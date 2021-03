Kühlungsborn

Das gemeinsame Anbanden mit Hunderten anderen Menschen in Kühlungsborn muss in diesem Jahr ausfallen. Nachdem das traditionelle Neujahrsanbaden auf Ostern verschoben worden war, findet auch dieser Nachholtermin nicht statt. Die Tourismus GmbH hat sich aber eine tolle Alternative ausgedacht. Unter #AnbadenToGo ruft sie zum digitalen Anbaden auf, denn ganz ohne Anbaden sollen Kühlungsborner und Kühlungsbornfans im Jahr 2021 nicht davonkommen.

Also Badehose oder Bikini rausgekramt oder den traditionellen Ringelbadeanzug rausgeholt, zum nächsten Bach, See oder Meer laufen und rein ins kühle Nass. Nicht vergessen ein Bild zu machen oder ein Video davon zu drehen. Dieses soll bei Instagram oder Facebook mit #AnbadenToGo hochgeladen werden. Dazu Ort und die Wassertemperatur nennen. Die Tourismus GmbH wird einige dieser Bilder posten und veröffentlichen und verlost Gewinne. Also aufwärmen, Zähne zusammen beißen und rein ins Kühle nass. Last die Badesaison beginnen.

Die Tourismus GmbH Kühlungsborn ruft zum Anbaden auf. Unter den Teilnehmern werden Gewinne verlost. Quelle: Björn Fischer

Von Anja Levien