„Ich freue mich, dass ich jetzt nach Mecklenburg komme, dass das mit Kröpelin geklappt hat und ich freue mich auf die Menschen“, sagt Susanne Schildt vor dem Pfarrhaus am Wedenberg, in das sie an diesem Donnerstagvormittag gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang einzieht. Die Sonne scheint sich mitzufreuen und die rührigen Möbelträger aus Kiel und Kröpelin werden von der Pastorin locker dirigiert. Nebenbei lässt sich die 58-Jährige von der OZ interviewen und räumt dabei ein, dass ihr Pastorat der vergangenen zehn Jahre in der Kirchengemeinde Eggebek-Jörl – zwischen Flensburg und Schleswig gelegen – noch etwas größer war als „das wunderbare Haus“ in Kröpelin: „Deshalb ist es jetzt enger und wir müssen gucken, wo wir was hinstellen.“

„Das geht nach oben“, sagt sie dann auch zu einem Träger, der sich mit einem Möbelstück abmüht. „Das war klar“, antwortet der nicht ganz gelassen.

Wahlkröpelinerin mag auch Wismar

„Wir sind schon sehr oft in MV im Urlaub gewesen, wir waren auch bei Freunden zum Motorrad-Gottesdienst in Greifswald. Ich habe schon länger gesagt, dass ich noch mal nach Mecklenburg möchte“, erzählt die gebürtige Hamburgerin, die in Schleswig, Elmshorn und Kiel aufwuchs und betont weiter: „Ich mag Wismar total gern – die Kirchen, die alten Gebäude – und wollte in die Nähe, aber in eine ländlichere Gegend.“

Verheiratet ist Susanne Schildt mit einem gebürtigen Lübecker und das Paar hat drei erwachsene Kinder, die in Schleswig-Holstein leben: „Die eine ist Technische Zeichnerin, der zweite ist Maurer und der dritte wird auch Pastor.“

Ihrer neuen Kirchengemeinde wird sie sich wohl erst im April offiziell vorstellen können, obwohl der richtige Dienst nach ein paar Urlaubstagen bereits am 8. März beginnt: „Der Einführungsgottesdienst ist für den 11. April geplant, weil wir ja mit Corona im Moment wenig machen können.“ Allerdings konnten die Kröpeliner schon am 6. Dezember die Olaf-Pleban-Nachfolgerin erleben, da hatte sie nämlich zur Bewerbung einen Gottesdienst gehalten, bevor der Kirchengemeinderat sie wählte.

Theologiestudium in Kiel und Tübingen

Nach ihrem Theologiestudium in Kiel und Tübingen war die Frau fast fünfzehn Jahre lang in der Kirchengemeinde Esgrus seelsorgerisch tätig gewesen, wie es 2011 im „Flensburger Tageblatt“ hieß, wo zur Verabschiedung der Pastorin nach Eggebek die Pröpstin Carmen Rahlf mit den Worten zitiert wird: „Susanne Schildt war für Esgrus eine den Menschen stets zugewandte Pastorin, die ihnen viel gegeben hat.“

„Der kommt wohin?“, fragt Michel Schwiersch von Zickert-Umzüge aus Kröpelin (l.). „Der kommt noch in mein Büro, da wo noch Platz ist am Fenster“, antwortet Susanne Schildt, die neue Pastorin der hiesigen Kirchengemeinde. Quelle: Thomas Hoppe

„Ich glaube an Gott und die Beziehung zu den Menschen ist mir ganz besonders wichtig“, begründet sie heute ihre Berufswahl und versteht gar nicht die OZ-Frage, was sie nun ,in der Corona-Zeit der gestörten Beziehungen’ beschäftige. „Warum gestört? Die Kirche hat da doch so viele Ideen. Wir haben mit den Konfirmanden im Garten gesungen, als es erlaubt war, ich habe Predigten an der Wäscheleine vorm Gemeindehaus aufgehängt, damit sich die Leute die Predigt einfach mitnehmen konnten, als es gar keine Gottesdienste gab. Dann haben wir Gottesdienste gemacht, wo man vorn rein ging, eine Kerze anzündete und hinten wieder die Kirche verließ. Wir haben kleine Päckchen gepackt für die Senioren und im Dorf verteilt. Ich sage nicht, dass man nichts machen kann bei Corona!“

Aus der Zeit vor der Pandemie sind diese Schildt-Sätze überliefert: „Ich bin mir sicher, wenn Kirche nicht wartet, bis die Menschen zu ihr kommen, sondern sich selbst auf den Weg macht zu den Menschen, zu den Orten, wo sie sich treffen, und ihre Interessen ernst nimmt, dann hat Kirche sehr wohl eine Zukunft. Ich spreche bewusst von ,der Kirche’, denn ich denke, das ist nicht nur Aufgabe der Pastorinnen und Pastoren, sondern aller Christen.“ Deshalb steht auch nicht von ungefähr ein himmelblauer VW-Bus vor ihrem Haus mit der Aufschrift: „Die Kirche kommt ins Dorf – Klönschnak über Gott und die Welt.“ Das Teil hatte sie bereits 2016 gekauft und bekam von ihrer Gemeinde die Aufschrift gesponsert. Damit wird sie auch in Kröpelins 16 Ortsteilen und in Alt Karin unterwegs sein, versichert sie.

Gefragt worden sei sie zudem, ob sie Kröpelins Reitergottesdienst fortsetzen würde: „Mach ich gerne. Vor Jahren hatte ich selber zwei Pferde, jetzt nicht mehr, nun habe ich ein paar PS mehr eben.“

Gatte der Pastorin spielt in einer Kirchen-Rockband

Sie meint die 72 PS ihrer Yamaha MT 07 – MT steht steht für „Masters of Torque“, was so viel bedeutet wie „Meister des Drehmomentes“. Mit 50 hat Susanne Schildt dafür die Fahrerlaubnis bekommen, mit 65 ihr Wolfgang für seine Kawasaki. Der Biker und rechtliche Betreuer (71) spielt auch seit zwölf Jahren in der Kirchen-Rockband „Nyhard“ Bass und Gitarre. Er freut sich schon darauf, im Sommer die Kröpeliner Gemeinde rocken zu können, „wenn das dann wieder erlaubt ist.“

