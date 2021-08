Kühlungsborn

Sie fürchten um die Zukunft des Baltic-Parks – und wollen wissen, was der Rest der Kühlungsborner darüber denkt. Deshalb haben 16 engagierte Einwohner eine Initiative gebildet und wollen ein Bürgerbegehren starten.

„Wir haben uns bei der Veranstaltung für die Entwicklung von Kühlungsborn West gegründet“, sagt Lieselotte Klotz, Mitglied der Bürgerinitiative „Rettet den Baltic Park“. „Da haben wir gemerkt, wie wichtig uns der Baltic Park ist und wie gern wir ihn als klimatischen Raum erhalten wollen.“

Hintergrund: Jan Aschenbeck möchte die denkmalgeschützte Villa Baltic im Baltic Park sanieren. Dazu ist ein Hotelneubau inklusive Geschäften auf der Fläche der ehemaligen Meerwasserschwimmhalle direkt neben der Baltic geplant. Das Grundstück für den Hotelneubau ist in Besitz der Stadt.

In Kühlungsborn hat sich die Bürgerinitiative "Rettet den Baltic Park" gegründet (mit dabei): Klaus Erzigkeit (v.l. im Uhrzeigersinn) Hubertus von Storch, Susanne Jaeger, Lieselotte Klotz, Ingrid Granitza. Quelle: Bürgerinitiative

Der Baltic-Park sei eine in Kühlungsborn einmalige und sehr beliebte öffentliche und schützenswerte Grünfläche. Wertvolle Teile davon sollten nun an einen Immobilienentwickler verkauft werden. „Verramschen wir mit einem Verkauf eines signifikanten Teils des Baltic-Parks auf dem Baufeld des alten Schwimmbads nicht die letzte schöne, öffentliche Parkanlage mit unbebautem Blick auf die Ostsee?“, fragt die Bürgerinitiative.

Ein Verkauf von großen Anteilen des Baltic-Parks gefährde jede denkbare Entwicklungsmöglichkeit von Kühlungsborn-West in unvertretbarer Weise. „Ein weiteres, privates Hotel brauchen wir in Kühlungsborn nun wirklich nicht“, heißt es in der Stellungnahme der überparteilichen Initiative. Zumal diese Planung in der beabsichtigten Form keinen gemeinwohlorientierten Nutzen für die Bürger und Bürgerinnen des Ostseebades Kühlungsborn habe.

Was wollen die Bürger?

„Wir wollen, dass die Bürger informiert und gefragt werden“, sagt Lieselotte Klotz: „Soll der Baltic-Park erhalten werden und damit kein Verkauf und keine Verpachtung einer Fläche des Baltic Parks für die Errichtung von Hotels/Ferienwohnungen/Gewerbebetrieben stattfinden?“

Wie die Erfolgsaussichten sind, ist unklar. „Es kann sein, dass wir zu wenige Unterschriften bekommen“, sagt Lieselotte Klotz, „aber wir haben das Gefühl, unserer Verantwortung nachgekommen zu sein und für unsere Meinung einzustehen. Letztendlich gehe es darum, zu wissen, was der Bürger und die Bürgerin wirklich wollen. „Wenn am Ende ein Ja oder Nein ist, ist beides für uns in Ordnung.“

Zukunft der Villa hängt mit Park zusammen

„Der Bürger muss entscheiden, ob er das Grundstück opfert, damit die Villa in neuem Glanz erstrahlen kann.“ Das heißt umgekehrt aber auch: Wenn er das Grundstück nicht „opfern“ will, würde Investor Jan Aschenbeck die Villa Baltic nicht sanieren können.

Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian: „Es besteht die Verpflichtung, dass die Bürger im Vorfeld informiert werden. Wenn die Frage als zulässig erkannt wird, erfolgt das über uns.“ Quelle: Cora Meyer

Die Thematik sei sehr komplex, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian, „weil das Wohl und Wehe der Villa in Verbindung zu bringen ist mit dem Park.“ Zudem gebe es einen rechtsgültigen Bebauungsplan, der dort ein Hotel mit Schwimmhalle vorsehe. Er betont, dass es lediglich um einen Teil der Fläche des ehemaligen Schwimmhallengrundstücks gehe, der mit einem Hotel bebaut werden soll.

