Mal wieder rauskommen, sich austoben, Gleichaltrige treffen: Dafür kommen Jugendliche jetzt wieder in den Jugendtreffs der Region zusammen.

„Es läuft langsam wieder an“, sagt Michelle-Marie Nickel vom mobilen IB Jugendclub in Bad Doberan. „Derzeit haben wir einen offenen Treff. Zu den Osterferien werden wir wieder ein Angebot online stellen.“ Das werde dann über Facebook oder Instagram bekannt gemacht. Im Jugendtreff am Walkmüller Holz gibt es einen großen Raum mit Tischen und Gesellschaftsspielen, Farben und Stiften. Außerdem stehen ein Tischkicker ein Billardtisch und eine Tischtennisplatte zur Verfügung. In einem kleinen Raum können die Jugendlichen Computer nutzen und auf der Playstation spielen. „Wir richten uns nach den Ideen und Wünschen der Kinder“, sagt Michelle-Marie Nickel. Sie können beispielsweise Basteln oder Malen. „Derzeit basteln wir Osterkörbchen für die Neuankömmlinge.“

Von außen kaum sichtbar: In diesem Bürogebäude ist der Doberaner Jugendclub aktuell untergebracht. Quelle: Lennart Plottke

Auch im Jugendzentrum der Volkssolidarität in Kühlungsborn gab es eine coronabedingte Pause. „Wir haben gemerkt, dass die Kinder nicht gekommen sind“, sagt die Leiterin Viola Haefke. „Wir mussten zeitweise schließen, dann war ein Angebot wieder erlaubt, aber nur in festen Gruppen. Für uns war es frustrierend“, sagt sie. „Die Kinder sind froh, dass sie wieder raus können.“ Im wahrsten Sinne des Wortes: „Außenaktivitäten sind mehr geworden“, sagt Viola Haefke. „Es gab Zeiten, wo sie eher hergekommen sind, um PC zu spielen.“ Im Sommer hätten sie sich hingegen häufig für Wikingerschach, Federball und Tischtennis entschieden.

Austoben in Kühlungsborn wichtig

„Wir haben einen offenen Jugendbereich“, sagt Viola Haefke. „Wir wollen uns nicht aufdrängen.“ Das JUZ bietet aber auch Kurse als Ergänzung des Ganztagsangebots des nahegelegenen Schulzentrums an. „unser Kreativangebot wird sehr gut angenommen“, sagt Viola Haefke. Dort können die Jugendlichen nähen, basteln, Makramee knüpfen oder mit Fimo modellieren. Auch einen Kurs zum Thema Kochen und gesunde Ernährung bietet sie einmal in der Woche an. Außerdem gibt es sportliche Angebote. Dafür ist der Sozialpädagoge Thomas Engels zuständig. „Da geht es um Fitness, Kraft und Koordination“, sagt er. Am Donnerstag geht Thomas Engels mit den Jugendlichen in die Turnhalle, „wo man sich mal austoben kann“. Die Jugendlichen können machen, wonach ihnen ist. Eine Gruppe komme beispielsweise regelmäßig zum Volleyballspielen zusammen. „Einige wollen auch einfach nur rumspringen oder mit Gummibällen rumschießen“, sagt Thomas Engels. „ Sie müssen ihren Frust mal rauslassen.“ Die Pädagogen selbst machen keine Vorgaben. „Wir sind nur die Begleiter, die auf die Einhaltung der Hausordnung achten. Wenn es gewünscht wird, spielen wir natürlich auch mit oder machen mal den Schiri.“

Neben den PCs oder Gesellschaftsspielen in den Räumen des Jugendzentrums können die Jungen und Mädchen auch das Außengelände nutzen. Dort stehen Fußballtore und es gibt eine Basketballanlage. „Wir werden demnächst auch wieder unser Volleyballnetz aufspannen“, sagt Viola Haefke. Auch eine kleine Skateanlage ist auf dem Gelände des Jugendclubs. „Die Zahl der Skater ist durch Corona gewachsen“, sagt die Leiterin des Jugendtreffs. Sie hofft, dass demnächst eine neue Halfpipe gebaut wird. Auch die kleinen Tretroller, die die Jugendlichen im Jugendzentrum leihen können, würden jetzt mehr genutzt.

Das Jugendzentrum an der Straße zur Asbeck 10 hat wochentags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Kochen in Neubukow beliebt

Der Jugendtreff „Heizhaus“ Neubukow wird ebenfalls gut angenommen. „Wir freuen uns, dass wir auch in Corona-Zeiten sehr gut besucht sind“, sagt Geschäftsführerin Kathleen Bönsch. „Die Kinder sind froh, dass sie sich hier treffen und austauschen können.“

Derzeit ist der Jugendtreff in Neubukow ein Provisorium, ab Juli soll er neu durchstarten. Für die Jungen und Mädchen geht es trotzdem weiter. „Im ‚Heizhaus‘ gibt es immer ein offenes Angebot“, sagt Kathleen Bönsch. Geöffnet ist der Jugendtreff in der Kröpeliner Straße 23 wochentags von 12.30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Angebote würden immer spontan in Absprache mit den Kindern entwickelt. „Wir Kochen hauptsächlich.“ So gab es im „Heizhaus“ auf Wunsch der Jungen und Mädchen beispielsweise schon Waffeln, Crêpes oder Zuckerwatte. „Die Kinder können sich auch selbst etwas zubereiten.“ Außerdem können sie im „Heizhaus“ Billard spielen oder auf diversen Spielekonsolen zocken. „Für Modellbau haben wir auch immer etwas da, wenn die Kinder Interesse haben. Und wir spielen momentan sehr viel Karten“, sagt die Geschäftsführerin.

Kinder müssen Ballast ablassen

Derzeit bereite sie gerade eine digitale Schnitzeljagd für das Handy vor. Thema wird das Schliemann-Jahr sein. Auch Kathleen Bönsch bemerkt, dass die Corona-Zeit die Kinder und Jugendlichen – ins Heizhaus kommen Jungen und Mädchen von der 1. bis zur 12. Klasse – belastet. „Depressive Phasen sind ganz doll geworden“, sagt sie. „Die Kinder kommen mehr auf uns zu und müssen Ballast ablassen.“

Trampolin springen in Admannshagen

Das müssen auch die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen. Im Jugendtreff in Admannshagen (Mitteldorf 12B) ist deshalb vor allem das Trampolin sehr beliebt. „Das ist das Highlight“, sagt Jugendsozialarbeiterin Kerstin Reich. „Die Kinder müssen die ganze Energie rauslassen, die sich angestaut hat.“ Ansonsten seien sie froh, wenn sie nicht über das Thema Corona sprechen müssten. „Es verwirrt sie und es geht ihnen auf die Nerven, was sie alles machen müssen“, sagt Kerstin Reich. Der Jugendtreff hat von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Doch je nach Bedarf ist sie auch mal länger da. Auf dem Außengelände gibt es einen Basketballkorb, einen kleine Pool und Fußballtore. Die Kinder können auch entscheiden, ob sie Tanzen oder Gitarre spielen lernen möchten. Es gibt ein Wochenangebot, das beispielsweise einen basteltag am Dienstag, einen Spieletag am Donnerstag und einen Chilltag am Freitag vorsieht. „Aber es muss nicht das stattfinden, was da steht“, sagt Kerstin Reich. „Die Kinder bestimmen es.“

Von Cora Meyer