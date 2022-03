Kühlungsborn

Sind es die gelockerten Corona-Regeln oder ist es das frühlingshafte Wetter, das die Menschen jetzt wieder in die Restaurants in Kühlungsborn treibt? Die Gastronomen sehen beides als Gründe. Seit einer Woche (4. März) gilt in Restaurants die 3G-Regel. Mussten Geimpfte, ohne Booster-Impfung, zuvor noch einen negativen Testnachweis vorzeigen, fällt dies nun weg. Auch Ungeimpfte haben von nun an wieder Zutritt, wenn sie einen negativen Test haben.

Einen großen Unterschied mache das aber nicht, finden die Restaurantbetreiber im Ostseebad. „Wir haben fast keine Gäste, die nicht geimpft sind“, sagt Steffen Jodehl vom „Kuddel-Daddel-Du“ in der Ostseeallee 21 A. Als es im vergangenen Jahr losging mit 2G plus, habe sich das schon bemerkbar gemacht. Umso mehr Menschen dann jedoch geboostert waren, desto mehr habe es sich wieder normalisiert. „Wir konnten weiterarbeiten, Abstände und die Auslegung der Plätze einhalten. Das war schon gut“, sagt Jodehl.

Spontan essen gehen für Zweifach-Geimpfte wieder möglich

Ob die Nachricht, dass jetzt nur noch 3G in Restaurants gilt, für Freude gesorgt hat? „Es ist ein Schritt hin zur Erleichterung und zur Normalität“, sagt Toni Weide vom „Vielmeer“. Jedoch seien viele bereits geboostert und da würde die neue Regel ohnehin keinen Unterschied mehr machen. „Es ist aber besser geworden, wenn ich das mit Dezember vergleiche, da waren wir eigentlich nur am Wochenende gut besucht. Jetzt sind wir auch mal in der Woche ausgebucht“, sagt der Inhaber des Restaurants direkt am Hafen. Das Zweifach-Geimpfte keinen Test mehr vorzeigen müssen, mache es entspannter. Das ermögliche jetzt vielen, wieder spontan vorbeizukommen.

Aber auch die sonnigen Tage zurzeit werden Weide zufolge ein Grund sein, der die Menschen nach draußen treibt. Diesen Trend habe das „Vielmeer“ bereits vor Corona gespürt. Sobald das Wetter besser wird, kommen auch wieder mehr Menschen nach Kühlungsborn und damit auch in sein Lokal. „Oder die Leute sind gerade so bedrückt von den gegenwärtigen Nachrichten, dass sie sich ablenken wollen“, kann sich Weide auch vorstellen.

Noch kein Tanzen im Kühlungsborner „Vielmeer“

Der Inhaber habe auch schon Anfragen gehabt, ob Veranstaltungen mit Tanz im „Vielmeer“ stattfinden können. „In Clubs darf ja inzwischen wieder getanzt werden, dort ist allerdings 2G-Plus. Wenn wir das anbieten würden, müsste man wohl die Zutrittsregeln verschärfen“, sagt er. Daher verweise er noch darauf, direkt in die Clubs zu gehen.

Er hoffe jetzt darauf, dass die Corona-Regeln bald alle fallen. Denn ob nun 2G oder 3G – kontrollieren müssen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließlich noch immer. „Es ist mit der App zwar recht einfach, aber es widerstrebt einem schon, die Leute nach so etwas zu fragen“, sagt Weide.

Kontrolle des Impfstatus’ noch belastend

Ähnlich sieht das auch Manuela Kujnisch von der „Fischkiste“ in der Dünenstraße. „Wir haben zwar ganz wenig Gäste, die nicht geimpft sind, wir müssen es uns dennoch bestätigen lassen“, sagt sie. Das nehme viel Zeit in Anspruch und sei belastend. Hinzu komme der Personalmangel, den es in der Branche sowieso schon gebe. Die Umstellung von 2G-Plus auf 3G sei für das Restaurant nicht so relevant gewesen. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber weil wir noch alles kontrollieren müssen, trotzdem noch nicht optimal“, meint die Inhaberin.

Als noch keine Kontrolle erfolgen mussten, sei das Restaurant ebenfalls voll gewesen. Die meisten Gäste waren da bereits geimpft oder schon geboostert, meint Kujnisch. „Man fühlt sich zwar wohler, wenn man weiß, es sind nur Geimpfte hier, aber wir wissen ja alle, dass auch die das Virus übertragen können.“ Ihrer Meinung nach sei die Überprüfung damit auch hinfällig. Kundschaft verloren habe die „Fischkiste“ lediglich zu Beginn der strengen Regeln. Nach einigen Monaten unter der 2G-Plus-Regel hätten sich die Besucher daran gewöhnt, alles vorzuzeigen. „Anfangs mussten wir Leute wieder wegschicken, wenn sie ihren Impfausweis oder den Personalausweis nicht dabei hatten. Jetzt ist das kein Problem mehr.“

Auch sie merkt den wachsenden Tourismus, den der Frühlingsanfang mitbringt. „Kühlungsborn ist voll mit Gästen. Ich weiß nicht, welche Restaurants noch geschlossen haben, die die offen haben, sind jedenfalls gut besucht.“

Von Gina Henning