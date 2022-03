Kröpelin

Die Zukunft liegt in der Luft. Für Sebastian Krauleidis hängt sie an einer Drohne, die er über Wälder, Felder und Städte schickt. Das Fluggerät ist mit einem Lidarscanner oder einer Multispektralkamera ausgestattet. Damit vermisst er Flächen und holt sie dreidimensional auf die Bildschirme seiner Kunden. Vor allem die Landwirtschaft könne von der neuen Drohnentechnik profitieren, ist der 44-Jährige überzeugt.

An die Wand im Keller seines Hauses in Kröpelin beamt Sebastian Krauleidis einen Teil der Kühlung. Zu sehen sind viele kleine Punkte als Bäume erkennbar. Drei Klicks im Programm und plötzlich sind die Bäume weg, dafür die oberflächlichen Wasserläufe in der Kühlung zu sehen, zudem das Höhenprofil des Waldgebietes zwischen Kühlungsborn und Kröpelin. Die detailreichen Aufnahmen sind bei einem Drohnenflug entstanden.

Mit den Daten vom Drohnenflug über die Kühlung können beispielsweise die Bäume dargestellt werden oder nur das Höhenprofil. Quelle: Sebastian Krauleidis

Aus Laserstrahl werden virtuelle Bilder

Der Lidarscanner an der Drohne scanne mit einem Laser 240 000 Punkte die Sekunde und baut daraus eine Punktewolke, erläutert Sebastian Krauleidis. Mit Hilfe einer Software kann er dann am Computer die Punkte in verschiedenste Daten verarbeiten. Er könne die Bäume in einem bestimmten Abschnitt zählen, die Höhe bestimmen, sehen, wo es Sturmschäden gibt. In jedes gescannte Gebiet kann Krauleidis auch die Flurstück-Daten, die vom Geoportal Mecklenburg-Vorpommern abgerufen werden können, einbauen, sodass bei Sturmschäden beispielsweise erkennbar wird, wer für die Beseitigung des Baumes zuständig ist.

Er könne nach dem Abfliegen einer Mülldeponie sagen, wie viel Kubikmeter Müll hier lagern oder wie tief ein Krater in einem Gelände ist. „Die Technologie gibt es schon 20, 30 Jahre, aber mit der Drohne ist sie salonfähig geworden.“ Die Software erkenne, wo Häuser oder Bäume stehen, wo Straßen und Flüsse verlaufen. „Das ist vor allem für Vermessungsbüros interessant. Alles, was von oben sichtbar und erkennbar ist, wird dargestellt.“

Es gebe auch ein Bodenradar, welches vor allem für Archäologen spannend ist oder Drohnen mit Gasdetektoren, die darstellen, wenn Methan austritt. Bevor er sich so eine Technik anschaffe, müsse es aber erst die Kunden dafür geben.

Fortschritt für die Landwirtschaft

Die Zukunft der Drohnentechnik sieht der gebürtige Kröpeliner auch in der Landwirtschaft. Eine Multispektralkamera habe er schon 2016 gehabt. Mit dieser könnten Düngekarten für den Acker erstellt werden. Bisher greifen die Landwirte laut Krauleidis hierfür auf Sattelitendaten zurück.

Während Satellitenbilder bei Wolkenbildung nichts bringen, sei er mit seiner Drohne so gut wie wetterunabhängig und die Daten würden innerhalb von 24 Stunden bereitstehen. Er zeigt ein Bild von einem Acker, welchen er im März gescannt hat. Mit den Daten kann er den NVDI, einen Vegetationsindex, berechnen. „Wir können erkennen, wie es der Pflanze auf dem Feld geht“, erläutert Krauleidis. „Die Landwirte wollen wissen, wo sie düngen müssen.“ Das sei alles Mathematik. Mit den Daten würde die Fotosynthese der Pflanzen sichtbar gemacht. Grüne Bereiche im Bild sind daher gute Bereiche. Wo die Farbe ins Gelbe oder gar Rote wechselt, müsse gedüngt werden. 200 bis 250 Hektar könne er am Tag abfliegen.

