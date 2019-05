Kröpelin

In Kröpelin und seinen 16 Ortsteilen stellen sich am 26. Mai insgesamt 42 Kandidatinnen und Kandidaten für die 17 Plätze der neuen Stadtvertretung zur Wahl. Die OZ fragte bei Vertretern der jeweiligen Liste nach einigen ihrer wichtigsten Ziele.

Roswitha Händler: „Kröpelin muss sich zukunftsweisend entwickeln, junge Leute sind die Zukunft.“ Quelle: privat

„Es ist dringend Zeit, Veränderungen einzuleiten“, antwortet darauf zum Beispiel Roswitha Händler (Jahrgang 1962). Die Finanzbeamtin meint, dass nach einer ganzen Reihe von Investitionen in den 90er Jahren in der Stadt „gefühlt nur noch gespart“ worden sei. „Ach doch, wir haben Aussichtstürme und ein Ostrockmuseum, das soll Urlauber anlocken. Doch wo geht der Urlauber dann einen Kaffee trinken oder isst zu Mittag, wo bummelt er durch Geschäfte? Ganz bestimmt nicht in Kröpelin“, sagt sie. Als „A und O für die Entwicklung“ der Stadt sieht sie die Arbeit mit einem Flächennutzungsplan an und möchte unter anderem an einem vernünftigen Schulkonzept mitwirken, weil eine Schule von 7.30 bis 13.30 Uhr „so was von überholt“ sei. „Damit spricht man keine jungen Familien an, die die Stadt ja dringend braucht.“

Schulgelände soll Campuscharakter erhalten

„Wir wollen immer noch als perspektivisches Ziel die Wiederbelebung der Regionalen Schule“, sagt dazu der Vorsitzende der örtlichen CDU, auf deren Wahlliste sich auch die parteilose Roswitha Händler aufstellen ließ. Und Veikko Hackendahl verweist darauf, dass auf dem Kreistag angeklungen sei, dass der neue Schulentwicklungsplan erneut auf die Tagesordnung kommen soll. Zudem strebten die CDU-Vertreter längerfristig an, dass das Schulgelände einmal im Campusstil gestaltet werde – „möglichst gleich mit Kita dazu.“ In den kommenden fünf Jahren sollten jedenfalls die städtischen Sportanlagen saniert werden und Solarthermie auf die Turnhalle kommen. Einen der möglichen ersten neuen Leitanträge der CDU sieht Hackendahl zum Thema: „Kein Ausverkauf von städtischem Eigentum“.

Linke wollen Austausch mit Ortsbeiräten verbessern

Manfred Schwarz: „Wir brauchen jemand vor Ort, der die Probleme bearbeitet und Ansprechpartner für die Mieter ist.“ Quelle: privat

Die Linke will sogar die Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes durch einen stadteigenen Betrieb erledigen lassen: „Wir brauchen jemand vor Ort, der die Probleme bearbeitet und Ansprechpartner für die Mieter ist“, erklärt dazu Manfred Schwarz. Er arbeitet seit 1992 in seiner Freizeit als Stadtvertreter mit. Seine Partei pocht auch auf den Erhalt der Eigenständigkeit der Stadt, ein Verkehrskonzept und den Flächennutzungsplan. Zudem soll der Info-Austausch mit den Ortsbeiräten verbessert werden und die Bürger mehr auf dem Laufenden gehalten werden.

SPD : Freiwillige Aufgaben absichern

Auch die Kandidaten auf der SPD-Liste wollen mehr Bürgerfreundlichkeit erreichen. Sie sind ebenfalls für die Übernahme der Kröpeliner Wohnungswirtschaft „in die eigenen Hände“ der Stadt und Baugrundstücke für junge Familien.

Reinhard Dankert: „Eine an der Sache orientierte Arbeit im Stadtparlament ist selbstverständlich.“ Quelle: Sabine Hügelland

Wie alle potenziellen Volksvertreter in Kröpelin wollen sie auch neue Ansiedlungen unterstützen und für solide Finanzen eintreten, freiwillige Aufgaben der Kommune, wie Bibliothek, Museen und Vereine, sollen abgesichert werden.

Bei der 2004 gegründeten Freien Wählergemeinschaft Kröpelin stehen die Finanzen im Mittelpunkt. „Denn sie sind Grundlage allen Handelns“, sagt Paul Schlutow. Auch für den Wohnungsbau, den der Kröpeliner einen weiteren Schwerpunkt für die kommende Legislaturperiode nennt: „Das sieht man an unseren Kandidaten, zu denen Bauunternehmer gehören.“

Erhalt des Stadtkerns steht bei Freien Wählern im Fokus

Paul Schlutow: In der Verkehrssituation gibt es noch viele Dinge zu erledigen. Nicht nur beim Radwegebau.“ Quelle: Thomas Hoppe

Zudem wollen die Freien Wähler, die nicht dem Landesverband angehören, den kommunalen Wohnungsbestand für die Kröpeliner sichern und wie bislang alle Fraktionen die städtische Infrastruktur entwickeln: „In der Verkehrssituation gibt es noch viele Dinge zu erledigen. Nicht nur beim Radwegebau, sondern auch bei der Verbindung unserer Dörfer. Die ist wichtig für unser Zusammenleben und das Zusammenwirken! Nur weil man einen Fusionsvertrag geschlossen hat, ist noch keine Einheit da.“ Ein Augenmerk wollen die Freien Wähler zudem darauf legen, dass Kröpelins Stadtkern erhalten bleibt. Auf ihrer Liste stünden viele Sportler und deshalb auch der Sport in Kröpelin auf ihrem Programm, betont Paul Schlutow weiter und ergänzt grundsätzlich: „Was erreicht wurde, war immer ein gemeinsamer Weg der Stadtvertretung.“

Steffen Gäde: „Fakt ist natürlich, dass es für die Kommune finanzielle Grenzen gibt.“ Quelle: privat

Grüne wollen Beitrag für Klimaschutz leisten

Seit neun Jahren arbeitet Steffen Gäde, Mitglied der Bündnisgrünen, im Ortsrat mit. Er möchte in der Stadtvertretung für einen Kröpeliner Beitrag zum Klimaschutz sorgen: „2030 Nullemissionskommune “. Der 47-Jährige sagt, die Stadt und ihre Ortsteile sollten „mehr die Ressourcen, die wir haben, heben“. Dabei sei viel Eigeninitiative gefragt.

Thomas Hoppe