Kröpelin

Die Frauen von Kröpelins freiwilliger Feuerwehr trainieren jeden Freitag, damit sie am 29. Juni topfit sind. Dann will nämlich der Feuerwehrverband des Landkreises Rostock seine besten Erwachsenen beim „Löschangriff nass“ ermitteln. 30 Einsatz- und Sportteams, darunter neun Frauenmannschaften, haben sich für die Wettkämpfe bereits angemeldet. „Dieser Kreisbestenausscheid findet in Kröpelin statt und da haben wir gesagt: ,Na, wenn der schon hier ist, müssen wir auch mal nach Jahren wieder Mannschaften stellen‘“, sagte dazu Kröpelins Gemeindewehrführer Raik Meißner. Der Löschgruppenführer von Groß Siemen, Sieghart Schümann, hat sich der Herren- und der Frauenmannschaft „ein bisschen“ angenommen.

Am Samstag, dem 29. Juni, lädt Kröpelins Wehr an der Schulstraße auch zum Tag der offenen Tür ein. Wehrführer Raik Meißner: „Es gibt Kinderbetreuung mit Hüpfburg, Speisen, Getränke, die Verkehrswacht ist dabei. Die Mühle ist offen, der Landtechnikverein stellt sich vor, Bad Doberans Feuerwehrverein kommt mit historischen Fahrzeugen – wenn das Wetter passt, wird das ein schöner Tag.“

Am vergangenen Wochenende in Rerik, zum Amtsausscheid von Neubukow-Salzhaff, hatte es nicht gepasst, der Wettbewerb musste wegen starken Gewitterregens abgebrochen werden: „Wenn überhaupt, holen wir den Ausscheid erst im Herbst nach“, sagte dazu gestern Amtswehrführer Reneé Kluczenski.

Thomas Hoppe