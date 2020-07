Kröpelins Clubbesucher akzeptieren Handypause 

Kröpelin

„Komm mit, mit, schmeiß die Probleme über Bord und geh’ mit mir an ein' Ort, an dem wir frei sind“, singen The DoDo vor dem Kröpeliner Jugendclub aus der Bluetooth-Box von Basti.

„Seit ein, zwei Jahren“ gehört der Altenhäger auch zu den Besuchern des Hauses mit dem Motto „Profite des loisirs“ – so viel wie „Nutze die Freizeit“. Da gehört Fußball dazu, wie der 16-Jährige entspannt erzählt: „Wir haben jetzt auch ganz neue Tore bekommen.“ Momentan werde hier zudem ein Garten für Gewürzpflanzen „gebaut“, wirft Thana aus Retschow ein, der bald mit dem Moped nach Kröpelin kommen möchte. „Ich mache dafür gerade den Führerschein“, sagt der 15-Jährige stolz.

„Geht voll fett“, sagt die 13-jährige Anina zum Geschehen im Club und erinnert daran, dass sie letztens mit den anderen Mädchen die Wände gestrichen hätte. Der lange Zeit beschmierte und angekokelte Eingangsbereich leuchtet jetzt lila.

Kumpel treffen, ist das Wichtigste

Allerdings hätten die Jugendlichen früher ihrer Handys im Club nutzen dürfen, das sei jetzt tabu, sagt Anina noch und Lukas (14) bestätigt das. Aber man komme ja auch her, um mit Freunden zu chillen, ergänzt der Kröpeliner. Kumpel treffen ist auch für den 13-jährigen Tom das Wichtigste, warum er seit ein paar Monaten in den Club kommt.

Dort begrüßt alle, die es sich gemütlich machen wollen, ein Spruch des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel (161 bis 180) an der Tür: „Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab.“

Diesen Spruch hat der neue Leiter der Jugendbegegnungsstätte, Thorsten Brost, ausgewählt. Der heute 41-Jährige stammt aus Freiburg im Breisgau, leistete seinen Zivildienst in Köln und absolvierte eine Tischlerlehre, bevor er in Berlin an der Alice-Salomon-Fachhochschule den Bachelor-Abschluss „Soziale Arbeit“ erlangte.

Fünf Jahre lang Club in Satow und Radegast geleitet

Bevor der Sozialarbeiter im April als neuer Leiter der vom DRK-Kreisverband Bad Doberan getragenen Kröpeliner Einrichtung startete, hatte er fünf Jahre lang als Jugendclubleiter in Satow und Radegast gearbeitet. Der liierte Vater von zwei Kindern wohnt mit seiner Familie in Alt Karin.

Mit seinem Vorgänger in Kröpelin, mit Christian Ströhl von den Falken, hatte Thorsten Brost in Kröpelin an der Schulstraße bereits ein Rockmusikfest oder Bogenschießen organisiert: „Wir haben schon viel kooperiert.“ Ein Jugendclub sei ein Schutzraum, in dem es vor allem um soziales Miteinander gehe.

„Leben im Hier und Jetzt“

Zu seinen Handy-Regelungen für die Jugendclubbesucher sagt der Leiter des Hauses: „Ich möchte, dass sie mit den Menschen in ihrer direkten Umgebung interagieren, nicht mit irgendwelchen Menschen, die gar nicht da sind. Wir leben im Jetzt und Hier und das Handy ist eine permanente Ablenkung davon.“

Oft hätte er zudem beobachtet, dass Jugendliche sich oft die Oberflächen von kostenpflichtigen Online-Spielen anschauen würden, ohne diese letztlich auch zu spielen: „Der Reiz, sich solche Werbung anzugucken, ist scheinbar doch größer, als mal ein Gesellschaftsspiel mit anderen auszuprobieren, wo man wirklich Freude erleben kann.“

Die Musiker Johannes Jürgens und Frank Rehberg unterstützen die Jugendclub-Arbeit ehrenamtlich. Sowohl derzeit am allwöchentlichen Musik-Tag als auch künftig an den geplanten Play-Station- und Lichtspiel-Tagen. Selbst Capoeira – ein brasilianischer Mix aus Kampfsport und Tanz – ist im Gespräch für das neue Club-Programm, wie auch der Bau einer BMX-Rampe sowie eines Pavillons.

Stelle für eine pädagogische Kraft erhofft

„Wir wollen hier aus einer passiven Konsum-Haltung in eine Tun-Haltung kommen. Hier soll gespielt werden, hier sollen sportliche und kreative Sachen laufen. Aber nicht abgehangen oder nur aufs Handy geschaut werden“, erklärt Thorsten Brost weiter. Sehr zufrieden äußert er sich über die Zusammenarbeit mit der Stadt: „Die Wege sind kurz, die Absprachen mit dem Bauhof, mit Herrn Schultz von der Gemeinde sind super. Die Hilfestellungen sind toll, gerade, was das Außengelände angeht – ich denke, auf dieser Ebene kann man gut zusammenarbeiten.“

Doch er hofft auch, dass im kommenden Jahr die Stadt vielleicht bereit wäre, eine 10-Stunden-Stelle für eine pädagogische Kraft zu installieren.

Rund 25 Jugendliche besuchen derzeit den Club hier regelmäßig und haben dafür zu Beginn auch eine Einverständniserklärung ihrer Eltern mitgebracht – so kann Thorsten Brost diese auch im Falle eines Falles schnell erreichen: „Es ist leichter, da ganz klar zu sein“, sagt er und scheint damit Erfolg zu haben – die Clubbesucher akzeptieren die Regeln. Der 13-jährige Tim aus Kröpelin sagt zur OZ dazu sogar ausdrücklich: „Der Thorsten ist cool, echt okay.“

