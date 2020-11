Kühlungsborn

Für die Zukunft der Villa Baltic gibt es aus den Reihen der Kühlungsborner Stadtvertretung weitere Ideen. Nach OZ-Informationen hätte man dem Investor Jan Aschenbeck, der die Villa gemeinsam mit seinem Bruder Berend gekauft hatte, vorgeschlagen, das Haus alleinstehend zu betreiben. Er könne prüfen, ob darin Ferien- oder Eigentumswohnungen entstehen könnten.

Der angrenzende Baltic-Park und das Gelände der ehemaligen Schwimmhalle blieben dann der Stadt vorbehalten. Sie könnte überlegen, wie sie sie nutzen möchte. Ein weiterer Vorschlag für den Investor soll die Integration einer Multifunktionshalle in die Villa Baltic gewesen sein.

Ideen werden geprüft

„Ich sperre mich keiner Idee“, sagt Jan Aschenbeck. Die Stadtvertreter seien sich jedoch noch nicht einig gewesen, wie groß die Halle sein soll und wie sie unterteilt werden könne. Auch ein Betreiberkonzept fehle. Trotzdem solle dieser Vorschlag nun geprüft werden – wie alle anderen auch. Dazu würden nach Angaben des Investors derzeit verschiedene Machbarkeitsstudien erstellt. Mit Ergebnissen rechne er im Frühjahr. „Ich gehe davon aus, dass wir zu Ostern Lösungsvorschläge haben, die wir sauber begründen können“, sagt Jan Aschenbeck. Darüber könne man dann diskutieren.

Die Entwicklung der Villa Baltic war Thema im nichtöffentlichen Teil der Stadtvertreterversammlung. Dort stellte Jan Aschenbeck auch den bisherigen Stand des Projekts vor. Ideen für die Nutzung des Gebäudes hatte eine Arbeitsgruppe in Workshops gesammelt. Einige – etwa ein Casino oder ein Verwaltungsgebäude – waren sofort verworfen worden. „Unsere Kriterien sind Wirtschaftlichkeit, technische Machbarkeit und Mehrheitsfähigkeit“, sagt der Investor.

Corona kostet Zeit

Die Eigentümer haben zusammen mit dem Architektenbüro Angelis & Partner die Leitidee der „mondänen Sommerfrische“ vorgestellt. Heißt: Tanz, Bar, Gastronomie, Veranstaltungen könnten die Villa Baltic beleben. Weitere Ideen, die in der Gruppe gesammelt wurden, gingen in eine ähnliche Richtung, so Aschenbeck.

Wie er mitteilte, gehe es zunächst darum, ein Konzept zu erstellen. Wenn das steht, planen die Investoren jeweils ein bis zwei Jahre für die Erstellung des Bebauungsplans und den Bauantrag ein. Für den Bau und die Sanierung selbst rechnen die Aschenbecks ebenfalls mit einem Zeitraum von zwei Jahren.

