Perle, Citrin, Topas oder Diamanten wollen von anderen edlen Materialien umschmeichelt werden. Einen Edelstein mit Gold, Platin oder Silber zu ummanteln, so dass daraus ein edles Schmuckstück wird, ist eine Kunst. Das zeigt ein Besuch bei der Goldschmiedemeisterin und staatlich geprüften Gestalterin Claudia Brepohl. Sie zeigt, wie ein Ring in ihrer „4G Schmuck Atelier Galerie Brepohl“ entsteht.

Die unzähligen Präzisionswerkzeuge und -geräte in den beiden Arbeitsräumen lassen erahnen, wie umfangreich und vielfältig Schmuckherstellung sein kann. Für die Ringschiene walzt sie ein Silber-Runddraht flach. Die Flachwalze dafür schaffte sich die Goldschmiedin noch kurz vor dem Brexit an. Nach 21 Jahren mit deutschen Walzen muss sich die 38-Jährige immer noch daran gewöhnen, dass die neue andersherum schmaler und weiter gestellt wird.

Sehr viele verschiedene Fräsen besitzt die Goldschmiedin. Quelle: Sabine Hügelland

Kraft braucht eine Goldschmiedin für die verschiedenen handbetriebenen Geräte auch. Mit einer Profilwalze formt Claudia Brepohl den Querschnitt, damit der Ring später angenehm zu tragen ist. Der Silberstreifen erhält durch Laubsäge und Feile grade Enden. Eine Rundbiege gibt dem Streifen eine runde Form.

Claudia Brepohl vor ihrer „4G Schmuck Atelier Galerie Brepohl“ in Kühlungsborn. Ihre Katze darf mit rein. Andere sollten sich anmelden. Quelle: Sabine Hügelland

Claudia Brepohl darf ihr Geschäft jetzt öffnen, denn sie gehört zu den Handwerkern, die trotz Corona-Reglementierungen arbeiten und Kunden empfangen dürfen. Wenn sie da ist – die Goldschmiedin ist meist im Verkaufsraum tätig –, ist sie von draußen aus sichtbar. Wenn nicht, muss angerufen werden. „Ich bin zurzeit die einzige hier, die Batteriewechsel durchführt“, lässt sie wissen.

In der Coronazeit hätte auch sie weniger Aufträge. Dafür welche die höherpreisig sind. „Es wird mehr Gold anstelle von Silber verlangt. Meist sind es Stammkunden oder Kunden, die sich jetzt statt Urlaubsreise Schmuck gönnen“, sagt sie. „Jedoch fehlt mir die Masse an Kunden. So kann ich gerade die Unkosten decken.“

Der silberne Rundbogen wird nun zusammengelötet, um den Ring zu bilden. Nur wenn die Flamme bläulich ist, hat das Feuer die richtige Temperatur, um das Silberlot zu schmelzen. Danach kommt der Ringrohling in eine Säure, um Oxide zu lösen, die sich beim Löten bilden.

Das Einfassen des Steins Quelle: Sabine Hügelland

Die Fassung für den sechseckigen London-Blue-Topas liegt schon fertig vor. „Das Design halte ich extra schlicht, weil der Schliff des Steines zur Wirkung kommen soll. Ein befreundeter Steinschleifer aus Hamburg brachte ihn letztes Jahr nach einer langen Entwicklungsphase auf den Markt.“

Eheringe aus Feuerstein gefertigt

Das Ungewöhnlichste, was sie jemals herstellte, waren Trauringe aus Feuersteinen. Das Paar fand die Steine am Kühlungsborner Strand. Einem Hundefreund fertigte Claudia Brepohl ein Medaillon mit Haaren des verstorbenen Hundes an.

Den leicht rundlichen Ringrohling richtet die Kühlungsbornerin erst auf einen runden Ringstock mit einem Plastikhammer und dann noch einmal auf einem leicht quadratischen Ringstock, wo er in Form gebracht wird. „Das ist meine Lieblingsform für Ringe. Sie verhindert, dass große Ringköpfe oder Steine sich ständig am Finger hin und her drehen.“ Anschließend erfolgen noch viele Handgriffe, um die Ringform perfekt zu definieren.

Die Goldschmiedin arbeitet nun die Fassung in die Ringschiene ein. Dafür bohrt sie ein Loch, welches mit Kugel- und Walzenfräsern sowie anderen Formen mechanisch geweitet wird. Einmal zu viel gefräst und das Loch wäre zu groß, was beim Löten, dem Verbinden von Fassung und Ringschiene, nicht gut wäre. Das Material ist kostbar und alle Späne werden aufgefangen und später recycelt.

Mikroskop hilft beim Einfassen der Edelsteine

Nach dem Zusammenfügen aller Teile polierte die Goldschmiedin mehrfach. Für das Einfassen nutzt Claudia Brepohl einen Minischraubstock für Fasser und fixierte alles. Mit einem elektrischen Fasshammer wird langsam Silber vom Fassungsrand auf den Stein geschoben, bis alle sechs Ecken des Steins gleichmäßig mit Silber bedeckt sind. Beim Fassen darf ihr kein Fehler unterlaufen, sonst könnte die Kostbarkeit kaputt springen. Deshalb verwendet sie seit einem Jahr ein Mikroskop, um große Steine besser zu fassen, aber auch um kleine, einen Millimeter große Steine sicher im Metall zu verankern.

Grundwissen beim Vater erlangt

In ihrem Geschäft bietet sie jedes Jahr neue Eigenkreationen an. Ihr Grundwissen erlernte Claudia Brepohl von ihrem Vater. Sie ging vor dem Studium in Pforzheim noch nach Kampen auf Sylt, um nicht nur den heimischen Betrieb kennenzulernen, sondern den eigenen Horizont zu erweitern.

Claudia Brepohl fertigte diesen Schmuck mit sechseckigen London-Blue-Topasen. Quelle: Sabine Hügelland

Während all der Arbeitsschritte am Ring begutachtet die Goldschmiedin zwischendurch immer wieder das Schmuckstück ganz nah an den Augen. Nichts darf ihr entgehen. Gegebenenfalls arbeitet sie nach. Bis Claudia Brepohl mit ihrem Werk zufrieden ist, vergehen schon mal ein paar Tage. Der Ring ist fertig. Einen Anhänger mit gleichem, nur größeren Stein, fertigt sie auch noch an.

