Kühlungsborn

Jetzt sind die Kühlungsborner gefragt: Sie können beeinflussen, wie sich ihre Stadt in den nächsten Jahren entwickelt. Dazu können sie sich an der Erarbeitung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) beteiligen.

Die Stadtvertreter haben im vergangenen Jahr beschlossen, eine Zielvorstellung zu erarbeiten, um die mittel- bis langfristige Entwicklung des Ostseebades zu sichern und auf die Bedürfnisse der Bürger auszurichten. Die Initiative für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) kam aus der Stadtvertretung. Betriebswirt Helmut Maisel hatte bereits mit interessierten Bürgern in mehreren Workshops eine Vision für die Zukunft des Ortes erarbeitet. Ziel war es auch, die einzelnen Konzepte, die es in Kühlungsborn gibt – Strand-, Tourismus- und Einzelhandelskonzept – unter einen Hut zu bringen. Nun übernimmt die Stadt und hofft, dass sich möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen beteiligen.

Alle Altersklassen sind aufgerufen

Vereine, Institutionen und Gremien seien bereits informiert und gebeten worden, die Aufforderung zum Mitmachen unter ihren Mitglieder weiterzuverbreiten. „Jeder kann seine Vorstellungen und Bedürfnisse zu Papier bringen“, sagte Bauamtsleitern Peggy Westphal. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, den Verantwortlichen Fotos von Orten zu übermitteln, für die die Einwohner Veränderungsbedarf sehen. Damit hofft man, vor allem Jugendliche ins Boot zu holen. „Es wird auch eine Internetseite geben, wo sich jeder einfach beteiligen kann“, sagt sie. Auch Stadtspaziergänge seien denkbar, an denen sich dann noch Jüngere beteiligen könnten. „Wir wollen dafür die Ferien nutzen, weil da viele die Zeit und Muße haben, sich mit so etwas zu beschäftigen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Mitmachen im Internet, per Mail und persönlich

Auf der Internetseite sollen die Arbeitsergebnisse des ISEK-Prozesses vorgestellt werden. Sie können dort auch diskutiert werden und es gibt die Möglichkeit zur Rückkopplung von Bedarfen. Die Webseite wird in die Homepage der Stadt unter dem Bereich „Bürgerservice“ eingebunden. Ebenso wird eine Mailadresse isek@stadt-kborn.de eingerichtet, über die die Bürger Hinweise und Anregungen zum Konzept einschicken können. Die Kühlungsborner können ihre Meinung aber auch persönlich sagen. Dazu organisiert die Stadt eine Veranstaltung im Schulzentrum.

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept dient als fachübergreifendes Leit- und Steuerungsinstrument, das eine verbindliche Handlungsgrundlage für die Verwaltung, die Politik und für die Bürgerinnen und Bürger bildet. In der ersten Phase der Zielerarbeitung werden konkrete Schwerpunkte und daraus abgeleitete Maßnahmen für die politischen Entscheidungsträger in Bezug auf städtebauliche Fragestellungen definiert. Anschließend werden diese Maßnahmen in Kühlungsborn umgesetzt.

Bestandsanalyse läuft bereits

Betroffen sind unter anderem Themen wie Verkehr und Wirtschaft, Geschichte und Kultur, Freiraum und Natur, Ökologie und Klimaschutz. Mit der Erstellung des ISEK hat die Stadt das Büro für Stadt- und Regionalentwicklung „die Raumplaner“ aus Berlin beauftragt, zudem wurde eine Lenkungsgruppe mit Akteuren aus dem Ort gebildet. Derzeit ist das Planungsbüro mit einer Bestandsanalyse beschäftigt, zudem wird eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse erstellt. Eine erste Zusammenfassung wird am 22. Juni im Schulzentrum vorgestellt.

Anschließend werden thematische und räumliche Handlungsbedarfe aus verschiedenen Bereichen der Stadt gesammelt, aus denen dann ein Gesamtkonzept mit Schlüsselmaßnahmen- und -projekten herausgearbeitet werden kann.

Nach einem Jahr soll das ISEK fertig sein. Bis dahin will man immer wieder die Stadtgesellschaft einbeziehen. „Wir wollen, dass sich so viele wie möglich beteiligen, um ein möglichst breites Meinungsbild einzufangen“, sagt Peggy Westphal.

Auch die Ostsee-Zeitung interessiert sich für Ihre Ideen. Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge für die Zukunft des Ostseebades Kühlungsborn an bad-doberan@ostsee-zeitung.de oder Ostsee-Zeitung, Lokalredaktion Bad Doberan, Alexandrinenplatz 1a, 18209 Bad Doberan.

Von Cora Meyer