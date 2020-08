Kröpelin

Olaf Pleban kennt die Eigenheiten der Mecklenburger, er ist ja selbst einer von ihnen. Nun geht der Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kröpelin in den Ruhestand. Im Oktober wird er 63 Jahre jung. Vor 24 Jahren, 1985, kam er als Pastor nach Kröpelin – vorerst als Vertretung.

Er blieb und nahm ein Jahr später sein Pastorenamt an. Mit 27 Jahren erhielt Pleban seine Ordination. Ein Theologie-Studium an der Universität in Rostock lag hinter ihm. In seiner Familie sei der Beruf nicht angelegt. „Ursprünglich bin ich ja gebürtiger Neubukower und dort in die junge Gemeinde reingewachsen“, so Pleban. „Da wurde mir auch der Glaube vermittelt, der mir sehr wichtig wurde. So wusste ich bald, was ich beruflich machen möchte.“

Es sei einfach eine tolle Truppe gewesen. „Wir waren füreinander da. Es ging auch darum, zu wissen, wo man herkommt und hingeht, und darum, die Wurzeln des Lebens im Glauben zu spüren.“ Seine ersten Berufsjahre absolvierte er in einer Gemeinde in Ribnitz. „Es war nicht schwierig. Eher so, dass ich in der kleinen Dorfgemeinde nach einer Desillusion versuchte, meine Vorstellungen und Möglichkeiten sowie Ideen mit ihren zusammenzubringen.“ Es sei wichtig, sich den Zugang zu jedem Alter zu bewahren und dranzubleiben, zur Jugend wie auch zu den Älteren gleichermaßen.

Von Neubukow nach Kröpelin

Als er die Pastorenstelle in Neubukow antrat, seiner Heimat, das war für Olaf Pleban wie ankommen. Doch auch das Leben eines Pastors hat seine Höhen und Tiefen, so bewarb er sich aus persönlichen Gründen in Kröpelin. „ Neubukow, das hätte ewig so andauern können, aber ich fühle mich in Kröpelin auch sehr wohl“, so der Pastor. Allerdings sei die Situation damals nicht sehr einfach gewesen. Es gab viele Grüppchen und wenige Gemeinsamkeiten in Kröpelin. Da galt es, das zu überwinden und ein Wir daraus zu machen. „Nach ein paar Monaten fragte mich die Kirchenleitung, ob ich nicht bleiben wollte und ich blieb gern.“

Es konnte viel wachsen in seiner Pastorenzeit. „Ich hatte einen fantastischen Einstieg, als ich vonseiten der Stadt gebeten wurde, bei der 750-Jahr-Feier 1999 mitzumachen.“ Daraus sei viel entstanden, so kam eines zum anderen. Olaf Pleban baute vor allem auch die Zusammenarbeit mit den Partnerstädten mit aus, 2000 auch das erste Stadt-Erntedankfest, wobei die Betonung auf Stadt liegt, denn dem Pastor war es immer wichtig, gemeinsam mit der Stadt aktiv zu sein. Ihm ging und geht es im Leben immer darum, ein Miteinander zu fördern, das ist sozusagen sein Herzensbusiness.

Verabschiedung in kleinem Rahmen

Der Bürgermeister der Stadt Kröpelin Thomas Gutteck bestätigte: „Wir arbeiteten sehr gut zusammen. Olaf Pleban brachte sich immer mit ein, vor allem in der Städtepartnerschaft war er eine feste Säule.“ Am vergangenen Sonntag gab es für den Pastor eine kleine festliche Verabschiedung. Bedankt hat er sich im Namen der Kommune, indem er den Pastor als verdienstvollen Bürger der Stadt Kröpelin auszeichnete.

„Mein Ansatz war, wir sind nicht Gemeinde in der Nische, sondern Kirche für die Stadt und die Dörfer, eben für alle Menschen“, betont Pleban. Von 2011 bis 2019 war er Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der Evangelischen Stiftung Michaelshof. „Ein Verantwortungsbereich, der mir sehr am Herzen lag.“

Pastor Olaf Pleban beim Reitergottesdienst 2018. Er sagte gleich zu, als er vor acht Jahren gefragt wurde, ob er Pferd und Reiter segnen wolle. Quelle: Sabine Hügelland

Als er vor acht Jahren gefragt wurde, ob er einen Reitergottesdienst durchführen könne, sagte Olaf Pleban gleich zu. Wenn Pferd und Reiter gesegnet wurden, oftmals bei strahlendem Sonnenschein Anfang Mai, das war nicht nur imposant anzusehen, es war beeindruckend und machte ehrfürchtig vor der Schöpfung Gottes. „Mir lagen jedoch genauso die Adventsnachmittage mit den Senioren am Herzen, wo es selbstverständlich wurde, dass auch der Pastor dabei war“, sagte er. „Das Vertrauensverhältnis war gut. Ich danke da auch dem Kirchgemeinderat und der Kirchengemeinde für das sehr gute Miteinander. Es war nicht immer problemlos, jedoch mit positiver Perspektive“, so der Pastor. „Wir haben gelernt, beieinander zu bleiben.“

Einen herzlichen Dank richtet er auch an alle Mitarbeiter, dort herrscht auch ein Miteinander. „Das füllte mein Leben positiv aus. Ich bin sehr dankbar dafür.“ Die Bewerbungsfrist für die frei gewordenen Pastorenstelle endet am 15. September. Noch kam keine an. „Ich werde mich jedoch komplett zurückziehen, auch keine Kommentare abgeben, um es dem neuen Pastor nicht schwierig zu machen.“ Hobbys und mehr Zeit für die Familie stehen nun an für Olaf Pleban. „Ich gehe in Pension und erweitere meinen Lebensschwerpunkt.“

