Sieben Jahre nach Beginn erster Planungen konnte am Dienstagmorgen der symbolische erste Spatenstich für die neue Firmenzentrale der Unternehmensgruppe SLT Pusch am Standort am Heinrich-Schreiber-Ring in Kühlungsborn neben der Kleingartenanlage „An´n Molli“ vollzogen werden.

Mitarbeiter profitieren am meisten

„Bis hierhin war es ein langer steiniger Weg“, sagte Bauherr und Unternehmer Matthias Pusch anlässlich des Baustarts vor geladenen Gästen, darunter Vertreter der Kommunalpolitik und Mitarbeiter. Vor allem Letztere würden vom neuen Standort profitieren. „Wir sind ein Kühlungsborner Unternehmen und haben viele Mitarbeiter aus Kühlungsborn, da war die Frage, an welchem Standort wir unsere neue Firmenzentrale bauen werden, schnell beantwortet“, sagt Pusch, dessen Unternehmensgruppe in verschiedenen Logistik- und Baubereichen im gesamten Bundesgebiet tätig ist. Die meisten Mitarbeiter der Zentrale, die in Kühlungsborn oder in der Nähe wohnen, würden mehr Zeit hinzugewinnen und zudem bessere Arbeitsbedingungen.

Nicht vom Tourismus abhängig

Das neue Gebäude wird nach neuesten Umweltstandards errichtet, die Energieversorgung erfolgt größtenteils autark. Bisher befinden sich die meisten Geschäftsräume noch am alten Standort im Ostseebad Nienhagen. Der Platz reicht jedoch längst nicht mehr für die stetig wachsende Belegschaft.

Pusch würdigte das Engagement der Stadtverwaltung und jener Stadtvertreter in Kühlungsborn, die das Projekt von Anfang an unterstützt und so mit dafür gesorgt hätten, dass die Pläne nun umgesetzt werden könnten. Bürgermeister Rüdiger Kozian nannte in seiner kurzen Ansprache das Vorhaben „beispielhaft“ für Kühlungsborn. „Hier baut ein erfolgreiches Unternehmen, das nicht vom Tourismus abhängig ist. Vielleicht ermutigt dieses Beispiel auch noch andere“, so Kozian.

Nach einem knappen Jahr Bauzeit will Pusch mit seinen Mitarbeitern in die neue Firmenzentrale umziehen. Eigene Geschäftsräume bekommt dann auch Schwiegertochter Janine Pusch für ihr Event-Floristikunternehmen. Doch bevor Gräben gebaggert, Rohre und Leitungen verlegt und Fundamente gegossen werden können, nehmen wie üblich zunächst die Bodendenkmalpfleger den Baugrund unter die Lupe.

Von Rolf Barkhorn