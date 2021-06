Kröpeliner wollen B-Plan für Campingplatz aufstellen

Diedrichshagen

„Neuer Campingplatz an der Kühlung“, hieß es vor knapp einem Jahr in der OSTSEE-ZEITUNG über ein Novum im Kröpeliner Ortsteil Diedrichshagen. Denn mit diesem Tourismusangebot war hier im Juni 2020 die „Ferienhof Porm Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ auf den Markt gekommen.

Bei einer UG (haftungsbeschränkt) handelt es sich quasi um eine Mini-GmbH mit einem geringeren Stammkapital als dem für die gewöhnliche GmbH vorgeschriebenen Mindeststammkapital von 25 000 Euro.

Auf ihrer öffentlichen Sitzung am 3. Juni in der Aula der Grundschule wollen die hiesigen Stadtvertreter ab 18.30 Uhr nun unter anderem auch über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Campingplatz Diedrichshagen“ beschließen.

„Rechtlich gesicherte Basis für Ausbau des Platzes“

„Die bisher positive Entwicklung des Campingplatzes“ solle weiter vorangetrieben und der Platz „auf rechtlich gesicherter Basis“ weiter ausgebaut werden, heißt es dazu in der Begründung des Beschlussentwurfs, der bereits in der Sitzung des Kröpeliner Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz am 25. Mai vorberaten wurde.

„Die anfallenden Planungskosten und alle damit einhergehenden Kosten für Untersuchungen und Gutachten werden von der Ferienhof Porm UG getragen“, wird in der Vorlage aus dem Bauamt wörtlich unterstrichen.

Zu Schäferwagen gesellte sich Zirkuswagen

Laut dem Internetauftritt www.campingplatz-diedrichshagen.de gibt es hier derzeit acht Wohnmobilstellplätze mit Frischwasseranschluss und 25 ohne Frischwasseranschluss.

Seit dem 28. Mai ist der Imbisswagen des Platzes nunmehr mit überdachter Terrasse jeden Freitag ab 18 Uhr geöffnet. Mittlerweile gibt es neben den im Vorjahr eröffneten beiden „Schäferwagen“, die Platz für bis zu drei Personen bieten, auch einen größeren „Zirkuswagen“.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach weiteren Vorhaben befragt, antworteten die Betreiber der OZ, dass diese avisierte Bauleitplanung vor allem „der vernünftigen Weiterentwicklung des Campingplatzes im Rahmen des gesetzlich Möglichen“ diene und das in Abstimmung mit der Kommune. In diesem Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung könnten auch die Nachbarn ihre möglichen Einwände einbringen.

Im vergangenen Jahr sei der Platz sehr gut angenommen worden und dieses Jahr seien „die Anfragen und Buchungen auch extrem. Es läuft ausgezeichnet.“

Von Thomas Hoppe