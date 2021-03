Kühlungsborn

Es stürmt, der Wind ist eisig. Die Auszubildenden stehen dennoch mit guter Laune an ihrem „Take-away“-Stand des Travel Charme Ostseehotels in Kühlungsborn. Die Kundschaft auf der Terrasse am Restauranteingang nahe der Seebrücke lässt nicht auf sich warten. „Das Angebot ist toll“, ist zu hören und „sieht auch sehr lecker aus“, findet Camilla Swanér. Am Stand mit den Fischbrötchen bildet sich eine kleine Schlange.

Azubi Andre Vochezer überreicht Camilla Swanér Fish and Chips. Quelle: Sabine Hügelland

Speisekarte von Azubis zusammengestellt

Das Angebot am „Take-away“-Stand kann freitags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr genutzt werden. Fish and Chips wird unter anderem angeboten, zwei verschiedene Burger, Kesselgulasch und Blechkuchen. Die Burger sind fester Bestandteil, alles andere wechselt.

„Für die insgesamt zehn Azubis ist diese Arbeit sehr wichtig“, sagte der Hoteldirektor Joost Smeulders. „Sie hatten in den letzten Monaten nur Homeschooling. Auch die Arbeiten im Hotel waren soweit erledigt. Es ging darum, ihnen etwas beizubringen, das sie für ihren Beruf nutzen können und der Ausbildung zugutekommt.“ Denn seit November ist auch das Travel Charme Hotel geschlossen und die Azubis blieben ohne ihre eigentliche Arbeit.

Joost Smeulders, Direktor des Travel Charme Ostsee Hotel: Wir geben ihnen damit eine Möglichkeit, trotz Corona ihr Können unter Beweis zu stellen und auch etwas zu lernen. Quelle: Sabine Hügelland

„Sie dachten sich die Gerichte selber aus und zeigten Einsatzbereitschaft. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit“, so Smeulders. Dabei lernen sie auch den Umgang mit Gästen, den sie im Hotel zurzeit wegen Corona nicht haben können. Es sei für ihre Motivation sehr wichtig, wenigstens auf diesem Weg ein wenig Hotelluft zu schnuppern.

Azubis wollen ihr Können unter Beweis stellen

Für Andre Vochezer und Nico Lüdtke ist die Möglichkeit des Take-away eine, sich endlich beweisen zu können. Beide befinden sich im ersten Lehrjahr. „Bisher haben wir das Parkhaus gemalert, Böden gereinigt und anderes. Take-away bietet uns nun die Chance zu zeigen, was in uns steckt“, so Andre Vochezer. Er ist auf dem Weg, Hotelfachmann zu werden. „Das ist wirklich cool, weil wir uns einbringen können. Alle saßen zusammen und überlegten, was am besten in die Speisekarte sollte“, so der 21-Jährige aus Hessen. „Mein Favorit ist der Chicken-Burger. Er ist am beliebtesten und geht so zwölf bis 15-mal jeden Tag über den Tresen. „Fischbrötchen mussten auch rauf, die sind hier sehr beliebt.“ Die Kettwurst brachte der angehende Koch Nico Lüdtke ins Spiel. „Ich stamme aus Berlin und kenne sie von daher.“ Der Küchenchef Toralf Warncke half ihnen zu kalkulieren, denn auch die Preise müssen stimmen.

Die Fischbrötchen gehen immer gut. Quelle: Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn

„Take-away bietet uns die Möglichkeit, das Organisatorische und Zeitmanagement zu lernen, das eingehalten werden muss. Dazu auch Warenkunde“, sagt Nico Lüdtke. „Und die Gäste freuen sich, dass überhaupt etwas angeboten wird. Es kommen Freunde mit ihren Familien. Es spricht sich langsam rum“, so Andre Vochezer. Christine Bentz, Leiterin Marketing und HR, setzt nach: „Selbst auf unserer Facebookseite lobte ein Gast das Essen.“

Ostern: Schlemmermenü zum Mitnehmen

Ostern steht das nächste Projekt für die Auszubildenden an. Von Karfreitag bis Ostermontag können Feinschmecker frisch zubereitete Ostermenüs im Hotel bestellen. Wer bis spätestens um 18 Uhr am Vortag bestellt, kann sie am nächsten Tag von 12 bis 19 Uhr am Haupteingang der Rezeption abholen.

Ausbildung hat für Hotelleitung Priorität

„Uns ist die Ausbildung sehr wichtig“, betont der Direktor. „Wir können unseren Azubis, die von außerhalb kommen, eine Unterkunft im Kühlungsborner Personalhaus bieten. So bleiben sie in Kontakt und können sich austauschen“, sagt der Direktor. „Im Sommer möchten wir weitere Azubis einstellen, wenn es ausreichend qualifizierte Bewerber gibt“, so Christine Bentz. „Auch eine duale Studentin arbeitet zurzeit bei uns.“

Nico Lüdtke (v. l.), Max Rentzsch und Denis Ploetz gehören zum Azubi-Team des Travel Charme Ostseehotel und arbeiten mit beim Take-away. Quelle: Travel Charme Ostseehotel

Travel Charme sucht immer gute Leute

Es sei wichtig, für den beruflichen Nachwuchs zu sorgen, der von der Ostsee bis in die Alpen von der Travel Charme-Gruppe gefördert wird. Denn neben den Hotels in Mecklenburg-Vorpommern befinden sich weitere Travel Charme Häuser im Harz, am bayerischen Tegernsee und in den österreichischen Alpen. „Wir suchen immer gute Leute“, so Christine Bentz. Und der Arbeitsplatz mit der Ostsee direkt vor der Haustür dürfte ein weiterer Pluspunkt sein.

Von Sabine Hügelland