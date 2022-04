Kühlungsborn: Attraktiver Wohnort für Senioren

Kühlungsborn

In zweieinhalb Wochen beginnen im Ostseebad Kühlungsborn die diesjährigen Seniorentage. Zwei Jahre lang konnte die besonders auf ältere Menschen ausgerichtete Reihe von Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Umso erleichterter ist Rolf Plöger, der Vorsitzende des Seniorenbeirates, dass in diesem Jahr wieder an Bewährtes angeknüpft werden kann.

„Das Programm der 24. Auflage hat einiges zu bieten. Traditionell werden die Seniorentage in größerem Rahmen gemeinsam mit Vertretern der Kommunalpolitik eröffnet“, erklärt Plöger. Das Eröffnungsmeeting, zu dem alle Seniorinnen und Senioren des Ostseebades willkommen sind, findet am Montag, den 9. Mai, um 10 Uhr in der Aula des Schulzentrums statt.

Weil Unterhaltung und Geselligkeit nicht zu kurz kommen sollen, ist auch ein Bingo-Nachmittag geplant. Das Thema „Auto und Senioren“ spielt ebenso eine Rolle wie die Förderung von Fitnessangeboten durch die Krankenkassen. Höhepunkt ist ein Busausflug zur Kunsthalle nach Rostock und zum Schloss Gelbensande.

Impf-Shuttle wurde gut angenommen

Organisiert werden die Angebote vom Seniorenbeirat des Ostseebades in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und anderen Partnern. „Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung, die wir vom Bürgeramt der Stadt erhalten“, meint Plöger. Gerade in schwierigen Phasen wie dem ersten Lockdown während der Corona-Pandemie sei diese Hilfe sehr wertvoll gewesen, sagt Plöger und erinnert an einen von der Stadtverwaltung und dem Schulzentrum gestalteten Einkaufservice für bedürftige Senioren. Sehr gut angenommen wurde das vom Beirat angeregte und dem Bürgeramt organisierte kostenlose Impf-Shuttle zu Beginn der Corona-Impfkampagne im vergangenen Frühjahr.

Stolperfallen und andere Mängel

Ein guter Kontakt zur Verwaltung und zur Kommunalpolitik sei für den Beirat aber auch wichtig, um in einigen Bereichen Verbesserungen für die Älteren zu erreichen. „Kühlungsborn ist mit seiner Landschaft, der Infrastruktur, den Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten durchaus ein für Senioren attraktiver Wohnort. Mit abnehmender Mobilität im Alter machen sich aber auch Mängel und fehlende Angebote bemerkbar“, argumentiert der Vorsitzende und nennt als Beispiele für Mängel „Stolperfallen und Rüttelpflasterungen“ auf Geh- und Radwegen, sowie Lücken im Nahverkehr und Kapazitätsprobleme bei der Tagespflege und anderen sozialen Dienstleistungen. Angesprochen werden können solche Mängel dann auch in den kommunalen Ausschüssen, wo die Vertreter des Seniorenbeirates Gastrecht genießen.

Programm 24. Seniorentage Programm der 24. Seniorentage in Kühlungsborn vom 9. Mai bis 1. Juni 2022: Montag, 9.5., 10 Uhr: Eröffnungsveranstaltung der 24. Seniorentage, Aula Schulzentrum Dienstag, 10.5., 14 Uhr: Bingo Nachmittag, AWO Treff Hermannstraße 26, Beitrag: 5 Euro, Anmeldung erforderlich unter 038293/16592 Mittwoch, 11.5., 14.30 Uhr:Vortrag zum Thema „Nachbarschaftshilfe inkl. Fördermöglichkeiten“, DRK, Rudolf-Breitscheid-Str 14, Teilnahme kostenlos Donnerstag, 12.5., 10 Uhr: „Auto & Senioren“, Informationen und Änderungen zur StVO, Fahrschule Schmorell, Hermann-Löns-Weg 1a, Teilnahme kostenlos Dienstag, 17.5., 10 Uhr:Informationen zum Thema „Brillen und Hörgeräte“, Jugendzentrum, Zur Asbeck 10, Teilnahme kostenlos Donnerstag, 19.5., 10 Uhr: Informationen zum Thema „Sport und Fitness im Seniorenalter“, inkl. Förderungsmöglichkeiten durch Krankenkassen, „Vital-Aktiv-Ostsee“, Mühlencenter, Cubanzestr. 19b, (Dauer ca. 1 Std.)inkl. Kaffee/Wasser, Teilnahme kostenlos Montag, 23.5., 15 Uhr: Film: „Wunderschön“, Ostseekino, Waldstraße 1, Kühlungsborn-West, Beitrag: 6,00 € Freitag, 27.5.,: Busausflug der Stadt für Kühlungsborner Senioren: Besuch der Kunsthalle Rostock, Besichtigung Schloss Gelbensande, Beitrag: 25 €, Ticketverkauf durch den Seniorenbeirat, wird rechtzeitig bekanntgegeben Dienstag, 31.5., 14.30 Uhr: Sommerfest der Volkssolidarität, Hotel Polarstern, Ostseeallee 24, gemütliches Beisammensein mit Kaffee u. Kuchen, Kostenbeitrag wird erhoben Mittwoch, 1.6., 10 Uhr: „Senioren im Straßenverkehr“, Informationen und praktische Übungen, wie z.B. Reaktionstest u.v.m., Präventionsberatung Polizeiinspektion Güstrow, Jugendzentrum, Zur Asbeck 10, Teilnahme kostenlos

Sorgenkiste kostenlos und vertraulich

Die Hinweise kommen oft direkt von den Senioren, die sich direkt an den Beirat wenden oder ihr Anliegen im persönlichen Gespräch vortragen. Denn im Rahmen der „Sorgenkiste“ können ältere Menschen alles anbringen, was ihnen auf der Seele brennt. Jeden ersten Donnerstag im Monat bietet Plögers Stellvertreterin, Dr. Evelyn Wolfram, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten, Christiane Müller, kostenlos und vertraulich Beratungstermine für Seniorinnen und Senioren an. Und natürlich sollen auch die bevorstehenden Seniorentage genutzt werden, um miteinander sowie mit Vertretern aus Gesellschaft und Politik ins Gespräch zu kommen.

Von Rolf Barkhorn