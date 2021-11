Kühlungsborn

Flanieren von der Kunsthalle bis zum Bootshafen: Das soll in Kühlungsborn bald auf einer durchgängigen Promenade möglich sein. Die gesamte Strecke ist 3150 Meter lang. Ein Teilstück von 350 Metern zwischen Seebrücke und Hafen fehlen jedoch noch. Dort gibt es statt einer Promenade einen geteilten Fuß- und Radweg. Um das ändern zu können, muss die Stadt mehrere Behörden beteiligen. Weil in der Nähe der Küste gebaut werden soll, ist Umweltschutz ein wichtiger Faktor. „Die Untere Naturschutzbehörde war bisher immer dagegen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Jetzt sehe es aber so aus, als sei eine Einigung gefunden. Danach wäre als letztes noch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Mittleres Mecklenburg zu beteiligen. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass man sich auch mit dieser Behörde einigen wird.

Promenade vor fast 20 Jahren eingeweiht

2003 wurde die damals längste Uferpromenade Deutschlands mit durchgängig freiem Seeblick eingeweiht. Der Bau mit parallel verlaufender Hochpromenade und mit neuer Sandfang- beziehungsweise Uferschutzmauer hatte 1999 begonnen. Vom Wirtschaftsministerium wurden der Neubau von Promenade und Baltic-Platz mit gut 5,2 Millionen DM gefördert worden.

Promenaden mit über einem Kilometer Länge Die Promenade im Ostseebad Warnemünde misst vom Leuchtturm bis zum Weidenweg etwa 1,8 Kilometer. Ganz neu ist die Dünenpromenade in Boltenhagen. Sie ist seit Juli dieses Jahre sin ihrer ganzen Länge von etwa 2,2 Kilometer nutzbar. Letzte Arbeiten sollen aber noch ausgeführt werden. In den den vergangenen zehn Jahren stiegen die Baukosten von zwei auf 8,5 Millionen Euro. Die Strandpromenade in Heiligendamm ist von Seebrückenvorplatz bis nach Börgerende 2,9 Kilometer lang. In der Diskussion steht ein barrierefreier Rundweg, der die Promenade vom Grand Hotel in Richtung Kühlungsborn erweitern würde. Von Bansin auf Usedom nach Swinemünde – und damit von Deutschland nach Polen – führt eine einzige Strandpromenade. Mit 12 Kilometern Länge ist sie nach Angaben der Usedomer Tourismusgesellschaft die längste in Europa. Außerdem ist die Promenade, die vor zehn Jahren eröffnet wurde, die am stärksten frequentierte Radwegroute auf der Insel.

Der Bau hatte sich damals wegen eines in Kühlungsborn Ost geplanten Sport- und Freizeitzentrums verzögert. Es sollte dort entstehen, wo heute das Morada-Strandhotel steht. Eine Investorengesellschaft wollte dort 68 Ferienwohnungen und weitere 36 Betten integrieren, um das Freizeitzentrum durch die Vermietung wirtschaftlich rentabel betreiben zu können. Erst nach Fertigstellung wollte man das fehlende Teilstück der Promenade planen. Doch zum Bau kam es nicht. Für die Verlängerung der Promenade gibt es bereits seit Längerem einen Beschluss der Stadtvertretung. Der bei Bauvorhaben vorgeschriebene Prozess der Beteiligung zuständiger Behörden läuft schon einige Zeit.

Eventstrand soll näher an die Stadt

Der Zeitpunkt wäre günstig. Denn die Stadt plant, den Sport- und Eventstrand weiter in Richtung Seebrücke zu verlegen. Das ist Teil des neuen Strandkonzepts. Derzeit werden Veranstaltungen am Strand jenseits des Bootshafens durchgeführt. Das ist zu weit entfernt, findet Bürgermeister Rüdiger Kozian. Zudem sei die Stelle sehr schmal. „Wir wollen ihn möglichst gleich vor der Mole haben.“ Die Fläche dort sei bestimmt dreimal so breit. Für Veranstaltungen und die damit zusammenhängende Gastronomie werden dann dort auch Strom und Wasser benötigt. Die dafür nötigen Leitungen könnten unter dem neuen Promenaden-Teilstück gleich mit verlegt werden. „Dann muss man keine Kabel und Schläuche mehr verlegen, über die man dann stolpert“, sagt der Verwaltungschef. Auf diesem Areal am Strandzugang 3 und 4, wo jetzt nur der Sportstrand ist, fand im Sommer auch schon das Sea-&-Sand-Festival statt.

Die Promenade würde hinter der Seebrücke genauso weitergeführt wie davor: Als durchgehende Hoch- und Tiefpromenade mit einem Weg unten am Strand und einem oben auf Straßenniveau mit Bänken und Beleuchtung.

Hoffnung auf Fördermittel für Seebrücke

Mit Spannung erwartet wird auch die geplante Neugestaltung der Seebrücke. Sie soll ertüchtigt und verlängert werden, damit Schiffe wie die „MS Baltica“ besser anlegen können. Außerdem gibt es Vorentwürfe, wie die Seebrücke darüber hinaus genutzt werden könnte. Denkbar wären unter anderem spezielle Bereiche für Angler und Kinder, ein Fitnessbereich oder ein gläserner Boden. Allerdings ist die Stadt auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um das Vorhaben realisieren zu können. Schon seit Längerem bemühte man sich im Bauamt deshalb um einen Termin mit dem Land, um Fördermöglichkeiten besprechen zu können. Nach Angaben des Bürgermeisters wird der demnächst stattfinden. Wenn klar ist, was gefördert wird, kann man damit beginnen, die neue Seebrücke konkret zu planen.

Von Cora Meyer