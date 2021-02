Seit dieser Woche sind in Mecklenburg-Vorpommern Winterferien. Viele Urlauber auch aus anderen Bundesländern verbringen in dieser Zeit ihre freien Tage in der Tourismushochburg Kühlungsborn. Wegen des Corona-Lockdowns sind derzeit aber nur Einheimische und Menschen aus der Region im Ostseebad unterwegs. So schaut es derzeit dort aus.