Die Stadtwerke Rostock bauen in Kühlungsborn das Breitbandnetz aus. Ein erster Abschnitt rund um den Stadtwald und die städtischen Gebäude ist bereits abgeschlossen. Nun sollen nach und nach auch andere Teile des Ostseebades versorgt werden.

Wann es mit dem Breitbandausbau in Kühlungsborn weiter geht

