Kröpelin

„Wenn diese Anlage kommt, wird das für das umliegende Wohngebiet und auch verkehrsmäßig eine unwahrscheinliche Beeinträchtigung sein“, erklärte Kröpelins Bauausschussvorsitzende Karin Reichler am vergangenen Donnerstagabend zur öffentlichen Sitzung der hiesigen Stadtvertreter. Sie hatten über eine Zustimmung Kröpelins zu einem vor zwei Jahren gestellten Antrag der Günter Papenburg AG zu befinden, der auf die Errichtung und den Betrieb einer Bauschuttrecyclinganlage auf dem Gelände des Sandtagebaus Kröpelin 2 zielte.

Bereits im Januar des vergangenen Jahres hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz erstmals darüber beraten und der Volksvertretung empfohlen, dem Antrag kein Einvernehmen der Stadt zu erteilen. So sei das neue Wohngebiet „Schönbusch“ im Kröpeliner Ortsteil Jennewitz insbesondere im Hinblick auf luftverunreinigende Stoffe, die möglicherweise vom Standort der Anlage ausgehen könnten, sowie auf Schallemissionen zu untersuchen.

Anzeige

Mutter-Kind-Therapiezentrum nur rund 400 Meter entfernt

Sie forderten auch die Beachtung einer Splittersiedlung mit besonders schützenswerten Einrichtungen, wie dem betreuten Wohnen der Volkssolidarität und dem Mutter-Kind-Therapiezentrum des ASB in rund 400 Metern Entfernung von den zu erwartenden Geräuschquellen, wie Hydraulikbagger mit Spitzmeißel oder Brech- und Siebanlage.

Lesen Sie auch

Der Niederlassungsleiter der Günter Papenburg AG, Willi Säger, hatte damals zur OZ gesagt: „Die Bedenken der Stadt gehen an das Stalu und die entscheiden beziehungsweise informieren uns, welche Nachforderungen von den Behörden kommen. Das werden wir entsprechend beachten.“

Extra-Abschirmung würde Seniorenzentrum schützen

„Mit der Recyclinganlage soll eine Durchsatzmenge an zu behandelnden Materialien von jeweils 14 500 Tonnen im Jahr realisiert werden. Es werden Lagerflächen von jeweils 14 500 Tonnen Einsatz- und Produktstoffe vorgehalten“, hieß es vom Bauamt und es wurde schriftlich mitgeteilt, dass im Bereich der Bauschuttrecyclinganlage ein bis zwei Arbeitskräfte montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 22 Uhr beschäftigt sein würden. Entlang der südlichen Grenze des Betriebsgrundstückes sei in Richtung Kröpelin auf einer Länge von etwa 220 Metern die Errichtung eines etwa drei Meter hohen Erdwalls aus unbelasteten vegetationsfähigen Böden vorgesehen.

Und zur Verminderung der Geräuschimmissionen am Awo-Seniorenzentrum, werde eine zusätzliche Abschirmung am Brecher der geplanten Bauschuttrecyclinganlage erforderlich sein, wie Bauamtsleiterin Jana Schmidt am Donnerstag informierte, bevor sie ergänzte, dass seine Abschirmung bei einem Abstand von fünf Metern zur Brecheranlage eine Höhe von mindestens 3,5 Metern und eine Länge von circa zehn Meter aufweisen müsse.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Vorsitzende des Bauausschusses, Karin Reichler, ergänzte ihre Auffassung über die trotzdem zu erwartenden Beeinträchtigungen mit dem Hinweis darauf, dass die offizielle Zufahrt zur Recyclinganlage zwar über die Umgehungsstraße via Verbindung zum Hundehäger Weg erfolgen solle, aber es sei nirgends festgeschrieben, dass das auch so sein müsse. Es könne also auch sein, dass die Transporter irgendwelche anderen Straßen in Kröpelin benutzten.

„Keine Arbeitsplätze für Kröpelin , aber Belästigung der Bürger“

Auch das Mitglied des Bauausschusses, Thomas Lehner, ergriff zur Thematik das Wort und begründete die Position des Gremiums, das sich auch auf seiner Sitzung am 30. November gegen die Erteilung des gemeindliches Einvernehmens nach Paragraf 36 des Baugesetzbuches ausgesprochen hatte: „Die Verhältnismäßigkeit ist unserer Meinung nach nicht gegeben. Es werden damit keine Arbeitsplätze für Kröpelin geschaffen – im Gegenteil, es werden die Kröpeliner Bürger damit eher mehr oder weniger belästigt.“

Das Schallgutachten nannte Thomas Lehner „ein rein theoretisches Gutachten“, denn es würde eine massive Lärmbeeinträchtigung entstehen und die avisierte Arbeitszeit bis 22 Uhr würde den Ärger mit Bürgern vorprogrammieren. „Deswegen haben wir gesagt, dieser Ort ist für eine solche Sache nicht geeignet.“ Bei einer Enthaltung stimmte die Stadtvertretung einstimmig gegen eine Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens.

Papenburg-Niederlassungsleiter Willi Säger wollte gestern zu dieser Entwicklung der OZ nichts weiter sagen: „Kein Kommentar.“

Von Thomas Hoppe