Kühlungsborn

„Dieser Preis ist Balsam für die Seele“, freute sich am Donnerstag Peer Kretzschmar, Geschäftsführer des Ostseekinos in Kühlungsborn. Tags zuvor war er in Schwerin mit dem Kinokulturpreis für das beste Jahresprogramm 2019 geehrt worden. Ähnlich empfanden es auch Torsten Schellin, Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan, und Holger J. Meyer, vom GutesHausKino in Garvensdorf. Auch sie gehörten zu denen, die in der Landeshauptstadt Hauptpreise in der Kategorie beste Jahresprogramm beziehungsweise nicht gewerbliche Spielstätten entgegennehmen konnten.

Für Peer Kretzschmar steht fest, dass das Preisgeld von 3750 Euro in die unbedingt notwendige Reparatur eines Kinoprojektors einfließen wird: „Die hat jetzt Vorrang!“ Gerade weil auch sein Unternehmen gegenwärtig coronabedingte Probleme plagen, schaut er gerne auf das nun preisgewürdigte Vorjahr zurück. Mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm 2019 überzeugte der Kühlungsborner die Jury.

35 000 Besucher waren 2019 im Kühlungsborner Kino

Mit diesen vielfältigen Offerten gelang es an insgesamt 365 Spieltagen, 35 000 Besucher in das Ostseekino zu locken. „Der Preis ist auch ein Mutmacher. Trotz der aktuell widrigen Bedingungen, versuchen wir den Filmfreunden gute Angebote zu machen“, betont Kretzschmar.

Obwohl von den 150 Plätzen derzeit maximal 45 genutzt werden können, ist das Haus an der Ostseeallee gut besucht. Mit europäischen Filmen und Blockbustern vergangener Jahre gelingt es bisher, gut über die Runden zu kommen. Gut 20 000 Besucher könnten es in der Jahresabrechnung 2020 noch werden, meint der Kinobetreiber. In diese Zahl fließen die Cineasten ein, die sich im Strandkorbkino einen unterhaltsamen Sommerabend machten.

Wenngleich für Kinoinhaber nicht gerade die Sonne scheint, will Peer Kretzschmar nicht von seinen Träumen ablassen: „Ich möchte gerne den Blechanbau abreißen und dort einen zweiten Filmsaal schaffen.“ Mit einer Investition von 400 000 Euro, die in die Foyer-Erweiterung flossen, hat der 57-Jährige gerade bewiesen, was möglich ist.

Filmreihe zu 100 Jahre Kino in Bad Doberan

Torsten Schellin (53), der seiner Vereinskasse jetzt 1500 Euro zuführen kann, ist glücklich, dass sein Verein auch diesmal zu den Preisträgern gehört: „Wir haben unseren Jahresfilmplan 2019 eingereicht und damit die Juroren offensichtlich überzeugt.“ Diese würdigten vor allem das große Engagement der 40 Vereinsmitglieder, die im vergangenen Jahr das 100. Jubiläum von Kino in der Münsterstadt mit einer Filmreihe vorbereiteten. „Wir haben aus jedem dieser zehn Jahrzehnte einen Film gezeigt und damit viele Leute ins Kamp-Theater gelockt. Das gelang auch mit der Defa-Film-Reihe, mit der wir an erfolgreiche Streifen aus Babelsberg erinnerten“, resümiert Schellin.

Torsten Schellin, Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan, freut sich über den Preis. Quelle: Dietmar Lilienthal

Gegenwärtig versucht der Verein, der Pandemie zum Trotz, jeweils mittwochs zwei Veranstaltungen anzubieten. Von den 244 Sitzplätzen können etwa 80 genutzt werden. „Doch selbst Stammgäste bleiben trotz unseres Hygienekonzepts – wohl aus Vorsicht – weiter aus“, bedauert der Vereinschef. Ob sich mit speziellen Angeboten daran etwas ändern lässt, wird sich eventuell an diesem Freitag zeigen. Die Kultfilmnacht mit Streifen der unvergleichlichen Bud Spencer und Terence Hill soll auch noch Zurückhaltende vor die Leinwand locken.

Sorgenkind des Vereins ist die Veranstaltungsplanung für 2021. Das geringe Platzangebot, die ungewisse Corona-Situation und Ungewissheiten bei der vertraglichen Bindung von Künstlern, bereite Kopfschmerzen, erklärt Schellin.

Einmal im Monat Filmvorführung im Gutshaus

Der mit 1500 Euro dotierte Preis motiviert auch die Macher des GutesHausKinos in Garvensdorf. „Wir wurden für unser ausgezeichnetes Jahresprogramm 2019 geehrt“, sagt Holger J. Meyer. Mindestens einmal im Monat wird zur Filmvorstellung ins Gutshaus eingeladen. Kein Mainstream-Kino flimmert dann über die Leinwand, sondern Dokumentarfilme mit Heimatbezug. Zu den Aufführungen werden Regisseure und Produzenten eingeladen, um mit ihnen über die Filme zu diskutieren.

Höhepunkt ist alljährlich das dreitägige Kino- und Filmfest zu Anfang November. Im vergangenen Jahr zogen dabei Filme von Regisseur Andreas Dresen, darunter der Streifen „Gundermann“, Hunderte Besucher an. Vor allem die Anwesenheit des erfolgreichen Filmemachers sorgte für große Resonanz.

Auch vom 6. bis 8. November dieses Jahres soll es, wenn es nach dem Willen der rund 20 Vereinsmitglieder geht, eine Neuauflage des Festes geben. „Obwohl wir unser Hygienekonzept längst eingereicht haben, hat sich das Gesundheitsamt bisher noch nicht geäußert“, lässt Holger J. Meyer wissen. Doch er geht davon aus, dass auch diesmal die Filmfreunde auf ihre Kosten kommen.

Von Werner Geske