Investor möchte Park nach historischem Vorbild aufbauen

„Wir reden hier von circa sieben Prozent Gesamtfläche des Baltic Parks“, sagt Jan Aschenbeck deutlich. Er sieht in der Umsetzung des Konzeptes eine städtebauliche Aufwertung für Kühlungsborn West. „Endlich wird die Villa denkmalgerecht saniert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Auch den Park werden wir nach historischem Vorbild aufbauen.“ So werde wieder ein Garten mit Blumenbepflanzung und Rondell vor der Villa entstehen. Auch die frühere Allee hinter dem Gebäude, werde nach historischen Aufnahmen rekonstruiert und dem Park zugeführt werden. „Die Wegeführung um die Villa und den Arkaden, wird offen gestaltet sein. Mit Cafés, Restaurants und Einzelhandel entstehen für Einheimische, sowie Touristen Nutzungen, die das Herz in West wieder zum Schlagen bringen werden.“

Jan Aschenbeck zum Bürgerbegehren: „In keiner Weise wird den Bürgern vermittelt, dass sie sich im Umkehrschluss für bzw. gegen die Rettung der Villa Baltic aussprechen.“. Quelle: Aschenbeck&Aschenbeck

Er sei nicht gegen einen Bürgerentscheid. Allerdings fehle bei der Frage der Bezug zur Villa Baltic. „In keiner Weise wird den Bürgern vermittelt, dass sie sich im Umkehrschluss für bzw. gegen die Rettung der Villa Baltic aussprechen.“ Und: Ohne die komplexe Sachlage über die Sanierung zu kennen, könne keine Entscheidung getroffen werden. „Nicht ohne Grund liegt die Villa seit 30 Jahren so da und nichts passiert.“

Zusammen mit Politik und Behörden sei die jetzige Lösung erarbeitet worden. Es gebe keinen Lösungsansatz für die Villa allein. „Alle anderen Lösungen wurden ausgeschlossen.“

Frage wird von der Rechtsaufsicht geprüft

Derzeit liegt die Frage, die die Bürgerinitiative formuliert hat, bei der Rechtsaufsicht des Landkreises. Die prüft, ob sie formell zulässig ist. Dann muss ein Antrag an die Stadtvertretung gestellt werden. „Es besteht die Verpflichtung, dass die Bürger im Vorfeld informiert werden. Wenn die Frage als zulässig erkannt wird, erfolgt das über uns“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. „Die Bürger erhalten Stellungnahmen der Bürgerinitiative, der Verwaltung und der Rechtsaufsicht.“

Auch Grüne/ Sorge-Fraktion plant Befragung Unabhängig von der Bürgerinitiative will auch die Fraktion Grüne/Sorge die Meinung der Bürger zum Thema wissen – und ein Vertreterbegehren auf den Weg bringen. Sie ist schon einen Schritt weiter. Ihre Fragestellung wurde bereits von der Rechtsaufsicht geprüft – und beanstandet. Einer der Kritikpunkte war, sie sei nicht eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten gewesen. „Die Stellungnahme der Rechtsaufsicht wurde eingearbeitet“, sagt Uwe Wiek (Grüne). Jetzt gehe das Verfahren weiter. Als nächstes werde der Hauptausschuss über die Frage beraten. Derzeit lautet sie: „Soll die Stadt das ehemalige Grundstück der Schwimmhalle im Baltic-Park an einen Projektentwickler/Investor für den Bau einer Hotelanlage verkaufen?“ Die endgültige Entscheidung, ob und in welcher Formulierung sie dann den Bürgern gestellt werde, liege bei der Stadtvertretung, sagt Uwe Wiek.

Entscheidung wäre für Stadtvertreter bindend

„Es gibt sehr hohe formelle Anforderungen und das hat auch gute Gründe: Ansonsten würde für jede Parkbank ein Bürgerentscheid gemacht“, sagt der Bürgermeister. Zudem sei das Verfahren mit hohen Kosten verbunden. So würden beispielsweise Wahlunterlagen und -urnen benötigt. „Der Antrag muss auch erklären, woher das Geld dafür kommen soll.“

Zunächst müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten Kühlungsborner unterschreiben. „Das ist die Voraussetzung, sonst sei der Antrag hinfällig.“ Im zweiten Schritt müsse die Bürgerinitiative dann noch einmal ein Viertel der Wahlberechtigten von ihrer Sache überzeugen. Das wären 1667 Bürger. „Wenn dabei keine Entscheidung erreicht wird, landet die Sache wieder in der Stadtvertretung zur Entscheidung“, sagt Rüdiger Kozian. Ansonsten wäre die Entscheidung der Bürger aber bindend für das Gremium. „Es wäre das erste Mal, dass so etwas in Kühlungsborn durchgeführt wird.“

Von Cora Meyer