Mit den Daten vom Drohnenflug über einen Acker kann Sebastian Krauleidis den Kunden zeigen, wo das Feld Dünger benötigt (rote Stellen). Quelle: Sebastian Krauleidis

In Amerika gebe es bereits Drohnen, die Felder nach diesen Daten dann abfliegen und Dünger auftragen. „Das ist mein Ziel. Ich möchte die Landwirtschaft damit revolutionieren. Das ist nicht unrealistisch“, sagt Sebastian Krauleidis. Dadurch gebe es weniger Verdichtung durch schwere Maschinen auf dem Acker und weniger Spritverbrauch. „Für den Weinanbau gibt es so eine Zulassung für eine Drohne schon, nur für die Landwirtschaft noch nicht“, sagt er bezogen auf Deutschland. Alles eine Frage der Zeit.

Vom Fotografen zum Drohnenspezialisten

Bis vor der Pandemie hat Sebastian Krauleidis vor allem Fotos und Videos im Auftrag von Unternehmen, vor allem aus der Industriebranche, angefertigt. Seit 2014 habe er parallel dazu angefangen, Vermessungen aus der Luft vorzunehmen.

Durch die Zunahme an privaten Drohnenbesitzern seien auch die Aufträge rückläufig gewesen. Durch die Corona-Pandemie habe er seinen wichtigsten Auftraggeber – die MV Werften – verloren. Doch schon 2019 habe er daran gedacht, das zweite Standbein der Vermessung auszubauen. Und so habe er viele Tausende Euro in die neue Technik investiert. Steuerung, Software und Co habe er sich alles selber beigebracht.

Der verheiratete Vater von vier Kindern sagt über sich selbst: „Ich muss mich selber weiterentwickeln, das merke ich.“ Immer wieder komme er an diesen Punkt in seinem Leben, wo Veränderung sein muss. Eigentlich ist Sebastian Krauleidis gelernter Mauerer, hat in dem Beruf am Anfang in Hamburg gearbeitet. Jobs hatte er danach in der Computerabteilung bei Mediamarkt oder als Bootscharterer in Waren an der Müritz. Fotografiert und Videos gedreht habe er nebenbei immer schon. Seit 2008 ist er hauptberuflich in der Fotobranche und entwickle sich ständig weiter. Er erzählt von den Videodrehs für die Musiker Alex Christensen oder Roland Kaiser, wo er unterstützend tätig war. „Ich habe ein bewegtes Leben, es wird nicht langweilig“, sagt er und lacht.

3D-Modelle von Gebäuden

Mit seiner Technik könne er simulieren, wie Hochwasser Gebiete einnehmen könnte, er kann messen, wie groß Baufelder sind und er kann 3D-Modelle von Häusern anfertigen. Das technische Gerät dafür buche er sich von Zimmermann-Optik aus Rostock. Damit war er schon in der Kröpeliner Kirche oder auf der Halbinsel Wustrow.

Ein 3D-Modell eines Hauses auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik. Je näher man per Computer ranscannt, desto detailgetreuer wird die Aufnahme. Sogar die Kacheln an der Wand sind dann zu sehen. Quelle: Sebastian Krauleidis

Hier hat er im Auftrag der Entwicklungs-Compagnie Wustrow ein Haus gescannt und zeigt das Bild auf der Wand im Keller. Ein Querschnitt vom Haus sieht aus wie ein Puppenhaus. Die Toilette ist zu sehen, die Kacheln an der Wand, die Tapete, die abgerissen auf dem Boden liegt, die Tasse auf dem Tisch. 3D-Scans von Gebäuden seien für Architekten interessant, sagt Krauleidis.

Ein 3D-Modell der Kröpeliner Kirche, das Sebastian Krauleidis aufgenommen hat. Quelle: Sebastian Krauleidis

In diesem Jahr werde er im Auftrag die Moore in Mecklenburg-Vorpommern abfliegen. „Ich stelle die Multispektralaufnahmen zu Verfügung, den Blick auf die Oberflächenstruktur. Damit unterstütze ich bei der Renaturierung von Mooren.“

Von Anja Levien