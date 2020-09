Kröpelin

„Ich bin begeistert – jetzt können wir uns hier draußen ja sogar unterhalten, auch wenn Lkw vorbeifahren“, sagt Christian Heldt, Anwohner von Kröpelins Bützower Straße. Vorher hätten Rillen auf der alten Piste vor seiner Haustür schon vor sechs Uhr morgens mächtig für Krach gesorgt: „Früher haben die Gullideckel gebullert, jetzt hört man gar nichts, wenn die da drüberfahren.“ Die sanierte Straße sei jetzt „auf jeden Fall besser“, betont der Kröpeliner.

Christian Heldt schafft hier Raum für einen Autostellplatz. Quelle: Thomas Hoppe

Anzeige

Seit ein paar Tagen ist der Baubetrieb, der an dieser Stelle monatelang das Geschehen bestimmte, aus diesem Straßenbereich verschwunden. Auch die zahlreichen Hinweisschilder an der Landesstraße 11 für eine großräumige Umleitung nach Kröpelin sind weg.

Weitere OZ+ Artikel

In diesem Abschnitt der Bützower Straße hatten seit dem Vorjahr im Rahmen des Stadtbach-Hochwasserschutzprojektes vom Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung nahe der Eisenbahnbrücke umfangreiche Bauarbeiten stattgefunden. Sie waren schließlich mit dem Einbau neuer Schmutz-, Regen- und teilweise neuer Trinkwasserleitungen sowie mit dem Vollausbau eines Straßenabschnitts vollendet worden.

Lesen Sie auch: Frust wegen Vollsperrung der Bützower Straße

Baumaßnahme ist noch nicht abgenommen

Die Maßnahme sei aber noch nicht abgenommen, weil noch eine „Sache“ im Torfmoor erledigt werden müsse: „Dann wird insgesamt abgenommen“, wie Kröpelins Bauamtsleiterin Jana Schmidt sagt. An der Bützower werde lediglich noch ein Müllbehälter an der Bushaltestelle ausgetauscht: „Ansonsten ist in der Straße so weit alles fertig.“

Das heißt, bis auf die Anwohnerprojekte. Denn Christian Heldt zum Beispiel bereitet noch alles für einen „Arbeitseinsatz“ an diesem Wochenende vor, danach soll sein Auto quasi vor seiner Tür parken können.

Grabenbegrenzung wird wieder grün werden

Ein paar Grundstücke weiter, an der Bahnbrücke, erneuert Kevin Gehrmann derzeit unter anderem eine Hofmauer neben seinem Haus, die durch die Bauarbeiten instabil geworden war. Ihm gefällt die neue Auffahrt zum Haus zwar sehr gut, wie er sagt, doch bei der Uferbegrenzung des Stadtgrabens, den diese Auffahrt überbrückt, hätte er sich Unkrautvlies unter den Granitsteinen gewünscht. So erwarte er, dass der Graben in ein paar Jahren wieder zuwuchere, denn schon jetzt gedeiht hier Brombeerstrauchwerk prächtig.

„Das ist doch ein natürliches Gewässer. Deshalb werden in diesem Bereich auch nicht alle Pflanzen totgemacht“, beantwortet die Bauamtsleiterin sogleich eine entsprechende Frage der OZ.

Anwohner Stephan Rusch säubert vor seiner Mietwohnung den Bürgersteig. Quelle: Thomas Hoppe

Da Bürgersteige keine Naturwege sind, macht sich der Anwohner der sanierten und lange gesperrten Bützower Straße, Stephan Rusch – wie er betont „freiwillig“ – ans Werk und beseitigt sozusagen auch in Übereinstimmung mit Paragraf 3 der Kröpeliner Straßenreinigungssatzung diverse Wildkräuter aus den Ritzen der DDR-Gehwegplatten vor „seinem“ Haus: „Hier gibt es jetzt verschiedene Einfahrten, mit neuen Platten, mit DDR-Platten und mit Beton – so ein Quatsch!“

„Wegen der angespannten Haushaltslage“, hatte es im Sommer 2019 von der Stadt geheißen, werde nur eine Seite des Bürgersteigs erneuert, die andere Seite saniert.

Lesen Sie auch: Nachts durch die Baustelle: Kröpeliner beschweren sich über Lärm

Den neuen Straßenabschnitt findet Stephan Rusch aber in Ordnung, nur dass ihm „keine neue Brücke“ hingesetzt wurde, ärgert ihn noch etwas. Denn seine alte Brücke in den Mietergarten wurde bei der Grabensanierung abgerissen: „Jetzt krieche ich die Böschung runter, durch den Bach und die Böschung wieder hoch.“ Die alte Bachquerung zu seinem Garten hatte der Kröpeliner einst auf hier einbetonierte Eisenbahnschienen gebaut: „Sie haben hier aber alles weggeholzt, die Brücke weggenommen und gleich gesagt, eine Neue gibt es nicht.“

Von Thomas Hoppe