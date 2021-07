Lesungen, Konzerte und ein Küstenmarkt stehen im Veranstaltungskalender von Kühlungsborn, Bad Doberan, Rerik und Kröpelin am Wochenende (9. bis 11. Juli). In Kühlungsborn spielt ein Westernhagen-Double, in Rerik kann drei Tage ein Handwerkermarkt besucht werden.