielen außer der Wertung. Babschke: „Wir wollen Spaß haben und den wollen wir auch gut abliefern. Wir freuen uns mega auf die Russen. Man hat bei der Fußball-WM gesehen, wie gastfreundlich und kulturvoll sie sind.“

Im Internet: www.iron-horses.com

Thomas Hoppe