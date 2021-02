Kröpelins Grundschule holt bei Digitalisierung auf

Kröpelin/Rostock

„Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht“, sagt der langjährige Leiter des Medienpädagogischen Zentrums vom Bildungsministerium, Dr. Jan Hartmann, mit Blick auf die Digitalisierung der Schulen im Land.

Der promovierte Physiker und Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik verantwortet hier seit 27 Jahren hauptamtlich Medien- und informatische Bildung und betont dazu: „Das ist ein Entwicklungsprozess und man kann bestimmte Dinge halt nicht so beschleunigen, wie man glaubt.“

„Was beschleunigbar ist, haben wir beschleunigt“

Der Pakt von Bund und Ländern für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sei 2019 für fünf Jahre gestartet worden: „Das kann man jetzt nicht alles plötzlich in einem halben Jahr umsetzen. Was beschleunigbar ist, haben wir beschleunigt“, erklärt Dr. Hartmann weiter.

Darauf zielen in Kröpelin wohl auch das kürzlich dem hiesigen Sozialausschuss vorgestellte Medienbildungskonzept der Grundschule „Am Mühlenberg“ sowie der Medienentwicklungsplan (MEP) des Schulträgers für diese Einrichtung. Denn die für MV bis 2024 vorgesehenen Digi-Pakt-Fördermittel in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro sollen grundsätzlich nach dem Prinzip „Pädagogik vor Technik“ vergeben werden: „Erst soll gesagt werden, was man macht und dann wird die Technik dazu installiert.“

Kröpeliner sollten erst 2024 Förderung bekommen

Die Kröpeliner waren bislang gemäß dem sogenannten „Roll-Out-Plan“ des Bildungsministeriums als eine der letzten Schulen – erst im Jahr 2024 – für eine entsprechende Förderung mit rund 84 000 Euro vorgesehen.

Das soll laut Dr. Jan Hartmann unter anderem auch mit dem anfangs aus haushaltstechnischer Sicht geplanten Auszahlungsmodus in Jahresscheiben von circa je 120 Millionen Euro fürs ganze Land zu tun gehabt haben, aber auch mit einem Abgleich der Breitbandverfügbarkeiten.

„Dann hieß es jedoch, wenn wir Konzept und Plan eher einreichen würden, könnten auch die Fördergelder eher fließen“, erinnert sich die Leiterin der Grundschule „Am Mühlenberg“, Jacqueline Ata. Das hätten dann Bürgermeister Thomas Gutteck und Hauptamtsleiter Ingo Schultz auf den Weg gebracht.

Netzwerkstruktur kostet schätzungsweise 60 000 Euro

Kröpelins Schulkonferenz werde sich noch in diesem Schuljahr mit dem Medienbildungskonzept beschäftigen, sagt die Schulleiterin und die Stadtvertreter demnächst mit dem Medienentwicklungsplan, wie der Rathauschef ergänzt: „Wir haben den Entwurf am Montag vergangener Woche im Sozialausschuss diskutiert und dort fand er erst mal Zustimmung.“

Nunmehr soll ein früherer Auszahlungstermin in Aussicht gestellt worden sein, wie im Finanzierungskonzept des MEP zu lesen ist. Wohl auch wegen der besonderen Bedingungen in der Corona-Krise. Denn, wie Dr. Hartmann noch erwähnt, es könnten Schulträger jetzt im Sinne einer möglichen Beschleunigung des Prozesses auch bereits ohne fertige Konzepte Fördermittelanträge stellen, wenn sie sich verpflichten, diese Dokumente nachzureichen.

Die Fördermittel für Kröpelin sollen dann insbesondere zur Herstellung einer Netzwerkstruktur mit LAN und WLAN (Internetverbindungen per Kabel und kabellos für geschätzte 60 000 Euro) in jedem Unterrichts-, Angebots- und Büroraum, für die Anschaffung der notwendigen technischen Komponenten wie Server und Firewall (rund 15 000 Euro) genutzt werden. Natürlich auch für den Ausbau des schulischen Angebots an digitalen Lernmedien und ihrer Software.

Breitband-Internetzugang bis 16 Mbit/s

Mit Stand vom 21. Januar verfügte die Grundschule mit zehn Lehrern und 138 Schülerinnen und Schülern laut Medienbildungskonzept über einen Breitband-Internetzugang bis 16 Mbit/s, drei Mini-PC, 17 Tablets, 32 Schülernotbooks und drei interaktive Tafeln. In zwei von 13 genutzten Klassenräumen gibt es kabellosen Internetzugang, in einem eine Netzwerkdose.

Künftig sollen aber alle Kröpeliner Schülerinnen und Schüler jederzeit eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können. Dafür erhalten dann alle an der Schule Tätigen eine digitale Identität und sollen zeitunabhängig auf digitale Lerninhalte zugreifen können. Als Zielwerte für die nächsten Jahre stehen in der Kröpeliner Konzeption unter anderem bislang insgesamt dreizehn interaktive Tafeln (Stückwert 5000 Euro), 28 Tablets (a 230 Euro), 56 Schülernotebooks (ein Paket mit 24 Notebooks und Ladekoffer soll 7500 Euro kosten).

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt die Schulleiterin Jacqueline Ata zur „beiderseitigen Kooperationssache“ von Schule und Stadt und würdigt insbesondere die Unterstützung durch Steffen Look, dem Regionalbeauftragten für Medienbildung vom Medienpädagogischen Zentrum in Rostock: „Das sind vom Bildungsministerium ausgesuchte Leute, die uns dabei helfen, so was zu entscheiden.“

Von Thomas Hoppe