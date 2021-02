Kröpeliner segnen nach Änderungen ihren Etat 2021 ab

Kröpelin

Kröpelins langjährige Kämmerin, Sylvia-Marina Kühl, erhielt am vergangenen Donnerstag ein offizielles Dankeschön und Blumen vom Bürgervorsteher sowie Beifall von den Stadtvertretern. Sie hatte sich auf eigenen Wunsch zum 1. März 2021 aus ihrem Ehrenbeamten-Verhältnis als zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters entlassen lassen. Als Nachfolgerin in diesem Ehrenamt wurde Bauamtsleiterin Jana Schmidt gewählt.

Zuvor hatte die Kämmerin, deren Stelle laut Bürgermeister Thomas Gutteck ab heute auf der Stadtseite im Internet zur Neubesetzung ausgeschrieben werden soll, den Kröpeliner Haushaltsplan für 2021 erläutert – der mit seinen Anlagen insgesamt 409 Seiten umfasst und im Bürgerinformationssystem unter www.stadt-kroepelin.de einzusehen ist.

Geld für Sportplatzerneuerung wird auf Eis gelegt

Das sei der vorletzte Haushaltsplan der Stadt, den sie präsentiere, bevor sie in den Ruhestand gehe, sagte Sylvia-Marina Kühl auf OZ-Anfrage und erklärte, dass sie ab September gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger am Etat 2022 arbeiten werde, den sie dann noch im Dezember vorstellen wolle.

Bevor der aktuelle Plan für 2021 beschlossen wurde, sorgten Änderungsanträge für Diskussion. Insbesondere die im Vorschlag formulierte Absicht, rund 60 000 Euro für den Bau eines Brunnens und eines neuen Zauns am Sportplatz Schulstraße und die teilweise Erneuerung der Laufbahn aus dem Etat zu streichen, stieß zum Teil auf Widerstand. Veikko Hackendahl verwies darauf, dass für Ende März, Anfang April erste Ergebnisse eines Wettbewerbs der Hochschule Wismar zur Campus-Gestaltung an der Schulstraße (mit neuem Kita-Gebäude) erwartet würden. Diese Entwürfe könnten Alternativen darstellen, wo ein Sportplatz entstehen sollte und ob er da bleibe, wo er ist. Unterm Strich einigten sich die Volksvertreter (bei drei Gegenstimmen) darauf, dass die Kosten für den Brunnen, den Zaun und für eine Laufbahn mit Sperrvermerk in den Etat eingestellt werden. Einstimmig wurde dafür votiert, dass zunächst die Löschgruppen Altenhagen und Jennewitz jeweils einen Mannschaftstransportwagen für insgesamt 40 000 Euro erhalten sollen. Für Groß Siemen/Schmadebeck wurde eine Ersatzbeschaffung „in den Folgejahren“ avisiert.

Haushaltsentwurf erlebte diesmal besonders viele Änderungen

Zuvor hatte die Kämmerin erläutert, dass in dem Etat-Entwurf bereits sechs andere Änderungen eingearbeitet worden seien. Demnach stand im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis von minus 533 600 Euro, das durch Entnahme aus den Kapitalrücklagen ausgeglichen werde und im Finanzhaushalt der Stadt ein Überschuss von 1 439 600 Euro.

„Wir haben gegenüber den Vorjahren intensive Instandhaltungsmaßnahmen in der laufenden Unterhaltung, zum Beispiel in der Grundschule, bei der Rathaus- und Feuerwehrhaus-Sanierung“, führte Sylvia-Marina Kühl aus und fasste zusammen: „Das sind im Bereich der öffentlich genutzten Gebäude zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 294 900 Euro und im Bereich von Wohn- und Geschäftsgebäuden 433 000 Euro.“ Die Hebesätze bleiben in Kröpelin stabil, bei der Grundsteuer A (für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) 316 Prozent, bei B 330 und bei der Gewerbesteuer 300 Prozent: „Nach Rubikon haben wir eine gesicherte dauerhafte Leistungsfähigkeit.“

Von Thomas Hoppe