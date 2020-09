Kühlungsborn

Unter Alkoholeinfluss hat ein Mann am Donnerstagabend in Kühlungsborn einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige auf Höhe des Bahnhofs Ost gegen 23.40 Uhr unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe er von der Straße Neue Reihe nach links in die Schlossstraße einbiegen wollen, sei jedoch gegen den Bordstein gestoßen. Sein Wagen kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Es sei ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstanden.

Von OZ