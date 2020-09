Kühlungsborn

Der Teddy von Angelika Negnal ist wesentlich älter als sie selbst. Der kleine braune Bär gehört seit über 75 Jahren zur Familie der Kühlungsborner Künstlerin. „Meine Mutter hat ihn etwa 1935 von meiner Oma zu Weihnachten bekommen“, sagt sie. Der Teddy, der noch immer brummen kann, blieb bei ihrer Großmutter. „Er war mein Schlafteddy, wenn ich zu Besuch war“, sagt Angelika Negnal ihre Geschichte zum Tag des Teddybären am 9. September.

„Irgendwann war er so abgeküsst, dass Mund und Nasenlöcher nicht mehr zu erkennen waren. Er sah aus wie ein Wolf.“ So erhielt der Teddy auch den Spitznamen Wölfchen. Nach dem Tod der Großmutter zog Wölfchen aus Quedlinburg nach Kühlungsborn. „Wegschmeißen konnten wir ihn nicht“, sagt Angelika Negnal. Sie nähte ihm neue Nasenlöcher und einen neuen Mund an. „Er saß schon einmal im Ofen, aber da habe ich ihn gerettet.“ Diese Stofftierliebe sei in der Familie vererbt.

Im Schmuse-Einsatz ist Wölfchen inzwischen aber nicht mehr. Angelika Negnal hat ihn vor 15 Jahren der Heimatstube Kühlungsborn überlassen. Er sitzt in einer Vitrine mit anderem Spielzeug. „Hier darf er seine Rente verbringen.“

Von Cora Meyer