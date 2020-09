Kühlungsborn: Bald gibt es keine Rangerin mehr am Riedensee

Kühlungsborn

Das Naturschutzgebiet Riedensee bei Kühlungsborn wird vermutlich demnächst ohne Rangerin auskommen müssen. Die Stelle, die die Biologin Rebecca Kain vom Naturschutzbund ( Nabu) besetzte, wird nicht länger gefördert.

Die Position der Rangerin war Teil des Projekts „Aktiv für den Riedensee“. Es ist aus einer Initiative von Einheimischen hervorgegangen, die das Gebiet schützen wollten. „Dazu haben sie den Nabu um Unterstützung gebeten“, sagt Rebecca Kain. Der hat bei der EU Fördermittel beantragt und bekommen. Unterstützung kam auch von der Ostseestiftung und der OSPA-Stiftung. Der Bewilligungszeitraum reicht nach Angaben des Nabu derzeit bis Mitte nächsten Jahres. Die über das Projekt finanzierte Rangerstelle wird allerdings voraussichtlich nur bis diesen Herbst besetzt sein.

Hilferuf in die Umgebung

Das will der Nabu verhindern. „Wir bemühen uns, dass Teile der im Projekt begonnenen Tätigkeiten fortgesetzt werden können und haben dazu Förder-Anträge bei der Stadt Kühlungsborn und der Gemeinde Bastorf für 2021 und 2023 gestellt.“ In dem Ostseebad gibt man sich aufgeschlossen. „Wir unterstützen das gern“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Offiziell beschlossen ist das aber noch nicht.

Nach Ansicht von Rebecca Kain sei durch das Projekt das Naturschutzgebiet Riedensee stärker in die Öffentlichkeit getragen worden. Dazu hätten die regelmäßigen Führungen beigetragen, die Rebecca Kain für Besuchergruppen anbot, Müllsammelaktionen und Hinweisschilder. Außerdem hatte sie in dem Gebiet stichprobenartig kontrolliert. Dadurch sei eine Erfassung der aktuellen Situation von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen sowie die Kontrolle zur Einhaltung der Regeln im Naturschutzgebiet möglich gewesen. Davon hätten auch die vom Aussterben bedrohten Tierarten, wie der winzige Meerstrandahlenläufer, profitiert.

„Die Akteure rund um das Gebiet haben sich zum Ansprechpartner für umwelttouristische Fragen in der Region entwickelt und haben damit auch Vorbildcharakter für andere Gebiete“, sagt Rebecca Kain. Bis das Projekt „Aktiv für den Riedensee“ ausläuft, will der Nabu noch ein Konzept zum Besuchermanagement in dem Naturschutzgebiet erarbeiten.

Von Cora Meyer